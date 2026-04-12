Nam tài tử một thời chiếm sóng nay "đổi vận" vì phát tướng: Dính tin ly hôn, 10 năm không ai mời đóng phim

Tài tử Song Il Gook từng là nam diễn viên được các nhà sản xuất xứ kim chi đặc biệt yêu thích và săn đón nồng nhiệt. Thời hoàng kim, anh tỏa sáng rực rỡ trong nhiều tác phẩm phim giờ vàng hot hòn họt của các đài truyền hình lớn tại Hàn Quốc. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng từng nhận được nhiều tình cảm từ công chúng khi cùng 3 cậu con trai sinh 3 Daehan - Minguk - Manse xuất hiện trong chương trình The Return of Superman cách đây 12 năm.

Thế nhưng, giờ đây Song Il Gook đã lâm cảnh hết thời, không còn giữ được ánh hào quang năm xưa. Chính nam diễn viên cũng phải thừa nhận rằng bản thân anh đã đánh mất đi sức cạnh tranh trong giới giải trí.

Xuất hiện trong buổi họp báo cho vở nhạc kịch mới mang tên Hague, Song Il Gook giải thích về nguyên nhân anh đột nhiên mất hút khỏi giới phim ảnh suốt 10 năm qua: “Đặc thù của giới diễn viên đó là phải được người ta lựa chọn thì mới có công việc để làm. Tôi không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa, đơn giản là vì từ lâu rồi tôi đã không còn được (các nhà sản xuất) lựa chọn nữa”. Thì ra Song Il Gook không còn được ai mời đóng phim suốt 10 năm qua, từ lâu đã bị các nhà sản xuất gạt sang 1 bên mỗi khi tuyển chọn dàn cast. Được biết, lần cuối cùng anh còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là vào năm 2016 qua tác phẩm truyền hình mang tên Jang Yeong Sil.

Song Il Gook thừa nhận không còn được mời đóng phim suốt 10 năm qua. Ảnh: Kbizoom

Kể từ sau khi bị giới làm phim hắt hủi, Song Il Gook đã bắt đầu chuyển hướng sang mảng nhạc kịch. Giờ đây, dù không còn được mời đóng phim nhưng nam diễn viên sinh năm 1971 vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Tài tử Truyền Thuyết Jumong khẳng định chỉ cần vẫn còn có cơ hội biểu diễn trên sân khấu kịch thì anh vẫn cảm thấy tự hào và hứa sẽ nỗ lực hết mình qua từng tiết mục: “Tôi hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu. Tôi biết ơn vì nhiều đơn vị vẫn tiếp tục mời tôi tham gia vào những buổi biểu diễn trên sân khấu. Và tôi đang cố gắng hết sức mình với lòng biết ơn vô bờ”.

Đồng thời, nam tài tử cũng thừa nhận anh phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong lĩnh vực mới: “Ban đầu tôi thấy nhạc kịch rất đáng sợ vì ngành nghề này yêu cầu rất cao về giọng hát. Việc ca hát không hề dễ dàng 1 chút nào. Nói chúng, đây không phải là 1 lựa chọn dễ dàng. Trên thực tế, tôi đang học hỏi được rất nhiều điều từ các hậu bối”.

Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block, Song Il Gook thú nhận rằng vấn đề cân nặng chính là nguyên nhân lớn khiến anh không còn được các nhà sản xuất để mắt tới: “Tôi không thể đóng phim truyền hình nữa. 1 phần nguyên nhân là do tôi đã tăng cân nhiều so với trước đây. Tôi chưa sẵn sàng trở lại, nhưng lý do lớn nhất đến từ việc tôi không còn nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Có lẽ hình ảnh của các con tôi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí mọi người. Và ai cũng biết tôi là ông bố có 3 con. Tôi không còn nhận được lời mời đóng phim, dự sự kiện nào nữa. Nếu nói tình trạng gián đoạn trong sự nghiệp hoàn toàn không gây ảnh hưởng tiêu cực tới tôi thì là nói dối rồi. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm”.

Song Il Gook xuống sắc vì phát tướng, không còn giữ được thông số cân nặng lý tưởng thời đỉnh cao sự nghiệp. Ảnh: Naver

Bên cạnh đó, tài tử Truyền Thuyết Jumong cũng thừa nhận bản thân dần mất đi khả năng cạnh tranh với các đồng nghiệp trong ngành: “Tôi tập trung vào việc nuôi dạy các con và không có nhiều thời gian để đầu tư, chăm chút cho bản thân. Tôi thấy việc mình không được mời đóng phim là điều hết sức tự nhiên vì tôi cũng dần mất khả năng cạnh tranh trong vai trò 1 diễn viên”.

Khi lắng nghe những lời tâm sự từ bố, Daehan bất ngờ thổ lộ: “Nếu không phải vì chúng con thì bố đã có thể tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim hơn phải không ạ? Cách đây không lâu, Minguk muốn đi ăn kem nên bố đã vội vàng trở về nhà từ 1 buổi diễn tập cho vở nhạc kịch”. Daehan vừa dứt lời, Song Il Gook vội lên tiếng trấn an các con: “Không, không phải như vậy đâu. Ưu tiên hàng đầu của bố là trở thành người chồng tốt, thứ 2 là làm 1 người cha tốt và sau đó mới nghĩ tới công việc”.

Trong những năm qua, Song Il Gook không chỉ bị giới làm phim quay lưng mà còn phải đối mặt với nghi vấn đã ly hôn. Cụ thể, hồi tháng 7/2024, tờ Gukjenews đưa tin nam diễn viên họ Song bất ngờ dính tin bí mật ly dị bà xã - nữ thẩm phán Jung Seung Yeon từ hơn 2 năm trước. Nguồn tin cho biết thêm nữ thẩm phán họ Jung được cho là đã cắt đứt liên lạc và không muốn gặp mặt 3 con trai Daehan - Minguk - Manse sau khi ly dị chồng tài tử. Nguồn cơn của nghi vấn ly hôn xuất phát từ việc Jung Seung Yeon đã rất lâu không còn xuất hiện bên chồng con.

Thế nhưng, ngay trong tháng 7/2024, Song Il Gook đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn ly hôn. Nam nghệ sĩ 7X cho biết vợ chồng anh từng có giai đoạn xa cách nhau, nhưng sau tất cả họ vẫn là 1 đôi hạnh phúc: “Có thời điểm tôi và vợ tạm xa nhau vì công việc, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa 2 chúng tôi”.

Song Il Gook đau đầu vì nghi vấn ly hôn bà xã thẩm phán. Ảnh: Nate

Câu chuyện của tài tử Song Il Gook đã phản ánh rất rõ thực trạng khắc nghiệt của làng giải trí Hàn Quốc - nơi rất chú trọng tới ngoại hình người nổi tiếng. Khi người nghệ sĩ còn sở hữu ngoại hình thu hút, hình tượng độc thân và danh tiếng vây quanh thì hiển nhiên họ vẫn được các nhà sản xuất săn đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, 1 khi nhan sắc đã xuống cấp và lập gia đình, cơ hội việc làm của các nghệ sĩ chắc chắn sẽ bị thu hẹp, thậm chí họ có thể sẽ đánh mất hoàn toàn chỗ đứng từng có.

Song Il Gook sinh năm 1971, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 27 tuổi. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Truyền Thuyết Jumong, Lối Sống Sai Lầm, Vương Quốc Của Gió...

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được giới thiệu đến xem mặt nữ thẩm phán Jung Seung Yeon và sau đó họ đã nảy sinh tình cảm cho đối phương. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà. Tới năm 2012, bà xã Song Il Gook hạ sinh Daehan, Minguk và Manse trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình.

Công chúng tiếc nuối cho thời huy hoàng đã qua của Song Il Gook. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom