Sao nhí tai tiếng nhất showbiz ôm nợ 78 tỷ vì 40.000 đơn tố cáo, nay kết hôn với chủ công ty nước ép 2.200 tỷ

Ngày 29/3, tờ China Times đưa tin Tenka Hashimoto - sao nhí đình đám Jbiz một thời - bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung Yūta Misaki. Theo Tenka Hashimoto, cô được bạn trai cầu hôn vào đầu năm 2026. Đến ngày 30/1, họ âm thầm đi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp. Trên MXH, khán giả gọi Tenka Hashimoto - Yūta Misaki là "cặp vợ chồng influencer mạnh nhất thời hiện đại", do cả hai đều đang nằm trong top những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Nhật Bản.

Theo NHK, Yūta Misaki 36 tuổi, hơn vợ minh tinh 4 tuổi. Từ năm 20 tuổi, anh đã làm chủ của 1 công ty nước ép, có doanh thu lên tới 13,1 tỷ YEN/năm (hơn 2.200 tỷ). Đến năm 2019, Yūta Misaki bị bắt vì tội trốn thuế, bị tuyên án 2 năm tù giam và 4 năm tù treo. Sau khi kết thúc thời gian thi hành án, Yūta Misaki quay lại lĩnh vực kinh doanh, trở thành giám đốc đại diện của công ty bất động sản Misaki Future Holdings.

Về phía Tenka Hashimoto, cô là từng sao nhí mang 2 dòng máu lai Trung - Nhật nổi tiếng ở Jbiz, được mời đóng phim, quảng cáo và diễn kịch sân khấu từ năm 8 tuổi nhờ có vẻ ngoài tươi sáng, xinh xắn, đáng yêu. Vào những năm 2000, Tenka Hashimoto được truyền thông Nhật Bản tung hô là tiểu minh tinh hấp dẫn nhất. Tenka Hashimoto cũng được xem là sao nhí dậy thì thành công, nhiều lần vào top mỹ nữ nóng bỏng nhất Nhật Bản khi trưởng thành.

Tuy nhiên, vào năm 2020, danh tiếng của Tenka Hashimoto đã sụp đổ vì vướng vào bê bối quảng cáo sai sự thật. Cụ thể, nữ diễn viên này nhận quảng cáo sản phẩm nâng ngực, được cho biết là có thể giúp vòng 1 từ cup A lên cup F. Không lâu sau, Tenka Hashimoto bị bóc phốt đi nâng ngực để quảng cáo sai trái về sản phẩm nói trên. Vụ việc khiến Tenka Hashimoto nhận về 40.000 đơn khiếu nại chỉ trong 2 tháng. Người tiêu dùng yêu cầu trả lại hàng và đòi cô bồi thường.

Tenka Hashimoto đã mở họp báo cúi đầu nhận sai, xin lỗi nhưng không được công chúng tha thứ. Bê bối khiến sao nữ sinh năm 1993 nợ 400 triệu YEN (khoảng 78 tỷ VND) và phải tuyên bố phá sản.

Do cát-xê đóng phim, làm mẫu ảnh và sáng tạo nội dung trên MXH không đủ trả nợ, Tenka Hashimoto từng có thời gian phải đi biểu diễn ở các quán bar để kiếm tiền. Không lâu sau, Tenka Hashimoto sa ngã vào con đường cờ bạc. 2 scandal chấn động biến mỹ nhân lai này trở thành cựu sao nhí tai tiếng nhất showbiz Nhật Bản.

