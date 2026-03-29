Kim Hiền sinh năm 1982, lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM. Không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên, cô còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC. Tên tuổi Kim Hiền gắn liền với loạt phim quen thuộc như Dốc tình, Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Cánh chim mặt trời, Thiên mệnh anh hùng, Mỹ nhân…

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Kim Hiền gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng vẻ đẹp đằm thắm. Cô thuộc thế hệ diễn viên cùng thời với Tăng Thanh Hà. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Kim Hiền là một trong những gương mặt nổi bật khi liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Đến năm 2015, nữ diễn viên quyết định sang Mỹ định cư, khép lại hành trình nghệ thuật đang trên đà phát triển. Tại Mỹ, cô chuyển hướng sang kinh doanh và xây dựng cuộc sống mới. Việc rời xa showbiz khi sự nghiệp đang ở thời kỳ nở rộ khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Dù có sự nghiệp vững vàng và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhưng chuyện tình cảm của Kim Hiền lại không trọn vẹn. Nữ diễn viên đã trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Năm 2010, cô kết hôn với DJ Hoàng Phong sau 6 năm gắn bó và có chung một cậu con trai. Thế nhưng, chỉ sau 2 tháng tổ chức đám cưới, cả hai đã quyết định “đường ai nấy đi”.

Đến tháng 7/2014, Kim Hiền tái hôn với doanh nhân Andy và sang Hoa Kỳ sinh sống, đồng thời chào đón con gái thứ hai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài khi cả hai xác nhận chia tay sau 8 năm chung sống vào giữa năm 2025.

Trên mạng xã hội, Kim Hiền thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như chăm sóc con cái, nấu ăn hay tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng nơi xứ người. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, Kim Hiền vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ở tuổi U40, cô được khen ngợi bởi vẻ ngoài ngày càng mặn mà, đằm thắm. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên góp mặt trong các sự kiện cộng đồng của người Việt tại Mỹ, giữ sự kết nối với khán giả quê nhà.

Sau tất cả thăng trầm, Kim Hiền lựa chọn cuộc sống kín tiếng, an yên. Kim Hiền từng viết trên trang cá nhân: “Bình yên với tôi không phải là một nơi chốn, mà là một trạng thái. Là khi cuộc sống không còn phải tranh đấu hơn thua, không cần drama, không cần chứng minh với bất kỳ ai rằng mình đúng, mình giỏi, hay mình hơn”.

