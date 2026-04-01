Hùng Huỳnh có gì ngoài “Đẹp mã”?

Trong một thị trường âm nhạc ngày càng khắt khe, danh xưng “ca sĩ” không còn được quyết định chỉ bằng ngoại hình hay sức hút sân khấu. Đẹp mã của Hùng Huỳnh vì thế không đơn thuần là một sản phẩm mới, mà còn là phép thử trực diện cho năng lực cốt lõi của anh ở vai trò ca sĩ: giọng hát. Và câu trả lời, ít nhất ở thời điểm hiện tại, đang khiến không ít khán giả phải đặt dấu hỏi.

Một MV đẹp, hết rồi!

Không thể phủ nhận, Hùng Huỳnh có lợi thế rất rõ ở phần nhìn. Đẹp mã là một sản phẩm được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, từ tạo hình, bối cảnh đến thần thái biểu diễn đều ở mức dễ gây thiện cảm. Nhưng càng chỉn chu bao nhiêu, phần nghe lại càng lộ rõ yếu điểm bấy nhiêu.

Giọng hát của Hùng Huỳnh chưa tạo được cảm giác làm chủ bài hát. Những đoạn cần cao trào vẫn thiếu lực, cách nhả chữ còn mỏng, đôi chỗ chênh phô khiến tổng thể chưa đủ sức giữ người nghe ở lại sau lần đầu thưởng thức. Đây không còn là câu chuyện “chưa hay”, mà là “chưa đủ” – chưa đủ để gánh một sản phẩm âm nhạc của một người được định vị là ca sĩ chính.

Đáng nói hơn, ngoài tranh cãi về chuyện hay – dở, xung quanh Hùng Huỳnh còn xuất hiện nhiều nghi vấn khác: hát nhép, hát đè nhưng tiếng đè quá lớn, mic đặt xa nhưng giọng vẫn rõ bất thường… Những bình luận này xuất hiện dày đặc dưới các clip biểu diễn, và vô tình đẩy niềm tin của khán giả vào năng lực thật của anh vào trạng thái lung lay. Khi một nghệ sĩ không khiến người nghe tin vào giọng hát của mình, phần hình ảnh dù được đầu tư đến đâu cũng khó còn giữ nguyên giá trị.

Hùng Huỳnh có đang thực sự đầu tư cho giọng hát?

Điểm gây tranh luận lớn nhất sau Đẹp mã không nằm ở việc Hùng Huỳnh có đẹp hay không, mà là anh đang đặt trọng tâm ở đâu. Một sản phẩm âm nhạc, về bản chất, phải lấy phần nghe làm trung tâm. Nhưng cách Hùng Huỳnh xuất hiện lại khiến nhiều người có cảm giác ngược lại: phần nhìn được chăm chút tối đa, còn phần nghe dường như chưa được đầu tư tương xứng.

Đây là ranh giới rất rõ giữa một performer và một ca sĩ. Performer có thể chinh phục khán giả bằng hình thể, vũ đạo, thần thái. Nhưng với ca sĩ, giọng hát là điều không thể thay thế.

Việc Hùng Huỳnh tiếp tục ra mắt sản phẩm với phần hình ảnh đẹp nhưng vocal chưa có cải thiện rõ rệt khiến câu hỏi trở nên trực diện hơn bao giờ hết: anh thực sự đang theo đuổi con đường ca sĩ, hay chỉ đang dừng lại ở một hình mẫu “idol đẹp và biết trình diễn”? Nếu là vế đầu, thì những gì thể hiện trong Đẹp mã vẫn chưa đủ để chứng minh.

Giữa làn sóng tranh cãi, vẫn có không ít ý kiến cho rằng Đẹp mã “nghe ổn”, “xem đẹp là được”. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn, không chỉ dành cho Hùng Huỳnh mà cho cả thị trường: phải chăng một bộ phận khán giả đang trở nên dễ dãi hơn trong cách thưởng thức âm nhạc?

Việc chấp nhận một sản phẩm có phần nghe yếu nhưng phần nhìn đẹp có thể xuất phát từ thói quen tiêu thụ nội dung nhanh, nơi hình ảnh và cảm xúc tức thời được ưu tiên hơn chất lượng lâu dài. Nhưng nếu tiêu chuẩn này trở nên phổ biến, ranh giới giữa một ca sĩ và một gương mặt giải trí đơn thuần sẽ ngày càng bị xóa nhòa. Âm nhạc, sau cùng, vẫn là thứ để nghe. Và nếu khán giả chấp nhận việc “nghe cũng được, không cần hay”, thì không chỉ riêng Hùng Huỳnh, mà cả thị trường sẽ bị kéo xuống bởi những tiêu chuẩn thấp hơn.

Không ai bắt đầu hoàn hảo, nhưng phải cho thấy mình đang cố gắng, nghiêm túc

Trước Hùng Huỳnh, câu chuyện của Chi Pu từng là một trong những case gây tranh cãi nhất Vpop khi lấn sân ca hát. Thời điểm debut, cô bị phản ứng dữ dội vì giọng yếu, thậm chí bị xem là ví dụ điển hình của việc “đẹp nhưng không hát được”.

Nhưng điều khiến Chi Pu trụ lại không phải vì cô bỗng dưng hát hay lên sau một đêm, mà nằm ở cách cô đối diện với điểm yếu của mình.

Cô tập luyện liên tục, cải thiện từng chút về kỹ thuật, kiểm soát sân khấu tốt hơn theo thời gian. Quan trọng hơn, Chi Pu lựa chọn hát live ở nhiều sân khấu – đồng nghĩa với việc chấp nhận bị soi, bị chê, nhưng vẫn làm. Việc dám để khán giả thấy mình chưa tốt ở đâu, rồi từng bước sửa, tạo ra một thứ quan trọng hơn cả kỹ thuật: cảm giác nghiêm túc.

Không phải ai cũng công nhận Chi Pu là một ca sĩ giỏi. Nhưng cô làm được một điều quan trọng: khiến khán giả tin rằng mình không “làm cho có”.

Đặt lại vào Hùng Huỳnh, vấn đề không nằm ở việc anh hát chưa hay. Vấn đề là khán giả chưa thấy rõ nỗ lực để phần nghe tốt hơn. Khi phần nhìn liên tục được phô diễn còn phần nghe gần như đứng yên, thông điệp gửi ra rất dễ bị hiểu theo hướng: anh đang chọn con đường dễ đi hơn. Nhưng con đường đó có thực sự dễ hay không, thì câu trả lời sẽ đến rất nhanh – từ chính khán giả.