Nữ diễn viên Hàn Quốc ăn phở, uống cà phê đường tàu ở Hà Nội

Diễn viên Nam Bora đã đăng ảnh cùng chồng trong chuyến du lịch tại Hà Nội. Cô cho biết mình và chồng đã có chuyến đi ngắn kết hợp du lịch tại Việt Nam khi đang mang thai ở tuần thứ 28.

"Tôi vẫn duy trì việc làm và tập luyện đều đặn như trước. Nhân dịp công tác, hai vợ chồng tranh thủ có chuyến đi ngắn kết hợp du lịch tại Việt Nam. Đây là lần đầu đến đây, tôi đã được thưởng thức phở thỏa thích, ghé quán cà phê và tham quan nhiều nơi thú vị", nữ diễn viên viết.

Diễn viên cùng chồng doanh nhân check-in tại Lăng Bác, phố đường tàu và một quán ăn đặc sản Việt ở Hà Nội. Dịp này, bộ đôi cũng thưởng thức cà phê Việt.

Vợ chồng Nam Bora check-in ở Lăng Bác, phố đường tàu.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Nam Bora che mặt bạn đời vì không muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh. Cặp sao quen biết khi làm tình nguyện ở nhà thờ, hẹn hò hơn hai năm và kết hôn giữa năm 2025.

Nữ diễn viên từng chia sẻ chồng cô là người tốt, đúng hình mẫu lý tưởng. Anh đã làm cô thay đổi suy nghĩ về việc kết hôn. Trước đó, cô có ý định không kết hôn vì không muốn đối phương phải chịu trách nhiệm về gia đình cùng mình.

Nữ diễn viên cùng chồng thưởng thức ẩm thực Việt.

Trước khi trở nên nổi tiếng, Bora có tuổi thơ khó khăn. Sinh ra trong gia đình có 13 người con và là chị cả, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian thơ ấu để chăm các em, bỏ qua sở thích cá nhân. Khi vào showbiz, cô nhận tất cả phim lẫn quảng cáo để kiếm tiền đóng học phí cho em, mua thêm đồ ăn, đồ chơi và phụ bố mẹ trang trải kinh tế.

Nam Bora sinh năm 1989 ở Seoul, Hàn Quốc. Nhờ gương mặt xinh xắn, cô được mời đóng MV từ năm 2003, hai năm sau lấn sân diễn xuất. Suốt 23 năm hoạt động, cô ghi dấu với các phim Mặt trăng ôm mặt trời, Sunny, Cá mập, Điều ước cuối cùng, Mẹ ơi đừng khóc, Live your own life...

Nam Bora để lại ấn tượng với gương mặt trẻ trung, ngọt ngào.

Trước Nam Bora, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong các kỳ nghỉ. Hồi tháng 2, diễn viên Chae Soo Bin - nữ diễn viên Hàn Quốc đẹp nhất năm 2025 - đến Hội An nghỉ dưỡng, chụp ảnh. Tài tử Jung Il Woo cùng nhóm bạn đến Sa Pa, leo đỉnh Fansipan, dạo chơi phố cổ Hà Nội, ăn phở, uống cà phê sữa, thưởng thức bia hơi cùng các món bình dân ở quán vỉa hè. Ngoài ra, anh còn thăm Hội An, Đà Nẵng, đội nón lá và học nói tiếng Việt.

Năm 2023, 62 nghệ sĩ, nhân viên công ty BH chọn Hội An là điểm vui chơi kết hợp hội thảo, bàn chiến lược hoạt động. Khi ấy, Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Lee Ji Ah liên tục đăng ảnh cảnh sắc, ẩm thực, góp phần quảng bá du lịch Việt.

Nhiều sao quốc tế cũng chọn Việt Nam để nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng. Đạo diễn Trung Quốc Trương Kỷ Trung cùng vợ và các con du lịch Đà Nẵng, TPHCM dịp Tết Nguyên đán 2026. Tháng 8/2025, Kao Supassara - sao phim Tuổi nổi loạn Thái Lan - nghỉ hè cùng người thân ở biển Khánh Hòa. Trước đó vào tháng 4, nữ diễn viên người Thái - Taew Natapohn - đã cùng mẹ dạo chơi danh thắng Hà Nội như Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn.