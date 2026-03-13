TC Candler đang liên tục công bố các đề cử cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - bảng xếp hạng nhan sắc thường niên luôn thu hút sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu. Trong loạt cái tên được giới thiệu gần đây, sự xuất hiện của Tzuyu - em út nhóm TWICE tiếp tục gây chú ý. Đáng nói, TC Candler còn thống kê chi tiết số lần nữ idol được đề cử, nâng tổng số lần góp mặt của cô lên con số 12, thành tích hiếm có ngay cả với những gương mặt nổi bật toàn cầu.

Tzuyu 12 lần được đề cử trong top mỹ nhân đẹp nhất thế giới (ảnh: TC Candler)

Tzuyu (tên tiếng Trung: Châu Tử Du), sinh ngày 14/6/1999 tại Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc, là thành viên nhỏ tuổi nhất và giữ vị trí visual của TWICE trực thuộc JYP Entertainment. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình thực tế sống còn Sixteen năm 2015 - dự án tuyển chọn đội hình ra mắt cho TWICE. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, Tzuyu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiều cao khoảng 1m7 cùng gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa.

Ngay khi mới debut, Tzuyu đã sớm trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của thế hệ thần tượng Kpop thứ ba. Không chỉ được truyền thông châu Á quan tâm, Tzuyu còn liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế. Tên tuổi của Tzuyu gắn liền với danh sách “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố thường niên. Từ năm 2015 đến năm 2025, nữ idol có 11 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Năm 2019, Tzuyu đứng ở vị trí số 1, chính thức được vinh danh là “Gương mặt đẹp nhất thế giới”. Đến năm 2025, Tzuyu tiếp tục duy trì sức hút khi giữ vị trí thứ 20.

Trong sự nghiệp, Tzuyu có nhiều khoảnh khắc viral nhan sắc. Một trong những hình ảnh được nhắc lại nhiều nhất là màn “bay tóc” khi tham gia phần thi bắn cung tại Idol Star Athletics Championships năm 2016. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, góp phần củng cố danh xưng “visual của các visual” - cách gọi mà không ít đồng nghiệp trong ngành dành cho cô. Ngoại hình nổi bật giúp Tzuyu luôn duy trì độ nhận diện mạnh mẽ, ngay cả khi tần suất hoạt động cá nhân không quá dày đặc.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Tzuyu cũng sớm đối mặt với nhiều biến cố lớn. Năm 2015, khi mới 16 tuổi, nữ idol vướng vào tranh cãi nhạy cảm trên sóng một chương trình giải trí tại Hàn Quốc. Sự việc nhanh chóng thổi bùng làn sóng tẩy chay mạnh mẽ tại Trung Quốc. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, còn TWICE gần như không thể xuất hiện trên các kênh truyền hình xứ tỷ dân. Video xin lỗi với hình ảnh Tzuyu cúi đầu từng gây chấn động dư luận quốc tế và trở thành một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử Kpop. Suốt nhiều năm sau đó, Tzuyu bị “cấm sóng” tại thị trường tỷ dân, đồng thời khiến TWICE hạn chế trong việc mở rộng hoạt động tại Trung Quốc.

Không chỉ đối diện với khủng hoảng truyền thông, Tzuyu còn phải chịu nhiều định kiến về năng lực. Trong đội hình nhóm, nữ thần tượng sinh năm 1999 không phải là nhân tố nổi bật về giọng hát hay vũ đạo. So với các thành viên chủ chốt như Park Jihyo hay Im Nayeon - những giọng ca chủ lực của nhóm, hay Momo - cỗ máy nhảy, tài năng của Tzuyu bị đánh giá là lép vế. Nữ ca sĩ nhiều lần bị bóc hát oét, bị gọi là “bình hoa di động” suốt 10 năm hoạt động.

Tháng 9/2024, Tzuyu chính thức ra mắt solo với mini album abouTZU cùng ca khúc chủ đề Run Away . Sản phẩm được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và phong cách, nhưng vẫn bị đánh giá là an toàn, chưa tạo ra cú bứt phá mạnh về thành tích nhạc số tại Hàn Quốc cũng như các thị trường châu Á. Điều này khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về sức hút cá nhân của Tzuyu khi tách khỏi hào quang của TWICE.

Tzuyu khiến mẫu bra của Victoria's Secret cháy hàng sau sân khấu tháng 10/2025 (ảnh: IG)

Những năm gần đây, khi TWICE dần chuyển hướng sang hình ảnh trưởng thành hơn, Tzuyu cũng thay đổi phong cách theo hướng nữ tính và gợi cảm. Tháng 10/2025, Tzuyu cùng các thành viên Momo, Nayeon và Jihyo biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Dù phần hát live gây ra nhiều tranh cãi, Tzuyu vẫn trở thành tâm điểm khi gây sốt với vóc dáng quyến rũ và màn khoe hình thể táo bạo. Hình ảnh trưởng thành, gợi cảm của nữ idol nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, giúp cô được nhìn nhận như một biểu tượng sắc đẹp mới của Kpop.

Sau nhiều năm hoạt động xa quê hương vì những tranh cãi trong quá khứ, tháng 11/2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Tzuyu khi TWICE tổ chức concert tại Kaohsiung, Đài Loan, Trung Quốc. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ idol được biểu diễn chính thức tại quê nhà sau gần một thập kỷ. Để chào đón sự trở lại của Tzuyu, thành phố đã thắp sáng nhiều tòa nhà bằng ánh xanh - màu đại diện gắn liền với Tzuyu. Với nữ idol, đêm diễn không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn âm nhạc mà còn mang ý nghĩa khép lại quãng thời gian dài đầy biến động, khi từng phải chịu cảnh bị hạn chế hoạt động tại chính quê hương mình.