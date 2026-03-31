Toàn cảnh đám cưới của Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho

Ngày 31/3, Nhung Gumiho đã chính thức "xả kho" loạt ảnh bên trong đám cưới với Andiez Nam Trương vào cuối tuần qua. Trong loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi xuất hiện rạng rỡ và hạnh phúc. Nhung Gumiho ghi điểm với váy cưới dáng xòe nhẹ nhàng, chi tiết ren tinh tế, mang lại cảm giác thanh thoát, trong trẻo. Trong khi đó, Andiez Nam Trương lịch lãm với tuxedo, luôn nắm tay cô dâu trong từng khung hình.

Không gian tiệc cưới lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Từ khu vực chụp ảnh đến lễ đường được phủ kín bởi hoa tươi, kết hợp ánh đèn ấm áp tạo nên tổng thể sang trọng nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn, gần gũi. Trong lễ cưới, người thân và đông đảo bạn bè trải qua nhiều khoảnh khắc xúc động khi chứng kiến cái kết đẹp của Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho sau nhiều năm bên nhau.

Bên cạnh đó, đám cưới còn trở thành bữa tiệc quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám. Chi Pu gây ấn tượng với phong cách tối giản nhưng tinh tế, Khả Ngân nổi bật với nhan sắc rạng rỡ, Sam, Puka hay nhiều nghệ sĩ khác cũng đồng loạt lên đồ chỉn chu. Những bức ảnh chụp bàn tiệc hay khoảnh khắc hội ngộ bạn bè nhanh chóng lan truyền vì quá nhiều visual xịn tụ họp trong cùng một khung hình.

Tuy nhiên, giữa không khí vui vẻ ấy, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra một chi tiết đáng chú ý liên quan đến Hải Nam và Jun Vũ. Trước đó, cả hai từng vướng nghi vấn "gương vỡ lại lành", nên việc cùng xuất hiện tại một sự kiện khiến netizen đặc biệt quan tâm.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng về những màn tương tác tình cảm, Hải Nam và Jun Vũ lại khá giữ khoảng cách. Cả hai xuất hiện riêng lẻ khi chụp ảnh đồng thời lựa chọn ngồi ở những bàn khác nhau trong tiệc cưới. Trong suốt buổi tối, cả hai cũng hạn chế tối đa việc tương tác. Chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là cách cả hai giữ sự riêng tư giữa những tin đồn, trong khi số khác lại càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại của họ.

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ hoạt động đa năng trong nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu ảnh, MC… Năm 2014, cô bắt đầu được chú ý rộng rãi hơn khi tham gia series của Phở Đặc Biệt . Với hình ảnh xinh xắn, trẻ trung và lối diễn xuất tự nhiên, Nhung Gumiho nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành cái tên nổi bật trên mạng xã hội.

Andiez Nam Trương (tên thật Trương Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1995) là nhạc sĩ được biết đến qua nhiều ca khúc từng gây sốt như 1 phút, Suýt nữa thì, Chờ đợi có đáng sợ… Năm 2018, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình Sing My Song và xuất sắc giành ngôi vị Á quân, khẳng định tài năng trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc.

Vào ngày cuối cùng của năm 2024, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Từ thời điểm đó, chuyện tình của cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ công chúng. Cho đến tháng 6/2025, Andiez Nam Trương cầu hôn bạn gái, quyết định về chung một nhà.

