Sau hơn 3 năm chờ đợi, BLACKPINK đã chính thức trở lại với mini album DEADLINE, đánh dấu màn tái xuất được mong đợi bậc nhất Kpop năm nay. Không chỉ gây chú ý bởi concept trưởng thành và màu sắc âm nhạc táo bạo hơn, album mới còn nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng BLINK vì một lý do quen thuộc đó chính là mức độ xuất hiện của từng thành viên trong các ca khúc chênh lệch thấy rõ. Chỉ sau vài giờ phát hành, fan đã lập tức “soi từng giây” vocal và rap của 4 cô gái và khiến mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

MV GO - BLACKPINK

Dựa trên thống kê thời lượng hát trong các ca khúc thuộc DEADLINE được tham khảo từ nguồn kênh YouTube, sự khác biệt trong việc sở hữu thời lượng chia line giữa các thành viên không còn dừng ở mức vài giây như nhiều lần comeback trước mà đã tạo thành khoảng cách khá lớn.

Ở ca khúc JUMP, Jennie dẫn đầu với 32,2 giây, theo sau là Rosé 23,2 giây, Lisa 22,5 giây và Jisoo đứng cuối với 20,6 giây. Mức chênh lệch này được xem là chưa quá đáng kể nên thời điểm ra mắt MV JUMP trước đó, những luồng ý kiến trái chiều chưa thực sự bùng nổ. Phải đến khi album DEADLINE ra mắt, cộng đồng fan của các thành viên mới tỏ rõ sự bức xúc.

Cụ thể ở ca khúc GO, khoảng cách bắt đầu rõ ràng hơn khi Jennie tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với 35,73 giây, Rosé xếp thứ hai (30,87 giây), trong khi Lisa (16,33 giây) và đặc biệt là Jisoo chỉ còn 14,23 giây.

Jennie có thời lượng nhiều nhất khoảng 32 giây trong ca khúc JUMP (Ảnh: YouTube)

Trong ca khúc GO, Jisoo có thời lượng hát chưa đầy 15 giây (Ảnh: YouTube)

Tuy nhiên, ca khúc khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại là Me And My. Lisa gần như “ôm trọn” bài hát với 54,7 giây, tương đương gần một nửa tổng thời lượng thể hiện. Trong khi đó, Jennie chỉ có 22,9 giây, còn Jisoo và Rosé cùng dừng ở mức 9,6 giây. Con số này khiến nhiều fan nhận xét hai vocalist chính gần như chỉ xuất hiện mang tính điểm xuyết.

Chưa dừng lại ở đó, Fxxckboy tiếp tục đảo chiều spotlight khi Rosé bất ngờ vươn lên dẫn đầu với 57,6 giây, bỏ xa Jennie (40,1 giây), Lisa (31,2 giây) và Jisoo (29 giây). Nếu nhìn tổng thể album, dễ nhận ra spotlight liên tục xoay vòng giữa Jennie, Rosé và Lisa tùy bài hát, trong khi Jisoo thường xuyên nằm ở nhóm thời lượng thấp nhất.

Với Me And My, Lisa chiếm thời lượng hát nhiều nhất với hơn 54 giây (Ảnh: YouTube)

Với Fxxxboy, Rosé có thời lượng hát nhiều nhất là khoảng hơn 57 giây. Trong khi Jennie bám sát theo sau với khoảng 40 giây (Ảnh: YouTube)

Ở ca khúc Champion, Jisoo tiếp tục là thành viên có thời lượng hát ít nhất với khoảng 26 giây (Ảnh: YouTube)

Không khó để nhận ra cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi DEADLINE phát hành chính là Jisoo. Trên nhiều diễn đàn Kpop, fan cho rằng nữ idol đang rơi vào tình trạng “mờ nhạt” so với ba thành viên còn lại.

Ở một số ca khúc, tổng thời lượng của Jisoo thậm chí chưa bằng một nửa người đứng đầu. Điều này khiến nhiều BLINK đặt câu hỏi về cách xây dựng cấu trúc bài hát cũng như định hướng phân vai trong album.

Một bộ phận fan cho rằng giọng hát trầm và màu vocal đặc trưng của Jisoo chưa được tận dụng đúng mức, đặc biệt khi DEADLINE theo đuổi phong cách pop điện tử và hip-hop hiện đại - vốn là “địa hạt” quen thuộc của Jennie và Lisa. Trong khi đó, Rosé lại có lợi thế ở các đoạn cao trào giàu cảm xúc, giúp cô dễ dàng chiếm nhiều phần hát hơn ở những track thiên vocal.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực rằng thời lượng không hoàn toàn phản ánh mức độ quan trọng của thành viên, bởi Jisoo thường đảm nhận những phân đoạn chuyển mood hoặc visual key moment trong MV.

Jisoo khiến nhiều fan bức xúc vì sự mờ nhạt hay thậm chí là gần như "tàng hình" trong album comeback (Ảnh: BLACKPINK)

Câu chuyện spotlight không đồng đều thực chất không phải vấn đề mới với BLACKPINK. Trong nhiều năm hoạt động, Jennie và Lisa thường được xem là hai thành viên có lợi thế rõ rệt về rap và độ nhận diện. Trong khi Rosé giữ vai trò vocal chủ lực còn Jisoo thiên về màu sắc hình ảnh và tone giọng đặc trưng.

Một số netizen cho rằng DEADLINE đơn giản chỉ phản ánh đúng cấu trúc thế mạnh cá nhân thay vì thiên vị. Các ca khúc mang màu hip-hop hoặc những ca khúc mang tính chất biểu diễn sẽ dành nhiều đất diễn cho rapper, còn những track giàu cảm xúc lại nghiêng về vocalist. Dù vậy, việc một thành viên có thể hát gần nửa ca khúc trong khi người khác chỉ xuất hiện chưa đến 10 giây vẫn khiến tranh luận khó có hồi kết.

Vấn đề phân chia line vốn nhiều lần tạo tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ nhóm. Lần trở lại này, khi kỳ vọng dành cho BLACKPINK ở mức cao sau thời gian dài vắng bóng đội hình đầy đủ, sự chênh lệch về thời lượng càng trở thành tâm điểm. Màn comeback lần này vì vậy không chỉ dừng lại ở câu chuyện âm nhạc hay hình ảnh, mà còn kéo theo làn sóng tranh luận nội bộ trong cộng đồng người hâm mộ. Một lần nữa, mâu thuẫn nội bộ của fan BLACKPINK vì vấn đề thời lượng lại leo thang.

Bất chấp những tranh cãi, DEADLINE vẫn chứng minh sức ảnh hưởng của BLACKPINK khi nhanh chóng leo hạng trên nhiều BXH nhạc số quốc tế và tạo lượng thảo luận khổng lồ trên mạng xã hội. Album DEADLINE cũng giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ sở hữu album bán chạy nhất trên Hanteo trong ngày đầu phát hành với việc “bay sạch” 1.448.380 bản.