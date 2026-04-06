Chiều tối ngày 5/4, fan meeting của nam ca sĩ CONGB đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của hàng nghìn người hâm mộ. Sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông với sự xuất hiện của dàn khách mời đông đảo từ chương trình Anh Trai Say Hi 2025 , đồng thời mang đến những chia sẻ xúc động của CONGB về chặng đường hoạt động nghệ thuật sau khi trở về thị trường Việt Nam.

Cả "đại hội Anh Trai" hội tụ tại fan meeting của CONGB

Bầu không khí sự kiện bùng nổ ngay từ phần mở màn khi sân khấu quy tụ loạt nghệ sĩ nổi bật như Ngô Kiến Huy, B-Ray, OgeNus, Jayson Lei, buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Mason Nguyễn... Sự góp mặt của dàn khách mời không chỉ là món quà tinh thần dành cho CONGB mà còn tạo nên một "đại hội Anh Trai" thu nhỏ. Tại đây, các nam nghệ sĩ đã có phần giao lưu và tương tác mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

CONGB bật khóc, gửi lời cảm ơn đến các anh trai và người hâm mộ

Trong không khí hội ngộ cùng các đồng nghiệp, CONGB đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc trên sân khấu. Mặc dù trước đó anh chia sẻ bản thân đã tự nhủ sẽ không rơi nước mắt, nhưng tình cảm từ những người anh em thân thiết đã khiến nam ca sĩ xúc động. CONGB liên tục gửi lời cảm ơn đến dàn khách mời đã luôn kề vai sát cánh, đồng thời khẳng định sự đồng hành của họ là yếu tố quan trọng giúp anh có được một sự kiện trọn vẹn.

CONGB rơi nước mắt khi bày tỏ sự biết ơn đến các anh trai

Đáng chú ý, trong phần giao lưu cá nhân, CONGB đã thẳng thắn chia sẻ về khoảng thời gian đầy chông chênh sau khi từ Hàn Quốc trở về. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân từng rơi vào trạng thái hoang mang và mất phương hướng trầm trọng: "Mình không biết lúc bấy giờ mình đang là ai và mình đang như thế nào tại Việt Nam".

Nhắc lại cột mốc tham gia show sống còn Boys Planet , CONGB coi đó là một bài học vô giá gọt giũa nên bản thân ở hiện tại. Việc trải qua môi trường thực tế khắc nghiệt buộc anh phải thay đổi tư duy làm nghề: "Từ bài học đấy thì CONGB cảm thấy là mình không còn ngây thơ như ngày xưa nữa, mình không còn được tung tăng như ngày xưa nữa, mình phải trưởng thành hơn". Cùng với đó, nam ca sĩ cũng nhận ra bài học sâu sắc về sự đền đáp: "Khi mà cuộc đời cho mình một cái gì đấy bất chợt như là một tình yêu thương của tất cả mọi người,thì kiểu gì mình cũng phải trả lại cho cuộc đời một cái gì đấy".

CONGB xúc động chia sẻ về việc cảm thấy mất phương hướng sau khi về Việt Nam hoạt động

Vượt qua tất cả, CONGB của thời điểm hiện tại đã tự tin, trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Để có được sự chuyển mình mạnh mẽ và đứng vững trên sân khấu ngày hôm nay, nam ca sĩ khẳng định bến đỗ an toàn nhất, điểm tựa vững chắc nhất của anh chính là gia đình, bạn bè và đặc biệt là cộng đồng fan - Unicong. "CONGB cảm thấy rất là an toàn khi ở cạnh Unicong. Mọi người như kiểu là một tấm khiên, mọi người luôn bảo vệ mình và mọi người luôn nạp năng lượng cho mình", nam ca sĩ rơm rớm nước mắt bày tỏ. Dù biết chặng đường phía trước vẫn còn dài và nhiều thử thách, nam ca sĩ khẳng định sẽ luôn trân trọng những người đã đi qua cuộc đời và đặc biệt tri ân khán giả đã đã luôn đồng hành cùng mình.

Tham gia vào Anh Trai Say Hi 2025 giúp CONGB thể hiện tài năng và đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả đại chúng (Ảnh:FBNV)

Nhìn lại chặng đường một năm vừa qua, việc tham gia chương trình Anh Trai Say Hi 2025 được xem là một bước ngoặt, định hình lại con đường nghệ thuật của CONGB tại Việt Nam. Sức nóng của chương trình đã trở thành bệ phóng hoàn hảo giúp anh thể hiện tài năng và đưa tên tuổi đến gần hơn với khán giả đại chúng. Thành công lớn nhất của CONGB không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn phủ sóng mạng xã hội, mà còn là việc thu hút được lượng lớn người hâm mộ và xây dựng thành công một cộng đồng fandom "cứng" vững mạnh. Sự kiện fan meeting cháy vé với hàng nghìn khán giả tham dự lần này chính là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế ngày càng vững chắc của CONGB, mở ra một chặng đường mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp.