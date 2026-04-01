Bức ảnh 13 năm trước khiến Angela Phương Trinh bị xử phạt 3,5 triệu đồng, gắn mác gái hư showbiz

Từ khi 7 tuổi, Angela Phương Trinh đã ghi dấu ấn với khán giả khi đảm nhận vai diễn trong bộ phim Kính vạn hoa. Tuy nhiên khi trưởng thành, nữ diễn viên sinh năm 1995 lại liên tục vướng tranh cãi, bị chỉ trích vì phong cách ăn mặc hở bạo.

Vào khoảng tháng 8–9/2013, Angela Phương Trinh vướng phải ồn ào lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp. Khi đó, nữ diễn viên Bà Mẹ Nhí gây tranh cãi vì xuất hiện tại một quán bar với trang phục quá ngắn, cùng những động tác vũ đạo bị cho là phản cảm, khiến dư luận bức xúc.

Trước sự việc này, địa điểm tổ chức biểu diễn đã bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Về phía Angela Phương Trinh, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã thành lập hội đồng thẩm định và kết luận cô sử dụng trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đi ngược các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời có hành vi biểu diễn thiếu chuẩn mực.

Đến cuối tháng 8/2013, Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh) trên các sân khấu, bao gồm cả nhà hàng, khách sạn, quán bar hay vũ trường, do những vi phạm liên quan đến thuần phong mỹ tục trong các chương trình diễn ra trước đó tại Hải Phòng và Hà Nội.

Giữa thời điểm ồn ào nổ ra, Angela Phương Trinh đã lên tiếng nhận lỗi, thẳng thắn thừa nhận những sai sót trong quá trình biểu diễn. Nữ diễn viên cũng chia sẻ lời xin lỗi trong một tâm thư đăng tải trên trang cá nhân: "Người ta nói 'tiên trách kỷ, hậu trách nhân', Trinh tự thấy phải nhìn lại chính mình, sai ở đâu sửa ở đó. Sai sót của Trinh chính là không lường trước được sự phản tác dụng của bộ trang phục trước ánh đèn sân khấu.

Khi xem những hình ảnh trên báo, bản thân cũng thấy giật mình vì thực sự bên ngoài nó khá kín đáo và không như những gì mọi người thấy. Và những động tác vũ đạo của Trinh, Trinh sẽ bỏ hết những động tác gây phản cảm... nói gì bây giờ, có thể mọi người sẽ cho là ngụy biện nhưng đó là những suy nghĩ thật lòng của Trinh. Trinh thực sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả. Trinh sẽ rút ra bài học cho bản thân và không bao giờ để sự chủ quan của mình khiến mọi người phải thất vọng. Mọi người hãy mở lòng, thông cảm cho Trinh".

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Angela Phương Trinh từng được xem là một trong những gương mặt nhiều thị phi của Vbiz, gắn liền với loạt trang phục gây tranh cãi, phát ngôn gây sốc cùng những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm và đời tư. Chính vì vậy, cô không ít lần bị gọi là “nữ hoàng chiêu trò” của showbiz Việt.

Sau tất cả, Angela Phương Trinh dần rút lui khỏi showbiz, lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn từ năm 2018. Trên mạng xã hội, cô chuyển hướng chia sẻ về lối sống lành mạnh như ăn chay, thiền định và cân bằng tinh thần. Hiện tại, nữ diễn viên không còn tham gia đóng phim mà tập trung vào kinh doanh, livestream bán hàng và vận hành quán chay riêng.

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Nữ diễn viên cắt tóc ngắn, theo đuổi phong cách thời trang cá tính với hoodie, đồ thể thao hay những set đồ mang hơi hướng unisex. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tập luyện gym, tự tin khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng rõ nét, trái ngược với hình ảnh mềm mại trước kia.

Sự lột xác này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng việc thay đổi hình ảnh là quyền cá nhân, miễn cô cảm thấy thoải mái và tự tin. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ về vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ từng gắn liền với tên tuổi Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh (tên thật Lê Ngọc Phương Trinh), sinh năm 1995 tại TP.HCM, bắt đầu tham gia nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim như Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai, Bà Mẹ Nhí…

Sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, Angela Phương Trinh từng được xem là “thần đồng diễn xuất”, là một trong số ít diễn viên nhí vừa tạo được sức hút với khán giả, vừa nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.