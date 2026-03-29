Nhìn V (BTS) mà lại ra Angela Phương Trinh

Chỉ với một đoạn clip ngắn, V (BTS) đã nhanh chóng “đánh úp” TikTok khi thu về hơn 66 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nam idol cập nhật nội dung trên nền tảng này, khiến fan không khỏi phấn khích.

Trong clip, V xuất hiện với outfit năng động, nổi bật với chiếc khăn bandana trùm đầu, kết hợp cùng Jungkook và J-Hope. Phần dàn dựng đơn giản nhưng bắt mắt, lồng ghép hiệu ứng hợp xu hướng giúp video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Không ngoài dự đoán, visual của V tiếp tục trở thành tâm điểm, từ biểu cảm gương mặt đến thần thái đều khiến người xem "khó rời mắt".

Giữa lúc clip đang viral, một chi tiết bất ngờ lại trở thành tâm điểm bàn tán: cư dân mạng liên tục réo tên Angela Phương Trinh. Nguyên nhân bắt đầu từ chiếc khăn trùm đầu của V - được cho là khá giống với kiểu phụ kiện mà nữ diễn viên Việt từng sử dụng. Không chỉ vậy, một số netizen còn soi ra điểm tương đồng ở biểu cảm gương mặt, đặc biệt là những khoảnh khắc nhún nhảy, nhăn cơ của V cứ tựa tựa Angela Phương Trinh.

Từ đó, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện: "Ủa sao nhìn giống Angela Phương Trinh vậy?", "Nghi vấn V lấy cảm hứng từ Angela Phương Trinh", "Hai người này có họ hàng gì không?", "Angela Phương Trinh là thành viên thứ 8 của BTS hả?",...

Dễ thấy, việc so sánh này hoàn toàn xuất phát từ góc nhìn vui vẻ của cộng đồng mạng. Không có bất kỳ mối liên hệ thực tế nào giữa V và Angela Phương Trinh, nhưng chiếc khăn trùng hợp ngẫu nhiên lại khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn.

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh lại khiến công chúng bất ngờ với một hình ảnh hoàn toàn mới. Nữ diễn viên cắt tóc ngắn, chuyển sang phong cách thời trang mạnh mẽ, thường xuyên diện hoodie, đồ thể thao hoặc những set đồ mang hơi hướng unisex. Không chỉ vậy, cô còn chăm chỉ tập gym và khoe body săn chắc với cơ bụng rõ nét, khác hẳn vẻ mềm mại trước đây.

Sự thay đổi mạnh mẽ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng việc làm mới hình ảnh là lựa chọn cá nhân và miễn bản thân cảm thấy thoải mái thì điều đó hoàn toàn bình thường. Ngược lại, không ít người lại bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ về hình ảnh ngọt ngào, quyến rũ từng làm nên thương hiệu của Angela Phương Trinh.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng phong cách mới của nữ diễn viên có thể là cách để thu hút sự chú ý trở lại sau thời gian dài khá kín tiếng. Dù vậy, Angela Phương Trinh hiện vẫn duy trì lối sống và hình ảnh cá nhân theo cách riêng, bất chấp những tranh luận trái chiều từ công chúng.

