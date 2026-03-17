Karik nhảy cực sung hậu phẫu thuật dây chằng, đến cuối concert đi tập tễnh trên sân khấu

Tối 16/3, D-2 của concert Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ tới tham dự. 4 tháng kể từ đêm đầu tiên, concert lần này vẫn được đầu tư với quy mô tổ chức lớn và loạt tiết mục hoành tráng, nhanh chóng xâm chiếm MXH với loạt clip và content từ fan.

Một trong những gương mặt được đón đợi nhất là vKarik. Nam rapper đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải vào tháng 1 đầu năm, sau khi tình trạng tái phát nghiêm trọng trong quá trình tham gia chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Ca phẫu thuật được cho là đã diễn ra thành công, tuy nhiên nam rapper sẽ cần ít nhất khoảng 6 tháng vật lý trị liệu để phục hồi hoàn toàn.

Trong thời gian này, Karik buộc phải tạm dừng nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị và phục hồi chức năng, nhằm xử lý dứt điểm chấn thương trước khi quay trở lại sân khấu. Vì thế, sự xuất hiện của Karik tại nơi đây cho thấy nỗ lực và mong muốn được hoà chung bầu không khí với các anh em và người hâm mộ.

Ban đầu, Karik chủ yếu ngồi trên ghế để biểu diễn, hạn chế di chuyển khi thể hiện ca khúc Nỡ Lòng Đồng Ý, và sau đó đứng lên hát Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Tuy nhiên, đến phần trình diễn Hơn Là Bạn, nam rapper khiến khán giả bất ngờ khi đứng dậy tham gia vũ đạo và nhảy hết mình cùng các Anh Trai trên sân khấu.

Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn - Ngô Kiến Huy, NEGAV, Jey B, Karik

Nỡ Lòng Đồng Ý - B Ray, Karik, Cody Nam Võ, Ryn Lee, GILL

Kết thúc tiết mục, Karik lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi khi bước đi tập tễnh và phải nhờ Ngô Kiến Huy dìu di chuyển trên sân khấu. Dù vậy, anh vẫn cố gắng tiến sát khu vực khán giả, ném quà tặng người hâm mộ như một lời cảm ơn. Không chỉ vậy, visual của Karik siêu bén, nét căng qua cam thường với làn da sáng mịn và mái tóc khói xám.

Karik "đổi mood" nhảy cực sung trong ca khúc Hơn Là Bạn

Anh chàng đến cuối phải tập tễnh di chuyển trên sân khấu

Ở cuối chương trình, Karik đã có những chia sẻ chân thành về hành trình vừa qua. Anh nói: "Một cách rất may mắn, mình vẫn còn có thể đứng ở đây, cùng với những gương mặt của thế hệ mới, được phục vụ quý vị khán giả, được trao cơ hội để cống hiến và tỏa sáng cùng tất cả anh em. Đó là điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.

Mình chỉ muốn nói rằng mình vô cùng cảm kích sự bao dung, sự rộng mở của mọi người, những người đã luôn lắng nghe và trao cho tất cả anh em ở đây, cũng như bản thân mình, một cơ hội để được cống hiến và phục vụ”, Karik bày tỏ sự biết ơn tới tình cảm của khán giả.

Karik bày tỏ tình cảm tới fan và các Anh Trai

Không chỉ trân quý thủ đô Hà Nội, nam rapper còn lưu giữ lại kỷ niệm đẹp với Anh Trai Say Hi. Ngoài ra, anh chàng còn bật mí tháng 4 sẽ là một ngày đặc biệt, hy vọng mọi người sẽ tới thăm “nhà” của mình. Fan cho rằng Karik đang thả hint về một sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt.

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến nhiều khán giả bên dưới không khỏi trầm trồ và xúc động trước sự cố gắng của nam rapper. Trên MXH, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần “cháy” hết mình vì sân khấu của Karik, cho rằng dù đang gặp chấn thương, anh vẫn cố gắng mang đến một màn trình diễn trọn vẹn nhất cho người hâm mộ.