12 giờ trưa 27/2, BLACKPINK chính thức phát hành MV GO cùng toàn bộ mini album DEADLINE trên các nền tảng nhạc số. Đây là màn tái xuất của nhóm sau 3 năm kể từ album BORN PINK, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ toàn cầu. Trước đó, nhóm đã tung teaser với loạt hình ảnh được đầu tư mạnh tay về mặt thị giác, tạo kỳ vọng về một sản phẩm quy mô.

MV GO - BLACKPINK

MV GO được xây dựng như một tác phẩm đậm tính hình ảnh, lấy bối cảnh biển cả và không gian rộng lớn của trái đất. Bốn thành viên xuất hiện trong tạo hình những chiến binh mang màu sắc sử thi, di chuyển giữa các khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và bối cảnh được dàn dựng công phu. Tổng thể MV sử dụng tông màu đen, trắng và xám làm chủ đạo, kết hợp ánh sáng tương phản cao, tạo cảm giác cao cấp và thời trang. Các yếu tố văn hóa, biểu tượng và chi tiết dàn dựng được lồng ghép nhằm tăng tính ẩn dụ, góp phần định hình tinh thần nhóm theo đuổi.

BLACKPINK trở lại choáng ngợp

MV với hiệu ứng tầm cỡ điện ảnh

Điểm đáng chú ý là cấu trúc MV tập trung tôn vinh từng cá nhân. Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo có thời lượng xuất hiện tương đối cân bằng, mỗi người đảm nhận một phân đoạn riêng biệt với phong cách và khí chất khác nhau. MV chỉ có hai khung hình chung của cả bốn thành viên, còn lại chủ yếu là các cảnh quay đơn, nhấn mạnh cá tính độc lập. Phần tạo hình được đầu tư kỹ lưỡng với trang phục, phụ kiện và bối cảnh thay đổi liên tục, tạo nên những khung hình mang tính điện ảnh. Nhiều phân cảnh được dàn dựng theo phong cách high fashion, bố cục chặt chẽ, ánh sáng và chuyển động máy quay được tính toán để tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Lisa và verse rap solo "cháy chảo"

Jennie thần thái không thể lẫn

Rosé và màn treo người cực nghệ

Tạo hình gây sốt của Jisoo

Về âm nhạc, GO tiếp tục khai thác chất liệu điện tử dồn dập đặc trưng, tiết tấu nhanh và cao trào rõ rệt. Ca khúc có sự tham gia sáng tác của cả bốn thành viên, đồng thời có sự góp mặt của Chris Martin trong vai trò đồng sáng tác và sản xuất. Phần điệp khúc được xây dựng theo hướng hô vang, nhấn mạnh thông điệp làm chủ và bứt phá. Cấu trúc bài hát thiên về năng lượng sân khấu, phù hợp với các màn trình diễn quy mô lớn.

Sau khi phát hành, MV nhanh chóng tạo ra nhiều thảo luận trên mạng xã hội. Phần hình ảnh nhận được sự chú ý lớn với nhiều bình luận đánh giá cao mức độ đầu tư và thần thái của các thành viên. Ở khía cạnh âm nhạc, ý kiến khán giả chia thành nhiều chiều: có người nhận xét ca khúc bắt tai, giàu năng lượng; trong khi một số ý kiến cho rằng khó ngấm, cần thêm thời gian để cảm nhận. BLACKPINK vẫn theo công thức cũ, với những fan nhạc khó tính chưa đủ bứt phá. Với tầm cỡ BLACKPINK hiện tại, nhiều người kì vọng vào một bản phối bứt phá, hội tụ đủ thế mạnh của 4 thành viên sau thời gian cả 4 đã tự mình ra sản phẩm solo. Điểm chung được nhắc đến là cách hình ảnh MV đề cao bản sắc riêng của từng thành viên.

GO vì thế không chỉ là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm mà còn được xem như sự tổng hòa của bốn hành trình riêng biệt

Sau 10 năm hoạt động kể từ khi ra mắt, bốn thành viên của BLACKPINK đều đã xây dựng được dấu ấn cá nhân ở các lĩnh vực khác nhau. GO vì thế không chỉ là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm mà còn được xem như sự tổng hòa của bốn hành trình riêng biệt. Trong cấu trúc hình ảnh và cách phân bổ thời lượng, không có sự lấn át giữa các thành viên, thay vào đó là sự song hành của bốn cá tính đã trưởng thành, cùng xuất hiện trong một dự án chung mang tính tuyên ngôn.