Nóng: Cục thuế công bố kết quả điều tra mỹ nữ đẹp nhất Trung Quốc, không quên vả thẳng mặt kẻ đứng sau chơi bẩn

Showbiz Hoa ngữ ngày 31/3 chấn động với vụ việc Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế. Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) - công ty quản lý cũ của Cúc Tịnh Y - được cho biết đã đứng sau nộp đơn tố giác nữ nghệ sĩ này cho Tổng cục Thuế quốc gia Trung Quốc. Sau khi vụ việc bùng nổ truyền thông và lên top 1 hot search MXH Weibo, Cục Thanh tra, Cục Thuế Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đã tiếp nhận đơn tố cáo và mở cuộc điều tra Cúc Tịnh Y.

Ngay khi bị cáo buộc vi phạm pháp luật, Cúc Tịnh Y lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân không trốn thuế, cam kết phối hợp điều tra và cũng sẽ kiện Siba Media tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ danh dự cô. Đến chiều 31/3, phía Siba Media bất ngờ bác bỏ thông tin công ty đứng sau giật dây vụ gửi đơn tố cáo Cúc Tịnh Y trốn thuế và cho biết họ là nạn nhân bị bạo lực mạng. Những cú twist liên tục xoay quanh sự việc khiến dân tình phải bật chế độ hóng cực cao.

Không để công chúng chờ lâu, ngay trong tối 31/3, Cục Thuế Thượng Hải (Trung Quốc) cũng đã thông báo kết quả điều tra nóng đối với nghi vấn trốn thuế của Cúc Tịnh Y trên Tân Hoa Xã.

Theo Cục thuế Thượng Hải (Trung Quốc), từ tháng 9/2025, họ được nhận được đơn khiếu nại, tố cáo Cúc Tịnh Y trốn thuế. Tuy nhiên, sau khi tiến hành thanh tra toàn diện thu nhập của Cúc Tịnh Y, cơ quan này không phát hiện bất kỳ vấn đề hay sai phạm liên quan đến thuế nào của nữ diễn viên và đã thông báo kết quả điều tra này cho người khiếu nại.

Đến ngày 30/03/2026, cơ quan thuế tiếp tục nhận được một đơn tố cáo định danh khác cũng về vấn đề Cúc Tịnh Y trốn thuế. Tuy nhiên, cục thuế quyết định không thụ lý, do nội dung tố cáo trùng lặp với các vụ việc đã được thanh tra trước đó và người tố cáo cũng không cung cấp thêm được chứng cứ mới có giá trị pháp lý đủ để chứng minh Cúc Tịnh Y gian lận thuế quan. Việc từ chối đơn tố giác này được chiếu theo điều 17 của "Quy định về biện pháp xử lý vi phạm thuế".

Thông báo của cục thuế đã chứng minh Cúc Tịnh Y "liêm", không có hành vi trốn thuế.

Trên MXH, người hâm mộ của Cúc Tịnh Y "thở phào nhẹ nhõm" khi thần tượng được minh oan. Thông báo của Cục thuế Thượng Hải cũng biến Siba Media thành trò cười trong mắt công chúng khi "giấu đầu lòi đuôi", đồng thời làm bại lộ việc công ty này có hành vi chơi bẩn, cố ý hạ bệ nghệ sĩ chống lại mình.

Siba Media cho biết họ không nộp đơn tố cáo Cúc Tịnh Y, nhưng bị Cục thuế Thượng Hải vả thẳng mặt với thông báo rằng "đúng là có bên gửi đơn tố cáo vào ngày 30/3". Theo cư dân mạng, người biết rõ chi tiết thu nhập, hóa đơn kê khai thuế của Cúc Tịnh Y chỉ có Siba Media chứ không còn ai khác.

Chưa kể, thời điểm Cúc Tịnh Y dứt áo ra đi và tố cáo Siba Media bóc lột sức lao động, ăn chặn tiền thù lao của cô, công ty này cũng đe dọa, khẳng định rằng họ nắm trong tay các chứng cứ về việc mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc phạm tội kinh tế nghiêm trọng mà nếu tung ra cô sẽ thân bại danh liệt. Do đó, công chúng đã chỉ trích Siba Media dữ dội khi có hành vi rắp tâm hủy hoại cuộc đời, danh tiếng của người khác.

Hiện, Cúc Tịnh Y và Siba Media đang xảy ra tranh chấp hợp đồng quản lý. Nữ diễn viên muốn rời đi, nhưng Siba Media không đồng thuận. Theo hợp đồng đã ký kết, phải đến năm 2033 Cúc Tịnh Y mới có thể thoát khỏi Siba Media để tìm bến đỗ sự nghiệp mới cho mình. Nếu chọn chấm dứt hợp đồng ngay thời điểm này, người đẹp sinh năm 1994 phải bồi thường số tiền lên đến 300 triệu NDT (gần 1.200 tỷ đồng). Tờ 163 nhận định đây là số tiền "chuộc thân" khổng lồ đối với Cúc Tịnh Y.

Theo báo cáo tài chính, Cúc Tịnh Y hoạt động miệt mài suốt 10 năm, nhưng chỉ nhận được thù lao 139 triệu NDT trước thuế (gần 530 tỷ đồng). Với tài chính hiện tại, Cúc Tịnh Y gần như không có khả năng chỉ trả con số bồi thường hợp đồng nghìn tỷ kia dù rất muốn thoát khỏi cảnh bị giam cầm.

Do đó, nữ diễn viên muốn đâm đơn kiện Siba Media ra tòa để đòi công bằng, hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng tài chính. Thế nhưng, con đường này được cho biết sẽ không hề dễ dàng với Cúc Tịnh Y. Sự việc được đánh giá phức tạp và thuộc dạng tranh chấp kinh tế lớn nên kiện tụng có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm, và Siba Media cũng không thiếu cách trì hoãn kéo dài thêm thời gian.

Nguồn: Sina, Sohu