Lần đầu tiết lộ chi phí trang điểm của cô dâu Son Ye Jin - Park Shin Hye trong đám cưới: Nghe mà không tin nổi vào tai

Chiều 11/4, tờ Sports Chosun đưa tin, ekip chương trình Save Me! Holmes (đài MBC) vừa bất ngờ ghé thăm 1 salon làm tóc, trang điểm cao cấp - nơi từng phụ trách làm đẹp cho diện mạo 3 minh tinh đình đám xứ Hàn Son Ye Jin, Park Shin Hye và Lee Min Jung trong hôn lễ của họ. Thông qua chương trình, salon đã công bố bảng giá chi tiết của các loại hình dịch vụ áp dụng cho cô dâu. Qua đó, công chúng có được cái nhìn rõ nét về số tiền mà Son Ye Jin - Park Shin Hye - Lee Min Jung đã bỏ ra để có được diện mạo lung linh trong đám cưới.

Theo bảng giá, dịch vụ trang điểm do chuyên viên thông thường thực hiện có giá niêm yết là 800 ngàn won (14 triệu đồng) mỗi lần. Trong khi đó, dịch vụ trang điểm do phó giám đốc phụ trách có giá 1,1 triệu won/lần (20 triệu đồng/lần).

Cuối cùng, gói dịch vụ trang điểm cao cấp do đích thân giám đốc salon thực hiện được niêm yết ở mức giá 2,5 triệu won (44 triệu đồng) cho 1 lần make up. 1 đại diện từ salon cho biết, gói cao cấp bao gồm dịch vụ trang điểm cho cả cô dâu - chú rể, cung cấp cho khách hàng sử dụng phòng trang điểm riêng biệt và còn cung cấp hẳn xe limousine để đưa cô dâu - chú rể từ salon tới nơi tổ chức đám cưới.

Đáng nói, nguồn tin của truyền thông Hàn nhấn mạnh, 3 minh tinh Son Ye Jin - Park Shin Hye - Lee Min Jung đã sử dụng gói dịch vụ cao cấp cho 2 buổi gồm ngày chụp hình cưới và hôm cử hành hôn lễ. Vậy nên, mỗi người trong số họ đã bỏ ra tổng số tiền 5 triệu won (gần 90 triệu đồng) để có được diện mạo đúng như ý mình trong ngày trọng đại.

Son Ye Jin - Park Shin Hye - Lee Min Jung chọn gói trang điểm cao cấp để có diện mạo lung linh trong ngày trọng đại của đời mình. Ảnh: Naver

Cũng nhờ tập mới nhất của chương trình Save Me! Holmes mà hôn lễ của 3 mỹ nhân Son Ye Jin - Park Shin Hye - Lee Min Jung đã chiếm sóng trở lại trên các diễn đàn trực tuyến xứ Hàn trong ngày 11/4.

Còn nhớ Son Ye Jin - Hyun Bin tổ chức đám cưới vào ngày 31/3/2022. Ngày trọng đại của cặp đôi được gọi là đám cưới thế kỷ ở Kbiz, diễn ra trong lễ đường đẹp như mơ và có sự tham gia của dàn khách mời hoành tráng, toàn những ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Gong Hyo Jin, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Lee Jung Hyun, Yoona (SNSD), Ji Jin Hee, Jang Dong Gun, Ahn Sung Ki, Song Joong Ki... đã tề tựu trong hôn lễ của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh và biến sự kiện trở thành 1 lễ trao giải hoành tráng.

Son Ye Jin - Hyun Bin còn hào phóng tặng mỗi khách mời dự cưới hộp quà trị giá 800 ngàn won (14 triệu đồng), gồm 3 chai nước hoa mini Tom Ford Beauty đến từ thương hiệu làm đẹp cao cấp của Mỹ, 2 ly Baccarat từ thương hiệu pha lê của Pháp, cùng máy nâng cơ mặt của thương hiệu chuyên cung cấp thiết bị chăm sóc da mặt có tên tuổi.

Hôn lễ của Son Ye Jin - Hyun Bin tiêu tốn khoảng 2,3 tỷ đồng, quy tụ dàn sao hạng A. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Park Shin Hye - Choi Tae Joon đã chính thức về chung 1 nhà hồi đầu năm 2022 bằng 1 đám cưới sang chảnh. Đám cưới của cặp đôi quy tụ khách mời toàn sao hạng A, khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Được biết, Lee Min Ho, Nam Goong Min, Kim Bum, Ryu Jun Yeol, Lee Seo Jin, Oh Yeon Seo, Uhm Ji Won, Seolhyun, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO), Crush... đã đồng loạt lên đồ, đến chung vui trong siêu hôn lễ của nữ minh tinh họ Park.

Cô dâu Park Shin Hye cũng tỏ ra cực kỳ chịu chi khi vung tay cực mạnh gần cả nửa tỷ đồng chỉ riêng cho váy cưới. Trong bộ ảnh cưới chính thức, Park Shin Hye xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy như công chúa, thay hẳn 3 bộ váy khác nhau với giá trị khủng.

Đám cưới của Park Shin Hye cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate

Về phần Lee Min Jung, cô tổ chức đám cưới xa hoa với tài tử quyền lực Lee Byung Hun hồi tháng 8/2013. Cặp đôi nổi tiếng chơi lớn khi mời Song Seung Hun, Kim Tae Hee, vợ chồng Kim Bum Soo, vợ chồng Jung Jun Ho, Kim Bum, So Ji Sub, Kwon Sang Woo - Son Tae Young, Kim Seung Woo, Jang Dong Gun - Go So Young, Jung Woo Sung… đến tham dự đám cưới. Thậm chí, ngay cả sao Hollywood Ray Stevenson cũng xuất hiện tại hôn lễ thế kỷ. Hàng nghìn người hâm mộ từ Nhật Bản đã vây kín địa điểm tổ chức sự kiện.

Chiếc váy cưới được Lee Min Jung mặc trong hôn lễ có giá khoảng 50 triệu won (tương đương 888 triệu đồng), chỉ riêng tiệc đãi khách đã tiêu tốn khoảng 120 triệu won (hơn 2,1 tỷ đồng).

Hôn lễ của Lee Min Jung - Lee Byung Hun thu hút được sự quan tâm từ truyền thông khắp châu Á. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun