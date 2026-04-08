Quá lo cho Trang Pháp: Đồng đội đột ngột bỏ về sau buổi diễn tập thảm họa, có nguy cơ "banh team" trước thềm Công diễn 1

Trưa 8/4, buổi diễn tập trước thềm Công diễn 1 show Đạp Gió 2026 đã được phát sóng. Trang Pháp và 2 đồng đội Giang Ngữ Thần, Vivi Na đã biểu diễn thử ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại để đội ngũ giám khảo đánh giá sơ bộ, góp ý những thiếu sót cần cải thiện trước khi bước vào vòng đấu chính thức. Tuy nhiên, tiết mục của đội Trang Pháp không nhận được đánh giá tích cực từ các giám khảo vì màn kết hợp rời rạc, quên lời, cười đùa quá nhiều. Trong đó, Giang Ngữ Thần bị nhận xét là nhân tố thảm họa, không thuộc lời bài hát, thậm chí phần solo của mình cũng "không nhớ nổi một câu hoàn chỉnh nào". Trong tình huống báo động này, các giám khảo đều nhắc nhở đội Trang Pháp cần nghiêm túc tập luyện cho buổi diễn live hoàn toàn, không chỉnh sửa hậu kỳ vào ngày 9-10/4.

Tuy nhiên, trong lúc buổi diễn tập vẫn còn diễn ra, Giang Ngữ Thần đã không nói không rằng lao vun vút ra cửa, bỏ về giữa chừng trong sự ngỡ ngàng của các Chị Đẹp. MC chương trình sau đó cho biết nữ diễn viên này không thể tiếp tục ghi hình vì có việc cá nhân gấp cần giải quyết. Theo tìm hiểu của tờ 163, Giang Ngữ Thần đang gặp rắc rối đời tư khiến cô không thể tập trung 100% vào cuộc thi. Người đẹp này đang xảy ra tranh chấp quyền nuôi con rất căng thẳng với chồng Tây hậu ly hôn. Cô đang phải ráo riết làm việc với luật sư để có thể giành được phán quyền có lợi trong phiên tòa diễn ra tại Mỹ vài ngày tới.

Việc Giang Ngữ Thần đột ngột bỏ quay ngang khiến netizen xứ tỷ dân ái ngại, đặt câu hỏi liệu cô có xin rút khỏi Đạp Gió 2026 hay không sau khi để chuyện đời tư ảnh hưởng đến các thí sinh khác. Nếu nữ diễn viên này bỏ thi để giải quyết chuyện giành quyền nuôi con với chồng cũ, Trang Pháp sẽ "banh team" trước thềm Công diễn 1. Còn nếu ở lại, với tình hình hiện tại, Giang Ngữ Thần cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung của đội vì kỹ năng kém đến lời bài hát cũng không thuộc. Không chỉ khán giả Việt Nam mà cả Trung Quốc cũng đang vô cùng lo ngại cho tiết mục và kết quả của đội Trang Pháp ở vòng Công diễn 1 vào ngày 9-10/4. Có thể nói, áp lực hiện tại của Trang Pháp là rất lớn bởi cô giữ vai trò đội trưởng, dẫn dắt Giang Ngữ Thần và Vivi Na.

Sau khi vòng phân đội kết thúc, netizen Trung Quốc cũng đã "cảnh báo" sự yếu kém về kỹ năng thanh nhạc và nhảy của Giang Ngữ Thần. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng Trang Pháp cần phải giữ Giang Ngữ Thần trong phòng tập để rèn luyện liên tục 12 tiếng mỗi ngày nhằm đảm bảo chất lượng sân khấu và tránh nguy cơ có thành viên bị loại.

Giang Ngữ Thần sinh năm 1987, nổi tiếng nhờ đóng quảng cáo sữa cùng Châu Kiệt Luân. Sau đó, Giang Ngữ Thần trở thành "nàng thơ", được Thiên vương ra sức nâng đỡ trên con đường nghệ thuật. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn có chuyện tình bí mật kéo dài 3 năm với Châu Kiệt Luân. Năm 2010, Giang Ngữ Thần bị Châu Kiệt Luân ruồng bỏ vì giở thủ đoạn ép cưới. Không còn sự hậu thuẫn của bạn trai quyền lực, sự nghiệp của Giang Ngữ Thần lao dốc không phanh qua từng năm vì thực lực quá kém.

Đến năm 2016, Giang Ngữ Thần thông báo đã kết hôn với phi công người Mỹ Josh Anderson. Sau đó, cô rút khỏi showbiz để chăm lo cho gia đình. Tháng 10/2025, người đẹp này đã livestream 5 phút kể hết những ấm ức phải chịu trong hôn nhân, và tuyên bố ly dị chồng Tây. Nguyên nhân rạn nứt là vì công việc phi công của chồng Giang Ngữ Thần thường xuyên đi công tác xa, hầu như không có mặt ở nhà kể cả vào các dịp lễ. Giang Ngữ Thần cho biết cô mệt mỏi với cuộc sống có chồng, nhưng vẫn như mẹ đơn thân khi phải 1 mình chăm sóc, nuôi dạy 2 con nhỏ quanh năm suốt tháng mà không được sự hỗ trợ hay san sẻ của chồng Tây.

