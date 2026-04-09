2 thành viên nhóm nhạc nữ đột ngột mang thai, fan hoang mang không nói nên lời

Mới đây, 2 thành viên nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản Venus Parfait đã cùng tiết lộ họ đang mang thai. 2 thành viên Kawai Fuka (37 tuổi), Usaki Yuki (39 tuổi) đều đã mang thai và lên kế hoạch tạm thời rút lui khỏi các hoạt động. Thông tin này khiến người hâm mộ cũng như công chúng vô cùng bất ngờ.

Tuy nhiên, nhóm nhạc ra mắt ngày 17/6/2023 dưới trướng công ty I-GET này lại nổi tiếng với cấu trúc không theo lối mòn thông thường của showbiz. Khác với hầu hết các nhóm nhạc thần tượng, các thành viên không phải là nghệ sĩ toàn thời gian, mà cân bằng hoạt động thần tượng với công việc thường ngày và chủ yếu biểu diễn vào cuối tuần.

Kawai Fuka là người đầu tiên chia sẻ tin vui và đã bắt đầu nghỉ thai sản. Không lâu sau, Usaki Yuki cũng tiết lộ việc mình mang thai thông qua mạng xã hội, giải thích rằng giai đoạn đầu thai kỳ khá vất vả về thể chất, buộc cô phải giảm bớt các hoạt động solo. Cô cho biết thêm rằng tình trạng sức khỏe của mình hiện đã ổn định.

Đáng chú ý, đây sẽ là đứa con thứ hai của cả 2 nữ thần tượng. Trước đó, họ vốn đã làm mẹ 1 lần. Usaki Yuki chia sẻ rằng cô dự định sẽ ngừng biểu diễn trực tiếp vào cuối tháng này như một biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là khi cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc mang thai ở độ tuổi trên 35. Cô thừa nhận rằng lần mang thai thứ hai này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với lần đầu.

Mặc dù tạm thời gián đoạn hoạt động, cả hai nữ idol đều bày tỏ ý định trở lại hoạt động nhóm sau khi sinh con, trấn an người hâm mộ về sự cam kết tiếp tục của họ đối với nhóm.

Mô hình hoạt động của Venus Parfait khá nổi bật trong ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản. Tại Jbiz, các idol đều được kỳ vọng độc thân và tập trung vào công việc. Lịch trình khắt khe và kỳ vọng về hình ảnh "trong sáng" thường khiến những cột mốc cá nhân như kết hôn và làm cha mẹ khó có thể vượt qua một cách công khai. Sự cởi mở của Venus Parfait về việc mang thai và cuộc sống gia đình mang đến một góc nhìn mới mẻ, cho thấy rằng hoàn toàn có thể theo đuổi sự nghiệp thần tượng và thiên chức làm mẹ.

Venus Parfait là một nhóm nhạc idol nữ thuộc dòng J-pop của Nhật Bản, được thành lập vào ngày 28/02/2023 và chính thức ra mắt sân khấu vào tháng 6 cùng năm dưới sự quản lý của công ty I-GET. Nhóm gây chú ý nhờ concept khá đặc biệt trong ngành idol Nhật, đó là hình ảnh “idol trưởng thành” – nơi các thành viên phần lớn đều đã từng hoạt động trong ngành giải trí trước đây hoặc đang có cuộc sống riêng như đi làm, kết hôn, thậm chí có con.

Khác với các nhóm idol truyền thống thường hướng đến tuổi teen, Venus Parfait mang đến màu sắc chín chắn hơn, cả về hình ảnh lẫn nội dung âm nhạc. Các ca khúc của nhóm thường kết hợp giữa sự tươi sáng đặc trưng của J-Pop với những chủ đề gần gũi đời sống như tình yêu, hôn nhân và trải nghiệm cá nhân. Đội hình của nhóm có sự thay đổi khá linh hoạt theo thời gian, nhưng hiện tại gồm những thành viên như Kawai Fuka, Henmi Rena, Uihara Chie, Usaki Yuki và Nakaya Sayaka. Dù chưa phải là nhóm nổi tiếng lớn trong thị trường mainstream như AKB48 hay Nogizaka46, Venus Parfait vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ ý tưởng độc đáo và cách tiếp cận mới mẻ đối với hình tượng idol Nhật Bản.

