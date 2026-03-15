Đếm ngược 1 ngày nữa, concert Anh Trai Say Hi mùa 2 D-2 sẽ chính thức sáng đèn tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Nhờ thành công từ D-1 ở TP.HCM cùng sức hút ngày càng lan rộng của Vũ trụ Say Hi, đêm diễn sắp tới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện âm nhạc - giải trí đáng chú ý nhất tháng 3. Với quy mô tổ chức lớn cùng loạt tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình hứa hẹn mang đến cho hàng chục nghìn khán giả một bữa tiệc hoành tráng.

Đêm concert D-1 ở TP.HCM đã diễn ra thành công rực rỡ (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Tình hình bán vé của concert vốn luôn là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh trong khoảng hai năm trở lại đây. Theo ghi nhận, đêm diễn D-2 của Anh Trai Say Hi mùa 2 hiện đã bán hết khoảng 2/3 tổng số hạng ghế. Bốn khu vực vẫn còn vé gồm CAT 2B, FANZONE A, SVIP A và PREMIUM LOUNGE.

Bốn khu vực vẫn còn vé gồm CAT 2B, FANZONE A, SVIP A và PREMIUM LOUNGE (Ảnh: Kênh bán vé chính thức)

Được biết, CAT 2B có giá 1,5 triệu đồng, thuộc khu vực ghế ngồi và đi kèm các vật phẩm cơ bản như vòng tay sự kiện và photocard ngẫu nhiên. FANZONE A (2,5 triệu đồng) là khu vực đứng gần sân khấu, khán giả ngoài bộ quà tặng cơ bản còn nhận thêm popsocket, dây đeo, thẻ đeo và có cơ hội nhận quà ngẫu nhiên cũng như tham gia bốc thăm soundcheck. Cao hơn là SVIP A với giá 5 triệu đồng, bao gồm các vật phẩm lưu niệm như photocard, popsocket, túi tote “Say Hi” và cơ hội tham gia soundcheck.

Trong khi đó, PREMIUM LOUNGE, hạng vé cao nhất với giá 10 triệu đồng, mang đến nhiều đặc quyền hơn như áo thun phiên bản đặc biệt, cơ hội soundcheck, chụp ảnh nhóm với nghệ sĩ cùng các dịch vụ premium như khu check-in riêng, F&B và xe đưa đón trong phạm vi sự kiện.

Quyền lợi các hạng vé (Ảnh: Kênh bán vé chính thức)

Đáng chú ý, trên nền tảng Threads, nhiều khán giả cho biết hệ thống bán vé vẫn liên tục xuất hiện thêm vé ở một số hạng vé dù trước đó khu vực này gần như đã được thông báo hết chỗ. Sau mỗi lần kiểm tra, hệ thống lại hiển thị thêm một số lượng vé nhất định được cập nhật mới, khiến không ít người tò mò về động thái này từ BTC.

Không ít lần fan phát hiện BTC nhả vé ở nhiều khu vực

Thực tế, việc nhả vé trước giờ G không phải điều quá hiếm gặp đối với các concert quy mô lớn. Trong nhiều trường hợp, BTC sẽ giữ lại một phần vé để phục vụ đối tác, nhà tài trợ hoặc khách mời, sau đó mới mở bán lại nếu số lượng này không được sử dụng. Ngoài ra, quá trình tối ưu sơ đồ sân khấu, điều chỉnh khu vực kỹ thuật hoặc bổ sung chỗ ngồi sau khi hoàn tất khâu lắp đặt cũng có thể khiến một lượng ghế mới được mở bán thêm. Một khả năng khác là vé bị hoàn trả từ các giao dịch chưa thanh toán thành công hoặc bị hệ thống huỷ, sau đó tự động quay trở lại hệ thống bán vé.

Ngoài ra, thực trạng pass vé cũng đang diễn ra khá sôi nổi trên các nền tảng MXH. Không khó để bắt gặp nhiều bài đăng rao bán lại nhiều hạng vé với mức giá đã được giảm đáng kể, thậm chí chỉ còn một nửa so với giá gốc ban đầu. Chỉ còn một ngày trước khi concert chính thức mở cổng, việc hạ giá được xem là cách để người bán nhanh chóng tìm được người mua mới, tránh tình trạng ôm vé rồi lỗ nặng.

Thực trạng pass vé cũng đang diễn ra khá sôi nổi trên các nền tảng MXH

Tuy nhiên, khi concert vẫn còn một ngày nữa mới chính thức diễn ra, cục diện bán vé vẫn có thể thay đổi. Nhiều khán giả có xu hướng mua vé sát giờ sau khi cân nhắc lịch trình cá nhân hoặc chờ đợi mức giá “dễ thở”. Bên cạnh đó, tâm lý FOMO cũng thường xuất hiện khi không khí sự kiện nóng dần lên trong giai đoạn cận giờ G.

Chiều 14/3 tại SVĐ Mỹ Đình, dàn Anh Trai đã có mặt từ sớm để tổng duyệt và tiếp tục duy trì truyền thống thi đua The Best Rehearsal Outfit. Nhiều gương mặt khiến khán giả suýt không nhận ra khi mang đến loạt màn cosplay độc lạ, thu hút lượng tương tác và thảo luận lớn trên MXH.

Team Hermosa nổi bật nhất khi hóa thân thành dàn nhân vật F4 Vườn Sao Băng , diện đồng phục học sinh cùng kiểu tóc và phụ kiện gợi nhớ đến bộ phim Hàn Quốc đình đám. Trong khi CONGB và Sơn.K được khen ngợi với visual chuẩn idol, thì TEZ, Mason Nguyễn và buitruonglinh lại khiến khán giả cười nghiêng ngả, đặc biệt là màn nhập vai nữ chính Geum Jan Di to cao của buitruonglinh.

Team Hermosa hoá thân thành F4 Vườn Sao Băng nhưng lạ lắm (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Big Daddy và Phúc Du chọn phong cách “trai phố sang chảnh” với trang phục họa tiết màu mè. Hải Nam tiếp tục tranh spotlight khi rũ bỏ hình tượng kinh dị Ma Mười để hóa thân thành nàng tiên cá Ariel đi bán bánh rán, chính thức nhập cuộc cuộc đua trang phục độc lạ cùng hội anh em.

Hải Nam bán bánh rán trong trang phục nàng tiên cá (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Những pha cosplay hài hước này còn là chiêu bài quảng bá hiệu quả cho concert. Hình ảnh hậu trường được chia sẻ dồn dập trên sóng mạng giúp chương trình liên tục giữ độ nóng trước giờ G, đồng thời kích thích sự tò mò của khán giả và non-fan, góp phần thúc đẩy bán nốt những tấm vé cuối cùng cho đêm diễn.