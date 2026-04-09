Chị Đẹp là đối thủ khiến Trang Pháp phải e dè: Visual như vàng như ngọc đến Lưu Diệc Phi còn thua, từng nát tan vì 14 người đàn ông

Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đang là show giải trí nhận được sự quan tâm lớn, thu hút đông đảo người xem nhất tại Trung Quốc hiện tại. Trong dàn Chị Đẹp năm nay, Tiêu Tường là thí sinh thuộc nhóm nghệ sĩ có độ tuổi cao nhất, những cũng là người hot nhất. Nếu nhìn vào ngoại hình, sự dẻo dai và năng lượng của nữ diễn viên này khi xuất hiện ở Đạp Gió mùa 7, không ai nghĩ năm nay cô đã 58 tuổi.

Hiện tại, Tiêu Tường là Chị Đẹp giữ top 1 về visual, thành tích cá nhân và độ yêu thích của khán giả tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Sau vòng đấu solo, Tiêu Tường giành được vị trí số 1, với tổng số điểm 509. Cô bỏ xa Trang Pháp - đại diện Việt Nam - đến 19 bậc trên BXH, với cách biệt điểm số lên đến 127. Tờ QQ nhận định Tiêu Tường là đối thủ mà 32 Chị Đẹp còn lại trong chương trình khó lòng có thể vượt mặt.

Tiết mục của Tiêu Tường ở vòng solo Đạp Gió 2026. Nguồn: Weibo.

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" đến Lưu Diệc Phi cũng phải nhường bước

Theo tờ Sohu, Tiêu Tường sinh năm 1968 trong một gia đình giàu có, quyền thế bậc nhất ở Đài Loan (Trung Quốc). Cô sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã không thiếu bất cứ thứ gì. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiêu Tường đã nổi danh là “hoa khôi học đường”, được giới giải trí săn đón ráo riết. Thế nhưng, với một người sinh ra đã ở vạch đích như cô, ánh hào quang showbiz khi ấy lại chẳng đủ sức hấp dẫn. Phải đến năm 21 tuổi, Tiêu Tường mới quyết định "thử cho biết", bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo.

Sở hữu gương mặt hoàn mỹ, sáng bừng như vàng như ngọc, cùng vóc dáng gợi cảm, Tiêu Tường nhanh chóng nổi tiếng khắp giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Vẻ đẹp mỹ miều của cô lập tức lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ hàng đầu Quỳnh Dao và được bà nâng đỡ. Với việc lấy đi nước mắt của khán giả bằng cả nhan sắc lẫn diễn xuất trong loạt tác phẩm Một Thoáng Mộng Mơ, Bên Nhau Nơi Chân Trời, Ngày Mai Có Em, Song Yến Biệt Ly..., Tiêu Tường trở thành bà hoàng phim bi hạng A.

Tiêu Tường trở thành bà hoàng phim bi hạng A nhờ sự nâng đỡ của Quỳnh Dao. Ảnh: Sina.

Đến năm 1999, Tiêu Tường rời bỏ dòng phim ngôn tình bi lụy của Quỳnh Dao để rẽ hướng sang dòng phim kiếm hiệp cổ trang của Kim Dung, Cổ Long và tiếp tục đạt được thành công vang dội. Trong đó, vai diễn Lâm Thi Âm trong tác phẩm Tiểu Lý Phi Đao đã đưa tên tuổi của Tiêu Tường vang danh khắp Trung Quốc.

Đến nhà văn Kim Dung còn không tiếc lời tán tụng nhan sắc củaTiêu Tường: "Tôi đã tạo ra không ít mỹ nhân xinh đẹp bằng ngòi bút của mình qua nhiều tác phẩm. Ấy thế mà ở ngoài đời thực, nhan sắc của Tiêu Tường vẫn đánh bại trí tưởng tượng của tôi, không ngôn từ nào tả nổi". Lúc sinh thời, Kim Dung từng cho biết Tiêu Tường là người đẹp cổ trang đẹp thứ 2 trong mắt ông. Cô chỉ xếp sau Hạ Mộng - nữ diễn viên là hình mẫu của Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên trong các tác phẩm của Kim Dung. Trong bảng xếp hạng của Kim Dung, đẹp kinh điển như Lưu Diệc Phi chỉ đứng thứ 4, xếp sau Tiêu Tường 2 bậc.

Với nhan sắc vượt mặt vô số đồng nghiệp đình đám, Tiêu Tường được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang xứ Đài". Cô cũng được đánh giá là mỹ nữ có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Theo tờ Sina, trong showbiz Trung Quốc lan truyền giai thoại rằng Tiêu Tường từng được đạo diễn yêu cầu để mặt mộc đóng phim. Tuy nhiên, khi nữ diễn viên xuất hiện với nhan sắc không son phấn, đạo diễn lại mắng cô té tát vì tưởng Tiêu Tường cãi lời mình trang điểm. Câu chuyện này là minh chứng cho nhan sắc đỉnh cao của nữ diễn viên thời hoàng kim.

Nhan sắc đẹp nức lòng của Tiêu Tường thời trẻ. Nguồn: Xiaohongshu.

Nhan sắc của Tiêu Tường được cố nhà văn Kim Dung khen ngợi đẹp vượt xa trí tưởng tượng của ông. Ảnh: Sina.

Đến năm 2006, khi sự nghiệp không còn nhiều đột phá, Tiêu Tường rút lui khỏi showbiz. Dù đã vắng bóng gần 2 thập kỷ, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ với vóc dáng thon thả, dẻo dai, làn da săn chắc và vòng eo 58 cm. Suốt 30 năm qua, cứ mỗi dịp năm mới, Tiêu Tường lại phát hành lịch ảnh cá nhân vừa làm từ thiện vừa lưu giữ thanh xuân. Và điều đáng nói là năm nào cũng vậy, nhan sắc ấy của "đệ nhất mỹ nhân" gần như không thay đổi - vẫn rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi.

Đã ở ngưỡng U60, Tiêu Tường vẫn giữ vững phong độ sắc vóc trẻ trung, dẻo dải gây trầm trồ. Ảnh: Sina.

Đường tình ồn ào, hủy hoại giai nhân của Quỳnh Dao - Kim Dung

Với vẻ đẹp khuynh thành của mình, Tiêu Tường không thiếu đàn ông vây quanh. Ngay từ khi bước chân vào showbiz, cô đã chìm trong vòng xoáy thị phi ái tình. Ngôi sao sinh năm 1968 từng cặp kè đạo diễn, diễn viên, đại gia, chủ tịch tập đoàn và cả các chính trị gia quyền uy... Danh sách tình trường của mỹ nhân này dài đến mức khiến người ta phải “choáng nhẹ”, với ít nhất 14 người đàn ông đã từng đi qua cuộc đời cô. Nhưng điều khiến dư luận dậy sóng không chỉ là số lượng mà là trong số những anh bạn trai của Tiêu Tường, không ít người đã có gia đình. Nữ diễn viên còn từng quen 2-3 người cùng lúc để nhận chu cấp tiền tỷ.

Trên sóng truyền hình, Tiêu Tường từng thẳng thắn chia sẻ tiêu chuẩn chọn người yêu, cũng như việc cô không ngại cặp kè đại gia để đạt được mục đích riêng: "Nửa kia của tôi phải có 3 tài: nhân tài (tức tài năng, địa vị), tiền tài và nô tài (tức chiều chuộng, chu cấp cho cô)".

Những lùm xùm tình ái "bắt cá 2 tay", cáo buộc làm “tiểu tam”, yêu đương thực dụng…, khiến Tiêu Tường mất điểm trầm trọng, bị công chúng chỉ trích và tẩy chay dữ dội. Và cũng chính chuỗi scandal đời tư này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô tan nát danh tiếng, phải sớm rời khỏi ánh đèn showbiz, khép lại hào quang từng rực rỡ.

Tiêu Tường có đường tình tai tiếng khi bất chấp qua lại với đàn ông có vợ, "bắt cá nhiều tay" để nhận chu cấp. Ảnh: Sina.

Ở tuổi 58, Tiêu Tường vẫn một mình bước qua những năm tháng xế chiều sau chục cuộc tình ồn ào, rực lửa rồi chóng tàn. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những mối quan hệ chằng chịt thị phi, cuộc sống của “đệ nhất mỹ nhân” giờ đây rẽ sang một hướng hoàn toàn khác: lặng lẽ và khép kín hơn.

Trước khi trở lại giới giải trí qua show Đạp Gió 2026, cô lui về hậu trường, dành trọn thời gian chăm sóc cha già, tìm đến những thú vui mang màu sắc tĩnh tại như thư pháp, hội họa, viết sách hay chép kinh. Yoga trở thành người bạn đồng hành, giúp cô giữ lại vẻ dẻo dai lẫn sự cân bằng. Sau tất cả, Tiêu Tường cũng không còn vội vàng với tình yêu. Cô thẳng thắn thừa nhận sẽ chỉ kết hôn khi gặp đúng người, không ép buộc, không cưỡng cầu.

Ở tuổi 58, Tiêu Tường vẫn độc thân sau những mối tình sóng gió với các người tình của mình. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu