Chủ đề làm việc cùng siêu sao luôn khiến công chúng tò mò, đặc biệt khi người đó là G-DRAGON - ông hoàng Kpop kiêm "giáo sư cơ khí kiếm nghìn tỷ mỗi năm”. Đứng ở đỉnh cao Kpop suốt hai thập kỷ, nam nghệ sĩ tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ, với doanh thu gắn với hoạt động cá nhân trong năm 2025 vượt 400 tỷ won (khoảng 7.118 tỷ đồng). Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là con số thu nhập, mà còn là văn hóa làm việc phía sau hậu trường. Nhân viên của G-DRAGON hẹn hò, có con được tặng vàng, ekip thân cận thậm chí di chuyển cùng anh bằng chuyên cơ riêng trong các chuyến lưu diễn toàn cầu. Chính những câu chuyện hậu trường này khiến không ít khán giả nhận xét rằng làm việc cùng G-DRAGON có lẽ là một trong những “đãi ngộ hiếm có” trong ngành giải trí.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của G-DRAGON khi anh trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm gián đoạn hoạt động. Theo báo cáo tài chính từ công ty quản lý Galaxy Corporation, tổng doanh thu gắn với hoạt động nghệ thuật và thương mại của nam nghệ sĩ trong năm vừa qua đã vượt mốc 400 tỷ won, tương đương khoảng 7.118 tỷ đồng. Con số này lập tức trở thành đề tài nóng trong ngành giải trí Hàn Quốc, bởi hiếm có cá nhân nghệ sĩ nào có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn đến mức tương đương một doanh nghiệp quy mô vừa.

Sự bùng nổ doanh thu này gắn liền với thành công của album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch cùng world tour cùng tên. Riêng tour diễn solo toàn cầu Übermensch đã mang về khoảng 180-190 tỷ won. Chuỗi tour gồm 39 đêm diễn với hơn 820.000 khán giả tham dự, trở thành tour cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Thành tích này giúp G-DRAGON đồng thời nắm giữ ba vị trí dẫn đầu về quy mô tour diễn solo trong lịch sử Kpop. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, sức hút của anh gần như không suy giảm, thậm chí còn được củng cố mạnh mẽ và được công nhận như một biểu tượng văn hóa khó thay thế.

G-DRAGON và 2 vệ sĩ thân cận

Nhân vật che mặt chính là trợ lý thân thiết, đi cùng G-DRAGON mọi lịch trình (ảnh: IG)

Trong suốt hành trình sự nghiệp, G-DRAGON luôn duy trì một đội ngũ cộng sự thân thiết gắn bó lâu năm. Nhiều người trong ekip đã đồng hành cùng anh từ thời còn hoạt động dưới trướng YG cho đến hiện tại. Đội ngũ vũ công, dàn nhạc Band Six và các thành viên hậu trường thường xuyên xuất hiện xuyên suốt các tour diễn lớn của cả nhóm lẫn cá nhân. Một trong những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ là vệ sĩ Jaeho, người đã sát cánh cùng nam nghệ sĩ trong nhiều năm và được fan gọi bằng biệt danh thân mật “chú hổ”.

Sau khi rời YG, G-DRAGON còn để quản lý cá nhân mở tài khoản mạng xã hội riêng để cập nhật hình ảnh đời thường và hậu trường các sự kiện. Qua những hình ảnh này, nhiều fan nhận ra rằng đội ngũ thân cận của anh thường xuyên được hưởng những đặc quyền không kém gì nghệ sĩ. Trong world tour năm 2025, G-DRAGON liên tục di chuyển giữa các quốc gia bằng chuyên cơ riêng. Và dĩ nhiên, những thành viên thân cận nhất trong ekip cũng “đi làm bằng chuyên cơ” cùng anh trong các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Mới đây nhất, một thành viên trong đội ngũ nghệ sĩ tiết lộ rằng G-DRAGON đã tặng một chiếc vòng cổ phiên bản Übermensch cùng một thỏi vàng để chúc mừng em bé vừa chào đời của họ. Món quà bất ngờ lập tức lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người bất ngờ trước sự hào phóng của nam nghệ sĩ.

Không dừng lại ở đó, vào cuối năm 2025, G-DRAGON còn tặng hai nhân viên trong đội ngũ vận hành tour mỗi người một lượng vàng để chúc mừng khi họ công khai hẹn hò. Trong một khoảnh khắc hậu trường được ghi lại, nam nghệ sĩ đã bất ngờ gọi hai người này lên sân khấu phía sau cánh gà và trao tặng phần thưởng đặc biệt. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đùa rằng “ai cũng muốn có sếp như anh Long”. Hành động này thể hiện rõ cách G-DRAGON trân trọng những người đồng hành phía sau ánh đèn sân khấu. Thay vì giữ khoảng cách của một siêu sao, anh chọn cách chia sẻ niềm vui cùng ekip, biến những khoảnh khắc đời thường thành kỷ niệm đáng nhớ cho cả đoàn.

Thực tế, việc thưởng lớn cho nhân viên không phải là chuyện hiếm trong ekip của G-DRAGON. Trước đó, G-DRAGON từng đích thân trao quà cho hai vệ sĩ thân cận, thể hiện thái độ lễ phép khi cúi đầu, tự tay đưa quà và nói lời cảm ơn. Món quà khi ấy là mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Astronomia G‑Dragon do Jacob & Co. hợp tác cùng G-DRAGON sản xuất. Sản phẩm chỉ có 8 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc trị giá khoảng 1,6 tỷ won, tương đương gần 30 tỷ đồng. Trước đó nữa, hồi tháng 7/2025, G-DRAGON cũng gây chú ý khi tặng toàn bộ nhóm vũ công hơn 10 người mỗi người một chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 1,65 triệu won (khoảng 30 triệu đồng) như lời cảm ơn cho sự đồng hành trong suốt quá trình làm việc.

Những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu này góp phần lý giải vì sao nhiều người trong ngành nhận xét rằng làm việc cùng G-DRAGON không chỉ là cơ hội nghề nghiệp, mà còn là trải nghiệm đặc biệt hiếm có. Khi một nghệ sĩ vừa sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu, vừa tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ nhưng vẫn duy trì sự gắn bó với đội ngũ cộng sự, hình ảnh của anh dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một idol Kpop thông thường. Trong mắt nhiều người, G-DRAGON giờ đây không chỉ là nghệ sĩ, mà đã trở thành một thương hiệu sống của làn sóng Hallyu.