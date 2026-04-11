Đội Trang Pháp thua đậm ở show Trung Quốc: Cả MXH Weibo phẫn nộ dọa bỏ xem, chị Đẹp Việt Nam phải ra trận lần 2 cứu nguyên team

Tối 11/4, Công 1 show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã lên sóng. Ở vòng này, Trang Pháp và 2 đồng đội Giang Ngữ Thần, Vivi Na biểu diễn ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại. Với tư cách đội trưởng, Trang Pháp đã chọn PK với đội của 3 Chị Đẹp Trung Quốc Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông.

So với hôm diễn tập thảm họa và mắc nhiều lỗi, hôm nay tiết mục chính thức của đội Trang Pháp nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về khâu dàn dựng sân khấu thiên nga đen hấp dẫn, vũ đạo sôi động, đu dây và lột đồ biến hình đẹp mắt. Trong đó, Trang Pháp được khán giả lẫn truyền thông Trung Quốc khen ngợi hát tiếng Trung tốt, phong cách biểu diễn tự tin.

Dù có tiết mục biểu diễn tốt ngoài sức tưởng tượng của công chúng ở đêm thi tối nay, nhưng team Trang Pháp vẫn bại trận trước đội của Lý Tiểu Nhiễm. Tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của đội Trang Pháp chỉ nhận được 824 điểm, còn phần thi của nhóm Lý Tiểu Nhiễm nhận được 857 điểm. Như vậy, đội của đại diện Việt Nam thua với cách biệt lên đến 33 điểm trước đội của các Chị Đẹp Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Trang Pháp phải bước vào vòng thi đấu solo trình diễn ca khúc Là Anh với các đội trưởng thuộc team thua cuộc để giành suất bảo toàn các thành viên trong đội.

Trên MXH Weibo, các khán giả xứ tỷ dân đều bất ngờ, bức xúc, phẫn nộ trước kết quả thua đậm của đội Trang Pháp. Theo netizen, số điểm 824 mà đội Trang Pháp nhận được quá thấp. Tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại rõ ràng hấp dẫn hơn tiết mục hát live dở tệ của đội Lý Tiểu Nhiễm và nhiều đội đã thi đấu ở ngày 1, nhưng cuối cùng lại nhận về chưa đến 850 điểm. Một lần nữa dư luận phải đặt nghi vấn có sự dàn xếp điểm số tại Đạp Gió 2026. Không ít người còn thẳng thắn cho biết nếu hôm nay đội Trang Pháp có thành viên bị loại, họ sẽ bỏ xem show.

