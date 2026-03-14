Chưa ai làm được như Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh được so sánh với cả Vpop

Tối 11/3, ca nương Kiều Anh chính thức phát hành MV đầu tay mang tên Nhả Vía. Ca khúc đánh dấu bước trở lại của nữ nghệ sĩ sau thời gian ấp ủ, đồng thời gây chú ý khi kết hợp cùng rapper Pháo và dàn khách mời quen thuộc của Vbiz như BB Trần, Misthy, DJ Mie, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Thanh Tâm, Phùng Khánh Linh.

MV Nhả Vía được xây dựng với màu sắc dân gian pha trộn yếu tố fantasy. Câu chuyện xoay quanh hành trình của Kiều Anh khi bước vào “Thiên Đình Gen Z”. Ca khúc được sáng tác và hòa âm bởi bộ đôi Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà. Theo ê-kíp, ý tưởng ca khúc được lấy cảm hứng từ khái niệm “nhả vía” - một hành động mang yếu tố tâm linh quen thuộc trong đời sống người Việt, đồng thời cũng là cách nói phổ biến của giới trẻ hiện nay. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và đời sống đương đại trở thành trung tâm của ca khúc.

Kiều Anh là cái tên tiếp theo của Vbiz theo đuổi hướng kết hợp âm hưởng truyền thống với phong cách biểu diễn hiện đại. Trước MV này, cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 và nhiều lần nhấn mạnh định hướng âm nhạc mang đậm bản sắc dân gian, từ sân khấu chào sân Trách Trăng Tàn đến màn trình diễn solo Phong Nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn . Trong các tiết mục này, Kiều Anh đẩy mạnh khả năng hát ca trù và khai thác chất liệu văn hóa Việt.

Tuy nhiên, việc lựa chọn hướng đi này cũng khiến Kiều Anh nhanh chóng được đặt lên bàn cân so sánh với Hoàng Thùy Linh. Người ta so sánh nhiều yếu tố, từ hình ảnh, chất liệu âm nhạc cho đến khả năng ca hát của Kiều Anh - Hoàng Thùy Linh, Nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho rằng “không ai khổ như Hoàng Thùy Linh”, khi đã 4 năm không ra album mới mà vẫn liên tục bị nhắc đến mỗi khi có nghệ sĩ tung sản phẩm kết hợp văn hóa truyền thống. Bởi vì, ngoài những ý kiến tích cực, thì cũng làm thổi bùng tranh cãi việc “ai hơn ai” trong công cuộc đưa văn hóa truyền thống vào âm nhạc.

Đáng nói, Kiều Anh không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, Hòa Minzy cũng từng nhiều lần bị so sánh với Hoàng Thùy Linh. Từ khi phát hành Thị Mầu vào năm 2023, Hòa Minzy đã bị đặt câu hỏi về định hướng tương đồng với đàn chị. Đến đầu năm 2025, khi Bắc Bling tạo cơn sốt nhạc Việt, làn sóng so sánh giữa hai nghệ sĩ một lần nữa bùng lên.

Hoàng Thuỳ Linh và Hoà Minzy chính thức mở ra kỷ nguyên bùng nổ nhất cho mình từ khi chuyển hướng ứng dụng chất liệu văn hoá dân gian vào sản phẩm. Cả Hoà Minzy và Hoàng Thuỳ Linh đều chủ ý mang vào sản phẩm các câu chuyện văn hóa - lịch sử, âm nhạc có tính dân gian giao thoa nhạc điện tử hiện đại, bối cảnh kết hợp "Đông Tây kim cổ". Thậm chí, một bộ phận ý kiến cho rằng Hòa Minzy nhìn thấy cơ hội từ công thức kết hợp dân gian - hiện đại mà Hoàng Thùy Linh đã làm và chọn làm tương tự.

Trường hợp khác là Phương Mỹ Chi. Giọng ca nổi tiếng từ nhỏ với dòng nhạc dân ca đã có bước chuyển hướng rõ rệt trong sự nghiệp khi phát hành album Vũ Trụ Cò Bay, hợp tác cùng nhóm producer DTAP - đội ngũ gắn liền với các sản phẩm của Hoàng Thùy Linh. Năm 2025, Phương Mỹ Chi “mang chuông đi đánh xứ người”, làm mới loạt ca khúc của Vũ Trụ Cò Bay trên sân khấu Sing! Asia với âm hưởng truyền thống cùng cách trình diễn hiện đại, quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn châu Á. Phương Mỹ Chi tô đậm định hướng sự nghiệp theo con đường tôn vinh văn hóa Việt, và tiếp tục được đặt cạnh Hoàng Thùy Linh.

Điều này khiến công chúng đặt câu hỏi: vì sao cứ mỗi khi nghệ sĩ Việt ra mắt sản phẩm mang âm hưởng dân gian, cái tên Hoàng Thùy Linh lại trở thành mốc so sánh? Đã trôi qua 4 năm kể từ lần cuối Hoàng Thùy Linh tung album LINK, fan nhạc vẫn không thể tìm được một sản phẩm đưa văn hoá Việt vào âm nhạc hiện đại toàn diện, đúng tiêu chuẩn như cách nữ ca sĩ đã làm.

Chuẩn mực do Hoàng Thùy Linh đặt ra

Thời điểm Hoàng Thùy Linh ra mắt Bánh Trôi Nước vào năm 2016, thị trường Vpop đang bão hòa với pop ballad. Sản phẩm lấy cảm hứng từ bài thơ của Hồ Xuân Hương, được định hình bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đã mở ra hướng tiếp cận mới: đưa văn hóa truyền thống vào âm nhạc đại chúng thông qua ngôn ngữ hiện đại.

Từ dấu mốc đó, Hoàng Thùy Linh xây dựng con đường âm nhạc dài hơi bằng hai album phòng thu: HOÀNG (2019) và LINK (2022). Nếu HOÀNG là tuyên ngôn nghệ thuật đầu tiên, thì LINK đánh dấu bước mở rộng tầm nhìn của nữ ca sĩ ra thị trường quốc tế.

Album HOÀNG được xây dựng trên cảm hứng từ ba hình tượng văn học quen thuộc: Cô Tấm của truyện cổ tích dân gian, Thúy Kiều trong Truyện Kiều, và nhân vật Mị trong Vợ Chồng A Phủ. Ba hình tượng thuộc ba thời đại khác nhau nhưng cùng chia sẻ số phận truân chuyên và hành trình giành quyền làm chủ cuộc đời. Đây cũng là ẩn dụ cho chính câu chuyện cá nhân của Hoàng Thùy Linh - một nghệ sĩ từng trải qua biến cố lớn khi còn rất trẻ và tái thiết sự nghiệp như “phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn”. Trong quá trình này, nữ ca sĩ cùng ê-kíp khai thác đa dạng chất liệu âm nhạc truyền thống: từ khèn Tây Bắc, đàn tính, sáo dọc cho đến những nhạc cụ quen thuộc của âm nhạc Bắc Bộ như đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc.

Sang album LINK , ngoài những chất liệu truyền thống của văn hoá Bắc bộ, phạm vi tiếp tục được mở rộng khi Hoàng Thùy Linh khai thác chất liệu miền Tây sông nước và đưa đờn ca tài tử vào bản hit See Tình. Song song với yếu tố truyền thống là phần sản xuất âm nhạc mang tính cập nhật. Trong các sản phẩm của Hoàng Thùy Linh, chất liệu dân gian được hòa trộn với pop, R&B, tropical house, future house, chill-out, trap hay EDM. Chính sự kết hợp này giúp các yếu tố văn hóa truyền thống không bị đóng khung trong bối cảnh hàn lâm mà có thể tiếp cận khán giả trẻ.

Một đặc điểm nổi bật khác trong discography của Hoàng Thùy Linh là việc đưa tín ngưỡng tâm linh vào sản phẩm nghệ thuật. Điển hình như MV Tứ Phủ tái hiện trực tiếp hình ảnh của tín ngưỡng thờ Mẫu, trong khi Đánh Đố khai thác ý niệm cân bằng năng lượng của ngũ hành. Những yếu tố thường được xem là khó tiếp cận trong văn hóa truyền thống lại được tái cấu trúc bằng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh hiện đại.

Thế giới quan nghệ thuật được Hoàng Thùy Linh khái quát trên sân khấu Vietnamese Concert vào tháng 9/2023. Concert tổng kết hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh bằng hàng loạt biểu tượng văn hóa Việt Nam: đầu lân truyền thống, đám rước đèn Trung thu, tín ngưỡng thờ Mẫu, văn hóa vùng núi Tây Bắc, cờ lau tập trận hay các trò chơi dân gian. Những chi tiết này được tái hiện với quy mô sân khấu lớn nhưng vẫn giữ được tinh thần gốc của di sản văn hóa.

Từ âm nhạc đến hình ảnh, Hoàng Thùy Linh xây dựng một không gian nghệ thuật mang tính biểu tượng, nơi khán giả không chỉ thưởng thức giai điệu mà còn được tiếp cận các lớp nghĩa văn hóa và thị giác. Các sản phẩm của cô thường để lại khoảng trống diễn giải, khuyến khích người nghe tự suy ngẫm về mối liên hệ giữa truyền thống và hiện đại.

Chưa ai hoàn thiện định hướng nghệ thuật như Hoàng Thùy Linh

Vbiz không thiếu nghệ sĩ thử nghiệm với công thức kết hợp văn hóa truyền thống. Chi Pu từng kể lại câu chuyện Tấm Cám từ góc nhìn nhân vật Cám trong Anh Ơi Ở Lại. MONO cùng producer onionn khai thác chất liệu chèo và âm hưởng đồng bằng Bắc bộ trong E.P ĐẸP. Sơn Tùng M-TP cũng từng tạo dấu ấn với Lạc Trôi, kết hợp future bass với giai điệu ngũ cung và tiếng sáo trúc.

Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy hay Đức Phúc cũng là những cái tên đạt thành tựu nhờ kết hợp văn hóa truyền thống vào âm nhạc. Đức Phúc mang về giải Intervision với sân khấu Phù Đổng Thiên Vương. Hay Phương Mỹ Chi đã thành công lan tỏa văn hóa Việt ra khắp châu Á suốt mùa Sing! Asia. Hoà Minzy có hit quốc dân Bắc Bling, gây bão YouTube toàn cầu và đưa vẻ đẹp Bắc Ninh vươn tầm quốc tế. Mỗi một nghệ sĩ đầu tư sản phẩm đều có cá tính, thế mạnh riêng và được khán giả mở lòng đón nhận. Điều mà các nghệ sĩ đang làm là nỗ lực tạo nên âm nhạc đậm đà bản sắc người Việt, khẳng định rằng Việt Nam có bề dày lịch sử, văn hoá đủ để không cần vay mượn bất cứ ai.

Song, phần lớn Vpop ứng dụng văn hoá truyền thống chỉ đang ở cấp độ single hoặc một vài dự án. Như Hòa Minzy được coi là “đối trọng” với Hoàng Thùy Linh trong năm 2025 nhờ thành công của Bắc Bling, nhưng cô vẫn chưa có một album concept hoàn chỉnh tương tự mô hình Hoàng Thùy Linh đã xây dựng. Fan-concert Bắc Bling tổ chức đầu năm 2026 gói gọn sự nghiệp Hoà Minzy, trong đó phần văn hoá truyền thống chỉ xuất hiện điểm xuyết trong một vài tiết mục, điển hình là bản hit Bắc Bling. Với Hoà Minzy, ấn tượng còn dừng ở quy mô vài dự án đơn lẻ.

Một cái tên khác cần nhắc đến là Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 sau Vũ Trụ Cò Bay chưa ra mắt thêm album dài hơi nào. Sau Vũ Trụ Cò Bay và loạt sân khấu Sing! Asia, Phương Mỹ Chi cũng là cái tên tiềm năng đi đường dài, gặt hái thành quả rực rỡ cùng định hướng tôn vinh văn hoá Việt trong âm nhạc, nhưng đây lại là chuyện của tương lai.

Hoàng Thuỳ Linh coi văn hoá Việt là sứ mệnh cả đời. Về mức độ hoàn thiện định hướng nghệ thuật khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, chưa ai làm được như Hoàng Thuỳ Linh. Hoàng Thùy Linh đi 1 con đường suốt 10 năm, phát triển nó thành thế giới quan hoàn chỉnh gồm 2 album, cả chục MV, 1 concert, phim concert và còn nhiều dự án trong tương lai chưa được bật mí.

Hoàng Thuỳ Linh cực kỳ nhạy bén trong tư duy âm nhạc và xây dựng concept. Cô chính là "bộ não" của các dự án, kiểm soát mọi khâu sáng tạo. Cũng nhờ đó, dù không tự sáng tác nhạc, Hoàng Thuỳ Linh vẫn chắt lọc được một đội ngũ đủ tài, đủ tâm để cùng cô hiện thực hoá ý tưởng.

Và thêm lý do quan trọng để Hoàng Thùy Linh luôn được nhắc đến như tiêu chuẩn nhạc Việt mỗi khi có ai đó theo định hướng truyền thống chính là thành tích, mức độ lan tỏa “hàng thật giá thật”. Nhiều nghệ sĩ có cùng cách làm, nhưng không phải ai cũng thành công về mặt thương mại lẫn được chuyên môn công nhận như Hoàng Thùy Linh.

Album HOÀNG phát hành năm 2019 được xem là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Tại Giải thưởng Cống hiến 2020, Hoàng Thùy Linh lập kỷ lục khi chiến thắng cùng lúc 4 hạng mục quan trọng gồm Bài hát của năm, Music Video của năm, Album của năm và Ca sĩ của năm với bản hit Để Mị nói cho mà nghe .

Thành công của Hoàng Thùy Linh không chỉ dừng ở phạm vi trong nước. Năm 2019, nữ ca sĩ được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards 2019 với danh hiệu Best Asian Artist - Vietnam. Đây là một trong những giải thưởng quốc tế lớn hiếm hoi mà nghệ sĩ Vpop đạt được trong giai đoạn này.

Đến năm 2022, album LINK tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của cô ra thị trường quốc tế. Bản hit See Tình tạo nên làn sóng vũ đạo trên mạng xã hội toàn cầu, được nhiều nghệ sĩ và người dùng quốc tế hưởng ứng. Đây được xem là một trong những ca khúc Vpop hiếm hoi tạo hiệu ứng lan tỏa vượt ra ngoài thị trường trong nước.

Song song đó, các MV của Hoàng Thùy Linh liên tục đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube, trong khi lượng người nghe trên các nền tảng streaming luôn duy trì ở nhóm cao nhất trong số các nữ nghệ sĩ Việt. Hoàng Thùy Linh đã làm cho cả chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới - Pitchfork để mắt đến âm nhạc truyền thống Việt Nam và chấm album LINK con số 7.2 điểm, con số tích cực và cho thấy sản phẩm được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Khán giả thường đánh giá một sản phẩm hoặc nghệ sĩ có dấu ấn mới bằng cách đặt cạnh những tiền lệ thành công trước đó. Sức ảnh hưởng của Hoàng Thùy Linh đã được bảo chứng rõ ràng bằng thành tích và hệ thống giải thưởng từ trong nước đến quốc tế. Từ đây, thị trường mới có tham chiếu rõ ràng cho những hướng đi mới. Hoàng Thùy Linh là người vừa tiên phong vừa có những con số chứng minh văn hoá Việt nếu làm đúng cách sẽ lan toả một cách rực rỡ.

Sau 10 năm theo đuổi con đường này, Hoàng Thùy Linh không chỉ tạo ra những bản hit mà còn xây dựng được một “vũ trụ văn hóa” riêng - một hệ sinh thái nghệ thuật toàn diện từ âm nhạc, hình ảnh đến biểu diễn trực tiếp. Chính sự nhất quán đó khiến Hoàng Thùy Linh trở thành tiêu chuẩn khi nhắc đến việc tái tạo văn hóa truyền thống trong âm nhạc.