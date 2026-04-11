Vợ của Karik là người thế nào?

Ngày 11/4, fanmeeting Riker Coming Home của Karik đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm để cổ vũ nam rapper. Không chỉ có fan, nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết như B Ray, Bùi Duy Ngọc, Hải Nam, Mason Nguyễn, GDucky cũng góp mặt để ủng hộ, tạo nên không khí rộn ràng.

Giữ vai trò MC của chương trình là Ngô Kiến Huy. Bộ đôi nhanh chóng tạo nên loạt khoảnh khắc tung hứng duyên dáng, liên tục "quăng miếng" khiến khán phòng nhiều phen bật cười. Những màn đối đáp tự nhiên, không kịch bản cứng nhắc giúp buổi fanmeeting vừa vui nhộn vừa gần gũi.

Dàn sao có mặt tại fanmeeting Karik

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn và giao lưu, phần hỏi đáp với fan chính là điểm nhấn được mong chờ nhất. Trong đó, câu hỏi liên quan đến cuộc sống cá nhân của Karik bất ngờ thu hút sự chú ý lớn. Khi được hỏi: "Anh muốn tự mình sắp đặt điều gì nhất và mong muốn được sắp đặt điều gì cho mình?", Karik đã có những chia sẻ khá thẳng thắn:

"Mình nghĩ điều muốn tự sắp đặt chính là cuộc sống của bản thân, mình không muốn phụ thuộc vào ai hết. Từ bé đến giờ, mình đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, mình thấy điều vui nhất trong cuộc sống không phải nhiều tiền hay nhiều công việc tìm đến, mà vui nhất chính là mình có thể cân bằng được mọi thứ.

Về mong muốn được sắp đặt điều gì, thì đó chính là được về nhà sẽ có mẹ và vợ sắp xếp cho mình bữa cơm. Mình không biết mọi người thế nào, nhưng với Karik, dù ở ngoài kia có là ai, làm to làm lớn hay xưng hùng xưng bá trên mạng, khi về đến nhà thấy mẹ hay vợ mình chuẩn bị một bữa cơm thì mọi mệt mỏi đều tan biến".

Karik chia sẻ về người bạn đời

Sau những câu chuyện tình cảm trong quá khứ, trong nhiều năm qua Karik đều chưa từng công khai tình cảm với công chúng. Qua những gì nam rapper bộc bạch, có thể thấy hình mẫu người bạn đời trong suy nghĩ của Karik không nằm ở những điều hào nhoáng, mà là sự giản dị và ấm áp. Với anh, một người phụ nữ biết yêu thương gia đình, chăm lo cho tổ ấm và có thể chuẩn bị một bữa cơm sau ngày dài đã là điều trân quý nhất.

Cũng trong sự kiện, một khán giả đã đặt câu hỏi về tình trạng yêu đương của Karik. Nam rapper cũng thẳng thắn rất muốn yêu, và cho biết sắp tới sẽ có người yêu... nhưng hiện tại không có mặt tại đây.

Karik ứng biến trước câu hỏi đã có người yêu chưa

Karik là rapper có tên tuổi ở Vbiz khi từng ngồi ghế huấn luyện viên, giám khảo nhiều mùa liên tục ở Rap Việt. Bên cạnh đó, sự nghiệp của Karik còn được khẳng định qua oạt bản hit như Anh Không Đòi Quà, Người Lạ Ơi, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Bạn Đời,...

Trong năm 2025, Karik gây chú ý mạnh khi bất ngờ tham gia Anh Trai Say Hi. Tại đây, nam rapper có một hành trình đủ dài và đủ đậm để ghi dấu trong lòng khán giả. Xuyên suốt chương trình, Karik liên tục khẳng định màu sắc riêng qua những tiết mục đậm chất rap như Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Nỡ Lòng Đồng Ý hay Cũng May Là Ế. Đặc biệt ở Live Stage 3, anh khiến nhiều người bất ngờ khi chấp nhận thử thách vũ đạo mạo hiểm, dù đang gặp chấn thương khá nặng, cho thấy tinh thần "chơi tới cùng" hiếm thấy. Việc lọt Top 10 và nhận giải The Best Showcase được xem như cái kết đẹp cho một hành trình nhiều điểm nhấn của Karik.

Karik nhận nhiều đánh giá tích cực sau hành trình Anh Trai Say Hi mùa 2

Tháng 1 vừa qua, Karik đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải vào tháng 1 đầu năm, sau khi tình trạng tái phát nghiêm trọng trong quá trình tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Ca phẫu thuật được cho là đã diễn ra thành công, tuy nhiên nam rapper sẽ cần ít nhất khoảng 6 tháng vật lý trị liệu để phục hồi hoàn toàn.

Sau đó, Karik buộc phải tạm dừng nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị và phục hồi chức năng, nhằm xử lý dứt điểm chấn thương trước khi quay trở lại sân khấu. Vì thế, sự xuất hiện của Karik tại concert Anh Trai Say Hi Day 2 hồi giữa tháng 3 cho thấy nỗ lực và mong muốn được hoà chung bầu không khí với các anh em và người hâm mộ.

Ban đầu, Karik chủ yếu ngồi trên ghế để biểu diễn, hạn chế di chuyển khi thể hiện ca khúc Nỡ Lòng Đồng Ý, và sau đó đứng lên hát Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Tuy nhiên, đến phần trình diễn Hơn Là Bạn, nam rapper khiến khán giả bất ngờ khi đứng dậy tham gia vũ đạo và nhảy hết mình cùng các Anh Trai trên sân khấu.

Kết thúc tiết mục, Karik lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi khi bước đi tập tễnh và phải nhờ Ngô Kiến Huy dìu di chuyển trên sân khấu. Dù vậy, anh vẫn cố gắng tiến sát khu vực khán giả, ném quà tặng người hâm mộ như một lời cảm ơn.

Dù gặp vấn đề sức khoẻ nhưng Karik vẫn cố gắng xuất hiện trong concert Day 2 cùng các đồng nghiệp

