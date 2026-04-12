Mỹ nhân Vườn Sao Băng tự thụ tinh ống nghiệm để sinh con cho chồng, nay lộ tình mới qua một chi tiết?

Nghi vấn Lee Si Young có "bờ vai mới" sau khi ly hôn chồng đại gia

Vào ngày 10/4, Lee Si Young đã đăng tải đoạn clip ngắn lên Instagram story, ghi lại cảnh chào đón con trai cô tan học về nhà. Đoạn clip, vốn để ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào thường ngày của việc làm cha mẹ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ vì một lý do hoàn toàn khác: 1 người đàn ông bí ẩn đứng phía sau con trai nữ diễn viên.

Khi cậu bé về nhà, người đàn ông đứng sau xách balo hộ, mang đồ đạc hộ. Lee Si Young viết: "Đến lúc con tan học, tôi luôn để cửa mở và đợi như thế này". Mỹ nhân Vườn Sao Băng không đưa ra lời giải thích nào về danh tính của người đàn ông này, ngay lập tức làm dấy lên sự tò mò trong cộng đồng người hâm mộ và mạng xã hội.

Vì người đàn ông xuất hiện bên con trai Lee Si Young 1 cách tự nhiên, nhiều cư dân mạng bắt đầu suy đoán liệu anh có phải là người thân trong gia đình, người quen hoặc người giúp việc nhà. Thậm chí, có người còn suy đoán đây là bạn trai mới của Lee Si Young sau khi ly hôn chồng đại gia. Cho đến nay, nữ diễn viên sinh năm 1982 vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về danh tính của người đàn ông này.

Lee Si Young là ai?

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Lee Si Young là cái tên được đánh giá cao nhưng cũng kéo theo không ít ồn ào. Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2008 qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Năm 2009, tên tuổi cô vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Với nhan sắc ngọt ngào, baby hút mắt và danh tiếng đang lên như diều gặp gió sau Vườn Sao Băng, Lee Si Young được các nhà sản xuất đẩy lên hàng nữ chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross, Thơ Ngây bản Hàn… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook hay Choi Siwon...

Năm 2015, Lee Si Young điêu đứng khi vướng phải scandal lộ video giường chiếu khiến danh tiếng và hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm đó, khắp nơi lan truyền thông tin người đẹp này bị công ty quản lý đe dọa, ép buộc quay cảnh phòng the. Sau đó, công ty sẽ sử dụng hình ảnh nhạy cảm này để đe dọa, tống tiền Lee Si Young khi cô làm trái ý. Người đại diện của Lee Si Young phủ nhận, tuyên bố khởi kiện kẻ phát tán và tung tin đồn thất thiệt.

Ngay lập tức, chương trình Section TV của đài MBC đã vào cuộc phân tích và kết luận Lee Si Young không phải là nhân vật trong đoạn video nhạy cảm trên. Theo đó, người phụ nữ trong video có vị trí nốt ruồi khác hẳn với những hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên. Trong vụ kiện bảo vệ danh dự của mình vào năm 2017, Lee Si Young giành được phán quyết có lợi. Hai người đàn ông liên quan đến vụ phát tán clip nóng dưới tên Lee Si Young lĩnh án tù cho hành vi bôi nhọ, cố ý hủy hoại hình ảnh của người khác. Tờ Nate cho biết người đàn ông họ Lee 6 tháng tù giam và 1 năm quản chế, kẻ còn lại bị phán 1 năm tù giam và 2 năm quản chế. Sau khi được giải oan, Lee Si Young dần lấy lại cảm tình của khán giả.

Cuộc hôn nhân với đại gia và quyết định sinh con ồn ào

Về đời tư, Lee Si Young và đại gia Cho Seung Hyun công khai hẹn hò vào vào 9/2016. 1 năm sau, họ tổ chức đám cưới linh đình. Sau đó vài tháng, cả 2 hạnh phúc chào đón quý tử đầu lòng. Theo KoreaBoo, Cho Seung Hyun là thương gia giàu có, hơn Lee Si Young 9 tuổi. Ngoài làm chủ nhà hàng, vị đại gia này còn có vị trí quan trọng trong mảng golf Hàn Quốc với tư cách đại diện của Iliac Golf Korea và quen thân với giới nghệ sĩ, trong đó có Heechul (Super Junior). Anh điều hành công ty có giá trị tài sản ròng lên đến 2,5 tỷ won (48,5 tỷ đồng), ngoài ra anh còn sở hữu khối bất động sản giá 4,75 tỷ won (92 tỷ đồng).

Ai cũng nghĩ nữ diễn viên Vườn Sao Băng có cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Nào ngờ, vào tháng 3/2025, cô đã tuyên bố ly hôn người chồng giàu có sau 8 năm chung sống. Cả hai không công bố nguyên nhân tan vỡ, song cho biết đã đạt được thỏa thuận ly hôn trong bầu không khí hòa bình.

Song mọi chuyện chưa dừng lại tại đây. Chỉ sau 4 tháng ly hôn, Lee Si Young bất ngờ gây tranh cãi khi tự ý chuyển phôi đông lạnh với người chồng cũ để sinh con thứ 2. Chồng cũ của cô hoàn toàn không đồng ý nhưng nữ diễn viên vẫn tự ý thực hiện. Sau nhiều tranh cãi, anh quyết định vẫn sẽ có trách nhiệm với đứa bé dù đã ly hôn.

Sau đó, cô gây ra hàng loạt ồn ào ứng xử như uống rượu, tiệc tùng, tập thể thao nặng, dầm mưa, lái xe phân khối lớn khi mang thai. Tiếp đến, Lee Si Young lại phải xin lỗi vì tự ý ghi hình khách ở nhà hàng nước ngoài, chụp ảnh con gái mới sinh như vật trang trí Giáng sinh. Cùng với ồn ào mới nhất, cái tên Lee Si Young ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Đến ngày 3/1/2026, Lee Si Young sinh mổ em bé thứ 2. Người đẹp này sinh non, lâm bồn sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. Trong quá trình phẫu thuật, nữ diễn viên 44 tuổi phải đối mặt với tình huống khá nguy hiểm, nguy cơ phải cắt bỏ tử cung. May mắn là sau đó cả mẹ và bé đều an toàn.

