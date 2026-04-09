Mỹ nữ gen Z có visual đắt giá nhất showbiz nay thần kinh bất ổn, livestream cầu cứu còn cạo trọc đầu gây sốc hậu giải nghệ

Kim Tử Hàm được mệnh danh là nữ idol gen Z sở hữu visual và thần thái xuất sắc, đắt giá nhất showbiz Trung Quốc. Tháng 4/2025, mỹ nhân này bất ngờ xóa sạch bài đăng trên tài khoản MXH Weibo có hơn 2,6 triệu người theo dõi của mình, và thông báo rời showbiz. Tuy nhiên, tình trạng tâm thần - tâm lý bất ổn của Kim Tử Hàm hậu giải nghệ lại đang khiến khán giả hoang mang tột độ.

Liên tục lên mạng cầu cứu gây xôn xao cả showbiz

Theo tờ Sohu, khuya 8/4, Kim Tử Hàm đã lên livestream tố cáo việc cô bị người khác thao túng, làm hại và tung bằng chứng là cánh tay đầy vết thương, khiến dân tình vô cùng lo lắng. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1999 cho biết có 1 người từng mượn chuyện làm đẹp để tiêm vào mặt cô 40-50 mũi hóa chất không rõ thành phần. Kể từ đó trở đi, mỗi khi cô không nghe lời người này, đầu sẽ đau dữ dội. Người đẹp cũng cho biết điện thoại cô bị ai đó theo dõi, mọi hành động đều bị giám sát. Kim Tử Hàm cáo buộc đối phương hãm hại, hủy hoại cuộc đời và khiến cô trông như bị bệnh tâm thần. Theo sao nữ, đến gia đình cũng cho rằng cô có vấn đề thần kinh và đòi đưa cô vào bệnh viện tâm thần chữa trị.

"Tôi đã tự làm hại mình 3 lần, nhưng không phải vì tôi bị trầm cảm mà là vì các cơn đau đầu khiến tôi không chịu nổi. Người đó đã xúi giục tôi làm diễn viên, nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu khi đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam. Tôi bài xích việc này và bị người đó hủy hoại. Tôi không có bằng chứng nên không dám kiện, đối phương cũng có tiền, có thế. Suốt những năm qua, mọi sự ép buộc, kể cả những đau đớn về thể xác tôi đều chịu đựng. Đừng ép tôi nữa! Nếu còn dồn tôi vào bước đường cùng, tôi sẽ nói ra tất cả!", Kim Tử Hàm nói.

Kim Tử Hàm vừa lên livestream tố cáo việc cô bị người khác thao túng, làm hại và tung ảnh cánh tay đầy vết thương. Ảnh: Sina.

Vào tháng 3/2026, Kim Tử Hàm cũng làm dư luận Trung Quốc nháo nhào khi cho biết cô bị một người "nấp trong bóng tối" thao túng và dẫn dắt, thậm chí thực hiện những hành vi mà cô cho là vi phạm đạo đức. Theo người đẹp gen Z, chính kẻ độc hại đó đã dẫn dắt sai lệch, khiến cô hiểu lầm, chỉ trích và chặn tài khoản MXH của Thái Từ Khôn. Sau đó, Kim Tử Hàm đăng một đoạn lời bài hát Fear, Sex của Magladena Bay với những cụm từ như " sending out a distress signal" (đang gửi tín hiệu cầu cứu) hay " get me out of this mess" (hãy giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này).

Sau hàng loạt động thái của Kim Tử Hàm, một số cư dân mạng cho rằng cô có thể đang thực sự gặp nguy hiểm và cố gắng phát tín hiệu cầu cứu trong cơn tuyệt vọng. Khi có người hỏi rằng người hại cô có phải "Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam không, Kim Tử Hàm phủ nhận: "Không phải như những gì trên hotsearch nói đâu, kẻ xấu đang vu oan cho những người không liên quan". Nhưng cũng có không ít ý kiến lại nghi ngờ nữ thần tượng đang gặp vấn đề về tâm lý khi đưa ra cáo buộc mơ hồ, không có bằng chứng cụ thể và cũng không tiết lộ danh tính người thao túng, hãm hại cô là ai. Trước tình hình bất ổn của Kim Tử Hàm, netizen Trung Quốc hy vọng người nhà quan tâm, chú ý nhiều hơn đến vấn đề tâm lý, tâm thần của nữ diễn viên.

Kim Tử Hàm liên tục lên tiếng kêu cứu khiến netizen xứ tỷ dân hoang mang tột độ.

Mất tích 4 tháng và xuất hiện trở với hình ảnh tàn tạ gây sốc

Không ai rõ chuyện tồi tệ gì đã xảy ra làm Kim Tử Hàm - 1 cô gái có nụ cười ngọt ngào - bỗng chọn biến mất khỏi giới giải trí và ra nông nỗi như hiện tại. Tuy nhiên, trước khi lâm vào tình trạng bất ổn như bây giờ, cô từng mất hút bất thường 4 tháng trong showbiz. Lần cuối cùng Kim Tử Hàm tham gia sự kiện giải trí là vào tháng 12/2024.

Đến tháng 8/2025, cộng đồng mạng tá hoả khi Kim Tử Hàm lộ diện và đăng loạt ảnh bản thân cạo đầu trọc lốc, ánh mắt vô hồn, đờ đẫn, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Vài ngày sau, "team qua đường" đã quay được hình ảnh Kim Tử Hàm đi siêu thị mua thực phẩm với vóc dáng gầy gò và thần sắc kém tươi tắn. Được biết, Kim Tử Hàm cao 1m72 nhưng chỉ nặng 49kg. Những người yêu mến Kim Tử Hàm không khỏi xót xa trước nhan sắc tàn úa đến đau lòng của mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì showbiz.

Diện mạo không thể nhận ra của Kim Tử Hàm. Cô bất ngờ cạo đầu trọc lốc sau khi tuyên bố giải nghệ. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân này lộ dấu hiệu bất ổn tâm lý khi liên tục đăng tải những bức ảnh có biểu cảm mệt mỏi, u sầu, ánh mắt vô hồn. Ảnh: Sina.

Ngoại hình của Tử Hàm cũng trông thiếu sức sống, gầy gò vì sụt cân khá nhiều. Ảnh: Sina.

Kim Tử Hàm sinh năm 1999, từng là thực tập sinh của SM Entertaiment. Năm 2020, cô tham gia show Thanh Xuân Có Bạn. Tử Hàm được xem là thí sinh sở hữu visual và thần thái xuất sắc với vóc dáng đẹp, chiều cao 1,7 m, đôi chân thon dài, gương mặt sắc sảo. Ngoài nhan sắc, cô cũng được đánh giá có giọng hát ổn định, nhảy múa điêu luyện. Dù vậy, Kim Tử Hàm lại tiếc nuối dừng chân ở hạng 11, không có cơ hội debut cùng nhóm nữ The9.

Sau đó, cô đầu quân cho Yuehua Entertainment. Vào công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, không hiểu vì lý do gì sự nghiệp của Kim Tử Hàm ngày càng thụt lùi. Cô tham gia diễn xuất trong 1 số dự án phim như Bạn Trai 1/2 Của Tôi, Xin Chào Bạn Học, Cảm Ơn Tình Yêu Của Tôi, nhưng tên tuổi vẫn mờ nhạt. Năm 2021, Kim Tử Hàm tham gia show diễn xuất Sự Ra Đời Của Diễn Viên, nhưng thể hiện yếu kém đơ cứng khiến giám khảo lắc đầu ngao ngán.

"Đại hoa đán" Chương Tử Di thậm chí còn gay gắt chỉ trích nữ idol cố đấm ăn xôi, không có kỹ năng diễn xuất còn mù quáng chạy theo: "Vì sao nhất định phải làm diễn viên, lẽ nào diễn viên là một nghề thấp kém và dễ dàng đến vậy sao? Muốn làm diễn viên thì phải bỏ thời gian trau dồi, đừng nghĩ cứ diễn trước ống kính đã làm diễn viên. Nếu không chuyên tâm bạn là sao biết khi có được một vai diễn, bạn phải dành bao nhiêu công sức cho nó, phải hy sinh thế nào mới có thể tạo nên nhân vật khiến mọi người yêu thích". Trải qua hàng loạt những chỉ trích về diễn xuất kém, Kim Tử Hàm cũng dần biến mất trên màn ảnh nhỏ xứ tỷ dân.

Visual sang - xịn - mịn và thần thái ngút ngàn của Kim Tử Hàm. Ảnh: Weibo.

Cô được nhận xét sở hữu nhan sắc đắt giá nhất Cbiz, với đường nét gương mặt hoàn mỹ như AI vẽ ra. Ảnh: Sina.

Nhìn lại chặng đường làm nghệ thuật của Kim Tử Hàm, cư dân mạng cho rằng áp lực duy trì danh tiếng, cú sốc bị đào thải sớm khỏi ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt chính là nguyên nhân khiến mỹ nữ gen Z rơi vào tình cảnh bất thường tâm lý như hiện nay. Việc Kim Tử Hàm không thể phát triển trong showbiz khiến khán giả cảm thấy tiếc cho nhan sắc và tài năng của cô, nhưng ai cũng hy vọng người đẹp này sớm vượt qua đả kích tinh thần, sống khỏe mạnh và hạnh phúc sau khi rời ánh hào quang.

Công chúng Trung Quốc cho rằng Kim Tử Thần bị đả kích tâm lý do sớm hết thời và bị đào thải khỏi showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu