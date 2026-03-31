Sao nam phim giờ vàng "cắm sừng" vợ quản lý: Chính thất dọa tung ảnh riêng tư, tiểu tam liền phát tán file ghi âm sốc

Ngày 31/3, showbiz Trung Quốc liên tục nổ drama này đến drama khác. Nếu như vào sáng sớm nay "mỹ nhân 4.000 năm có một" Cúc Tịnh Y là cái tên bị réo gọi vì nghi vấn trốn thuế, đến chiều nam diễn viên Tống Ninh Phong chiếm sóng MXH Weibo vì bị tố cáo "cắm sừng" bà xã là đạo diễn, biên kịch kiêm quản lý Trương Uyển Đình. Người tung hê vụ việc chính là "tiểu tam" vụng trộm với Tống Ninh Phong.

Theo đó, Tống Ninh Phong và nhân tình gọi tắt là Q quen nhau trong 1 bữa tiệc rượu vào tháng 1/2025. Cả hai đều là người đã có gia đình. Ban đầu Tống Ninh Phong và cô Q chỉ là xã giao, nhưng sau một thời gian qua lại, cả hai đã bất chấp phát triển mối quan hệ riêng tư dù biết rõ tình trạng hôn nhân của nhau.

Tống Ninh Phong ngoại tình sau lưng vợ quản lý Trương Uyển Đình. Ảnh: Sina.

Sau 2 tháng lén lút qua lại, Tống Ninh Phong và người tình bị Trương Uyển Đình đánh ghen tại trận. Nam diễn viên này đã yêu cầu cô Q phải phối hợp với mình lừa dối Trương Uyển Đình, đồng thời hứa hẹn sẽ ly hôn vợ để đến bên "tiểu tam". Khi biết được Tống Ninh Phong và tình nhân dây dưa mãi không dứt, Trương Uyển Đình đã yêu cầu kẻ thứ 3 rời xa chồng mình, đồng thời đe dọa tung ảnh nóng của cô Q lên mạng cũng như gửi về cho gia đình đối phương.

Trước động thái của Trương Uyển Đình, cô Q nổi điên quyết đối đầu với "chính thất", lập nhóm chat phát tán file ghi âm có những lời lẽ nhạy cảm về hôn nhân mà Tống Ninh Phong từng nói ra. File ghi âm này sau đó đã bị tuồn ra ngoài và làm lộ luôn chuyện Tống Ninh Phong ngoại tình.

Hiện, Tống Ninh Phong và Trương Uyển Đình vẫn chưa lên tiếng về drama ngoại tình bủa vây gia đình mình. Tuy nhiên, cách đây không lâu, đôi vợ chồng này còn cùng nhau tham gia Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Trung Quốc).

Cuộc đối đầu, "ăn miếng trả miếng" của vợ và người tình khiến vụ ngoại tình của Tống Ninh Phong bại lộ. Ảnh: Weibo.

Sinh năm 1981, Tống Ninh Phong vốn được xem là diễn viên truyền hình thực lực của trên sóng giờ vàng ở Trung Quốc, ghi dấu với lối diễn nội tâm trong các dự án nghệ thuật, đặc biệt là bộ phim Mùa hè dài. Nhưng có lẽ, ở thời điểm hiện tại, tên tuổi anh đang được nhắc đến không phải vì diễn xuất… mà vì một "kịch bản ngoại tình đời thực" có tình tiết gây sốc hơn bất kỳ bộ phim nào.

Nguồn: Sina, Sohu