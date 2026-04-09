Mẹ Thuỳ Tiên có động thái lạ

Dạo gần đây, mẹ của Thùy Tiên liên tục trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội với loạt clip đời thường đăng tải trên TikTok. Không chỉ dừng lại ở việc đu trend, một số phát ngôn và cách thể hiện của bà cũng khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Mới đây, động thái mới nhất từ tài khoản TikTok của mẹ Thùy Tiên tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Cụ thể, nhiều người phát hiện trang cá nhân của bà đã có sự thay đổi rõ rệt. Toàn bộ các video từng đăng tải trước đó, đặc biệt là những clip lộ mặt hoặc nội dung đu trend gây tranh luận đều đã được ẩn đi. Hiện tại, trên tài khoản chỉ còn hiển thị duy nhất một đoạn clip liên quan đến việc tu tập. So với trước đây, khi trang cá nhân từng có nhiều video đời thường, sự thay đổi này khiến tổng thể trở nên im ắng hơn hẳn.

Dù đã ẩn toàn bộ nội dung cũ, tài khoản vẫn hoạt động bình thường, ghi nhận hơn 34 nghìn lượt theo dõi cùng hàng trăm nghìn lượt thích. Các thông tin cá nhân không có dấu hiệu thay đổi hay khóa tài khoản.

Mẹ Thùy Tiên ẩn nhiều đoạn clip trên trang cá nhân hơn 34 nghìn lượt theo dõi

Cách đây không lâu, mẹ Thùy Tiên chia sẻ đoạn clip mới sau thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội. Trong clip, mẹ Thùy Tiên xuất hiện với vóc dáng gọn gàng, tinh thần thoải mái nhún nhảy theo nhạc và bắt trend TikTok. Tuy nhiên, chính điều này lại trở thành tâm điểm bàn tán. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc vẽ những hình xăm lên người, vén áo và nhún nhảy hát theo những ca từ như "mạng sườn xăm cá chép, trên ngực xăm thê tử,..." của mẹ Thuỳ Tiên không phù hợp với độ tuổi.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực, cho rằng mạng xã hội vốn là nơi giải trí, việc mẹ Thùy Tiên giữ năng lượng tích cực, trẻ trung là điều đáng ghi nhận. Không ít bình luận còn nhấn mạnh rằng, sau những biến cố, việc tìm niềm vui nhỏ qua các video ngắn là điều dễ hiểu.

Giữa làn sóng tranh cãi, mẹ Thùy Tiên đã trực tiếp để lại một bình luận phản hồi khá dài, thể hiện rõ quan điểm cá nhân. Bà cho rằng nhiều người đang phán xét nhưng chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của nội dung mà bà chia sẻ. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh bản thân cảm thấy đồng cảm với thông điệp của bài hát nên mới đăng tải, và việc lên mạng xã hội đơn giản chỉ để giải trí, giảm áp lực cuộc sống.

Mẹ Thùy Tiên từng lên tiếng khi nhận nhiều ý kiến trái chiều

Được biết, bố mẹ của Thùy Tiên đã không còn chung sống từ sớm, cô lớn lên cùng người thân trong gia đình. Dù mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng vào những cột mốc quan trọng của con gái, cả ba và mẹ vẫn thoải mái xuất hiện, đồng hành cùng Thuỳ Tiên.

Thời điểm mới đăng quang quốc tế, Thùy Tiên chia sẻ: "Bản thân tôi và gia đình vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương lẫn nhau, không phải như lời đồn thổi rạn nứt trên mạng xã hội. Dù thế nào, tôi vẫn rất yêu gia đình. Tôi mong mọi người cũng yêu thương tôi giống cách tôi yêu gia đình mình vậy".

Mẹ Thùy Tiên bộc bạch về con gái: "Là một người mẹ, tôi chỉ mong Tiên có cuộc sống bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống thôi. Bản thân tôi chỉ mong Tiên là một người bình thường, chứ không mong Tiên sẽ trở thành cái gì to lớn cả, vì trong cuộc sống, điều gì càng cao sẽ càng áp lực".

Dù không sống cùng mẹ từ nhỏ nhưng tình cảm của Thùy Tiên dành cho mẹ vô cùng đặc biệt

Khi Thùy Tiên gặp biến cố, gia đình cô cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội. Thời điểm diễn ra phiên toà xét xử Thùy Tiên, mẹ của cô cũng có mặt theo dõi. Hiện tại mẹ Thùy Tiên đã dọn ra ở phòng trọ nhỏ, còn nhà mà con gái mua đã cho người thuê.

Bố của cô gần như không còn xuất hiện trước truyền thông. So với hình ảnh từng thoải mái lộ diện trước đây, ông chọn cách im lặng, tránh sự chú ý từ dư luận. Trong thời điểm Thuỳ Tiên bị tạm giam để điều tra, chính ông là người đứng ra nộp số tiền 3,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho con gái.

Bố mẹ Thùy Tiên ly dị từ khi cô còn rất nhỏ. Dù vậy cả hai luôn xuất hiện đồng hành cùng con gái trong những thời điểm quan trọng

