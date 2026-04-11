Đang ngồi trên taxi, nam diễn viên gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức gãy xương chậu, xuất huyết não

Sáng 11/4, tờ Segye cho hay, tài tử Ahn Jae Hyun (phim Vì Sao Đưa Anh Tới) vừa làm khách mời trên chương trình Problem Child in House (đài KBS2). Tại đây, nam diễn viên sinh năm 1987 gây xôn xao khi tiết lộ chuyện anh đã gặp phải 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Được biết, tại thời điểm xảy ra sự cố, Ahn Jae Hyun đang ngồi trong taxi thì đột nhiên có 1 phương tiện khác đã đâm mạnh vào chiếc xe. Sau cú va chạm kinh hoàng, nam diễn viên bị gãy xương chậu, xương sườn và thậm chí còn xuất huyết não. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên điển trai đã phải nằm viện trong vòng 6 tháng để điều trị dứt điểm những chấn thương nghiêm trọng.

Ahn Jae Hyun cho biết anh đã gặp phải 1 vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, khiến cơ thể bị tổn thương nặng nề. Ảnh: Naver

Sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, Ahn Jae Hyun đã sống chậm lại và dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Cũng trong khoảng thời gian này, anh tìm ra được công việc mà mình muốn gắn bó lâu dài - đó là nghề người mẫu.

Tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới cho biết cơ duyên với nghề model bắt nguồn từ 1 cuốn tạp chí: “Khi đã bình phục sau vụ tai nạn, tôi có đến hiệu sách và tình cờ thấy 1 cuốn tạp chí được đặt ở vị trí nổi bật. Trong lúc ấy, trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng nếu bản thân làm 1 công việc liên quan đến gương mặt thì có thể sẽ kiếm được nhiều tiền. Vì dáng người của tôi cũng cao ráo nên tôi cảm thấy nếu mình thử sức với nghề người mẫu thì có lẽ cũng không có vấn đề gì”.

Thế nhưng, con đường trở thành người mẫu của Ahn Jae Hyun lại không hề bằng phẳng dù anh có lợi thế về nhan sắc và chiều cao. Nam diễn viên cay đắng kể lại thời điểm khó khăn của sự nghiệp: “Sau khi xuất viện, tôi lao đi tìm kiếm các học viện đào tạo người mẫu. Có 1 hệ thống mà ở đó nếu đóng học phí 3 tháng và thể hiện tốt thì sẽ có cơ hội trở thành người mẫu chuyên nghiệp, được ký hợp đồng với công ty. Thế nhưng, tôi đã bị đánh trượt”.

Ahn Jae Hyun trải qua nhiều thăng trầm trong hành trình sự nghiệp. Ảnh: Nate

Đối mặt với thất bại đầu đời, Ahn Jae Hyun không bỏ cuộc và vẫn quyết tâm, kiên định đi trên con đường mà mình đã chọn. Theo lời tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới, cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với anh: “Sau lần bị đánh trượt, tôi nghe theo lời khuyên từ 1 tiền bối trong nghề, tự làm hồ sơ cá nhân rồi mang đi gửi khắp nơi nhằm quảng cáo cho bản thân mình. Thật may mắn làm sao, sau đó tôi đã bất ngờ giành giải nhất tại 1 cuộc thi do Hiệp hội người mẫu châu Á tổ chức. Tôi vô cùng biết ơn người tiền bối đó vì đã đưa ra lời khuyên bổ ích cho mình”.

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Ahn Jae Hyun cũng cởi mở chia sẻ về những tủi nhục thuở mới bước chân vào nghề: “Tôi từng nhận được 1 lời mời quảng cáo và quay chung cùng Lee Soo Hyuk. Vì nghe nói quảng cáo sẽ được treo tại các ga tàu điện ngầm nên tôi đã rất kỳ vọng xen lẫn háo hức mong chờ. Thế nhưng, đến khi thành phẩm ra lò thì hóa ra Lee Soo Hyuk được xuất hiện nổi bật ở ngay chính giữa, còn mặt tôi thì chỉ xuất hiện có 1 phần trên tấm ảnh quảng cáo mà thôi”.

Dù vậy, Ahn Jae Hyun vẫn không nản lòng, anh tự động viên bản thân: “Dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Thực ra thì buổi chụp hình với Lee Soo Hyuk cũng là quá trình để tích lũy kinh nghiệm làm nghề mà”. Sau đó, anh không ngừng nỗ lực để nhanh chóng vươn lên và gặt hái được nhiều cột mốc lớn trong sự nghiệp. Bên cạnh tỏa sáng trên các sàn diễn thời trang, Ahn Jae Hyun còn lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Sau nhiều gian nan, cuối cùng Ahn Jae Hyun cũng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí. Ảnh: X

Ahn Jae Hyun sinh năm 1987, là diễn viên kiêm người mẫu hoạt động tại Hàn Quốc. Anh được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, You're All Surrounded, Cinderella with Four Knights...

Vào tháng 5/2016, Ahn Jae Hyun kết hôn với minh tinh Goo Hye Sun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nữ diễn viên đình đám tố Ahn Jae Hyun vô tâm, ngoại tình với bạn diễn, thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô. Ahn Jae Hyun đáp trả bằng cách tung bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống mình. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Vụ ly hôn của Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực 1 thời. Ảnh: X

Nguồn: Segye