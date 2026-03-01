Tzuyu (tên thật Chu Tử Du, sinh ngày 14/06/1999 tại Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc) là em út và giữ vị trí visual của nhóm nhạc nữ TWICE trực thuộc JYP Entertainment. Cô được công chúng biết đến sau khi tham gia chương trình thực tế sống còn Sixteen năm 2015 - dự án tuyển chọn đội hình ra mắt của TWICE. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, Tzuyu nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiều cao khoảng 1,70m cùng gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa.

Tzuyu vừa là em út, vừa là visual của TWICE (ảnh: X)

Nữ thần bắn cung hot điên đảo một thời (ảnh: iMBC)

Ngay từ thời mới debut Tzuyu đã sớm trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của thế hệ thần tượng thứ ba. Cô không chỉ được truyền thông Hàn Quốc chú ý mà còn liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế. Tên tuổi của Tzuyu gắn liền với danh sách “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố thường niên. Từ năm 2015 đến năm 2025, cô có 11 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Năm 2019, Tzuyu đứng ở vị trí số 1, trở thành “Gương mặt đẹp nhất thế giới”. Đến năm 2025, Tzuyu tiếp tục duy trì sức hút khi xếp hạng 20.

Từ năm 2015 đến năm 2025, cô có 11 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng. Năm 2019, Tzuyu đứng ở vị trí số 1, trở thành “Gương mặt đẹp nhất thế giới” (ảnh: X)

Theo đánh giá của nhiều chuyên trang sắc đẹp, gương mặt Tzuyu sở hữu tỷ lệ cân đối, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và tổng thể hài hòa. Hình ảnh của cô thường được mô tả với phong thái cổ điển và sang trọng. Việc duy trì thứ hạng ổn định suốt hơn một thập kỷ cho thấy mức độ nhận diện quốc tế bền bỉ của nữ thần tượng, vượt ra ngoài phạm vi thị trường Hàn Quốc.

Định kiến "bình hoa di động" đính kèm Tzuyu suốt hơn 10 năm hoạt động với TWICE (ảnh: topstarnews)

Tuy nhiên, song song với danh hiệu nhan sắc, Tzuyu cũng đối diện nhiều tranh cãi về năng lực chuyên môn. Trong những năm đầu hoạt động cùng TWICE, cô thường bị nhận xét có biểu cảm sân khấu còn hạn chế, giọng hát mỏng và chưa thực sự nổi bật giữa đội hình nhiều thành viên có thế mạnh về vocal và performance. Không ít ý kiến cho rằng cô được chú ý chủ yếu nhờ ngoại hình. Định kiến "bình hoa di động" đính kèm Tzuyu suốt hơn 10 năm hoạt động với TWICE.

Không màng tranh cãi, Tzuyu từng bước cải thiện kỹ năng. Qua các tour diễn và sản phẩm âm nhạc phát hành liên tục, cô cho thấy sự tiến bộ về vũ đạo và khả năng kiểm soát sân khấu. Các phần trình diễn trực tiếp ở giai đoạn sau ghi nhận sự tự tin hơn so với thời điểm mới ra mắt.

Tháng 9/2024, Tzuyu phát hành album solo đầu tay (ảnh: JYP)

Tháng 9/2024, Tzuyu phát hành album solo đầu tay mang tên abouTZU với ca khúc chủ đề Run Away. Đây là cột mốc đánh dấu hoạt động cá nhân chính thức của cô sau gần 9 năm ra mắt. Dự án này được xem là bước đi khẳng định khả năng độc lập trên sân khấu, khi Tzuyu phải đảm nhận toàn bộ phần thể hiện thay vì chia line với các thành viên khác. Sản phẩm nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đồng thời mở ra hướng phát triển riêng bên cạnh lịch trình nhóm.

Tzuyu cùng các thành viên Nayeon, Momo và Jihyo của TWICE tham gia trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Hình ảnh Tzuyu xuất hiện trên sàn diễn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến cho mẫu bra của Victoria's Secret cháy hàng trong một nốt nhạc (ảnh: X)

Tháng 10/2025, Tzuyu cùng các thành viên Nayeon, Momo và Jihyo của TWICE tham gia trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2025 tổ chức ở New York. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý khi TWICE trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên góp mặt trên sân khấu của thương hiệu nội y nổi tiếng toàn cầu.

Hình ảnh Tzuyu xuất hiện trên sàn diễn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Phong cách trang điểm và trang phục khoe trọn vòng 1 quyến rũ, trưởng thành cho thấy sự thay đổi so với hình tượng trong sáng trước đây. Hình ảnh Tzuyu phủ sóng toàn cầu, khiến cho mẫu bra của Victoria's Secret cháy hàng trong một nốt nhạc. Tuy nhiên, phần thể hiện live trong đêm diễn cũng tạo ra tranh luận khi một số ý kiến cho rằng giọng hát của cô thiếu ổn định và có dấu hiệu hụt hơi.

Giọng hát của Tzuyu trên sân khấu show nội y lớn nhất thế giới gây tranh luận (ảnh: IGNV)

Sau chương trình, Tzuyu đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ trên nền tảng giao lưu trực tuyến Bubble, cho biết cô gặp vấn đề về cổ họng và tình trạng mất tiếng trước giờ diễn do ảnh hưởng thời tiết. Theo chia sẻ, dù sức khỏe không tốt, cô vẫn quyết định hoàn thành phần trình diễn vì không muốn bỏ lỡ cơ hội xuất hiện tại sự kiện quốc tế lớn.

Tzuyu vẫn duy trì hoạt động cùng TWICE trong các chuyến lưu diễn toàn cầu và song song tham gia dự án cá nhân (ảnh: Kpopping)

Ở thời điểm hiện tại, Tzuyu vẫn duy trì hoạt động cùng TWICE trong các chuyến lưu diễn toàn cầu và song song tham gia dự án cá nhân. Bên cạnh âm nhạc, cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang và hợp tác cùng nhiều thương hiệu cao cấp. Sau hơn một thập kỷ kể từ khi ra mắt, hình ảnh của Tzuyu cho thấy sự chuyển biến từ một tân binh gây chú ý vì ngoại hình thành nghệ sĩ có chỗ đứng ổn định trong ngành giải trí châu Á.