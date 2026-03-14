Theo ước tính mới nhất của Forbes, Taylor Swift hiện sở hữu catalog âm nhạc có giá trị lớn thứ ba trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, với mức định giá khoảng 900 triệu đô (tương đương khoảng 23,3 nghìn tỷ đồng). Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của cô như một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng và quyền lực nhất thế giới.

Taylor hiện đứng sau hai biểu tượng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc. Đứng đầu là catalog của ban nhạc huyền thoại Queen, được Sony Music mua lại vào năm 2024 với mức giá khoảng 1,27 tỷ đô (34,3 nghìn tỷ đồng), thiết lập kỷ lục lịch sử. Ở vị trí thứ hai là catalog của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson với giá trị ước tính hơn 1,2 tỷ đô (34 nghìn tỷ đồng).

Với mức định giá 900 triệu đô, Taylor cũng vượt qua catalog của nhiều nghệ sĩ huyền thoại khác như Bruce Springsteen, Bob Dylan hay ban nhạc Pink Floyd. Một trong những yếu tố quan trọng giúp giá trị catalog của cô tăng mạnh chính là việc giành lại quyền sở hữu các bản ghi âm gốc (masters), qua đó nắm toàn quyền khai thác và thương mại hóa các sản

Cũng theo bảng cập nhật mới của Forbes, tổng tài sản của Taylor hiện ước tính khoảng 2 tỷ đô (khoảng 52,5 nghìn tỷ đồng), giúp cô trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới và nằm trong nhóm những nghệ sĩ tỷ phú có sức tác động mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng. Phần lớn khối tài sản này đến trực tiếp từ sự nghiệp âm nhạc, đặc biệt là các tour lưu diễn toàn cầu và giá trị ngày càng tăng của catalog ca khúc mà cô sở hữu.

Bên cạnh đó, Taylor Swift được cho là đang sở hữu khối tài sản bất động sản trị giá khoảng 110 triệu đô (2700 tỷ đồng), với nhiều căn nhà đắt giá trải dài khắp nước Mỹ, từ Nashville, Los Angeles, New York cho đến khu nghỉ dưỡng ven biển Watch Hill (Rhode Island).

Trong vài năm trở lại đây, tổng tài sản của nữ ca sĩ tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Năm 2023, khối tài sản của cô chính thức vượt mốc 1 tỷ đô; đến giai đoạn 2024-2025 đã tăng lên hơn 1,6 tỷ đô và theo những ước tính mới nhất đã chạm mốc khoảng 2 tỷ đô. Thành công này gắn liền với hiệu ứng khổng lồ từ chuyến lưu diễn The Eras Tour. Và theo Forbes ước tính, mỗi đêm diễn, Taylor thu về 17 triệu đô, tương đương hơn 400 tỷ đồng.

Không chỉ là một tour diễn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đi qua Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, đêm nhạc còn được xem như một “cú hích kinh tế” thực thụ. Ở mỗi điểm dừng chân, tour diễn đều tạo nên những kỷ lục mới về doanh số bán đồ lưu niệm, đồng thời kéo theo sự bùng nổ của ngành dịch vụ, khách sạn và du lịch, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế địa phương.

Cũng trong khoảng thời gian này, trên nền tảng TikTok, nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh của Taylor từ giai đoạn debut cho đến thời kỳ album Fearless bất ngờ lan truyền trở lại. So với hiện tại, Taylor ở tuổi 18-20 toát lên vẻ trẻ trung và hiền hòa hơn. Kiểu tóc vàng ép thẳng đặc trưng, lớp trang điểm tông nude cùng đôi môi hồng nhạt khiến cô trông chẳng khác nào một hot girl Y2K chính hiệu.

Những đường nét gương mặt ngọt ngào và hài hòa mang đến cho nữ ca sĩ vẻ nữ tính và thời thượng rất riêng. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng nếu Taylor tiếp tục trung thành với phong cách này, cô thậm chí có thể gây chú ý mạnh mẽ hơn ở khía cạnh visual. Không ít ý kiến còn ca ngợi Taylor ở tuổi 18-19 là “tuyệt phẩm trần gian”, hay ví cô như một “búp bê đời thực”. Thậm chí, có người cho rằng nếu trong những ngày đầu sự nghiệp, hình ảnh nhan sắc của Taylor được công ty đầu tư quảng bá mạnh mẽ hơn, danh xưng “đại mỹ nhân” rất có thể đã sớm gắn liền với tên tuổi của cô.