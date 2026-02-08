Thứ duy nhất không chê được của BLACKPINK!

Đúng 22h tối 8/2 (giờ Việt Nam), YG Entertainment chính thức “thả xích” toàn bộ hình ảnh concept đầu tiên cho album DEADLINE của BLACKPINK. Không cần teaser dài dòng, chỉ với loạt visual được công bố, 4 cô gái toàn cầu đã đủ khiến mạng xã hội “bùng nổ”. Trong poster visual được công bố, BLACKPINK xuất hiện với thần thái sang chảnh, quyền lực tưởng đâu được pha trộn giữa Kill This Love và… Pink Venom. Từ ánh mắt, biểu cảm cho tới cách tạo dáng đều khiến cộng đồng fan phải xuýt xoa ví von BLACKPINK đẹp như "tạc tượng".

Visual poster của BLACKPINK cho album DEADLINE sắp ra mắt (Ảnh: BLACKPINK OFFICIAL)

Ở concept poster chính, mỗi thành viên là một màu sắc nhưng lại hòa vào nhau cực mượt. Jennie tiếp tục khẳng định danh xưng “IT Girl toàn cầu” với khí chất high fashion lạnh lùng như bước ra từ sàn runway, đứng yên thôi cũng đủ toát ra năng lượng “boss”. Jisoo mang vẻ đẹp cổ điển pha hiện đại, visual sắc sảo như tượng Hy Lạp, càng nhìn càng cuốn. Lisa lại đúng chuẩn “mentor The Face trong truyền thuyết” với tạo hình mạnh mẽ, sắc sảo.

Đặc biệt, Rosé - thành viên hát hay nhất BLACKPINK khiến fan “đứng hình” khi diện bộ cánh gợi cảm với áo nội y, khoe trọn bờ vai và vòng eo mảnh mai. Nhiều fan thừa nhận đây là cú sốc visual khi Rosé thoát khỏi hình ảnh nàng thơ an toàn, chuyển hẳn sang vibe high-fashion trưởng thành và táo bạo hơn.

Chưa dừng lại ở đó, phiên bản visual poster “red light” tiếp tục đẩy cảm xúc fan lên cao trào. Cả 4 khung hình nhuộm sắc đỏ đậm, ánh sáng đánh sâu, tạo hiệu ứng thị giác chẳng khác nào ảnh bìa tạp chí thời trang cao cấp. Từng ánh nhìn, từng góc máy đều mang cảm giác điện ảnh, gợi liên tưởng đến những editorial đình đám của Vogue hay Harper’s Bazaar. Không ít fan còn đùa vui rằng YG nên gửi thẳng bộ ảnh này đến các tạp chí nổi tiếng mà không cần phải chụp thêm hình photoshoot. Quá choáng ngợp trước visual lẫn thần thái, cộng đồng còn thậm chí kêu gọi 4 cô nàng “đăng ký” làm huấn luyện viên cho The Face ngay lập tức.

Trước đó, BLACKPINK cũng đã công bố tracklist album DEADLINE gồm: Go, Champion, My And My và một bản b-side gây tranh cãi mang tên Fxxxboy. Ngay khi công bố, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra khi cho rằng số lượng ca khúc khá ít so với vị thế nhóm nhạc nữ toàn cầu cũng như thời gian chuẩn bị dài. Thậm chí có quan điểm cho rằng đây là một mini album “làm cho có”, chưa tương xứng với kỳ vọng. . Tuy nhiên, loạt visual sang - xịn - mịn vừa được tung ra phần nào đã “xoa dịu” sự hoài nghi đó, đồng thời khơi sự tò mò lẫn kỳ vọng cho ngày album chính thức ra mắt vào 27/2 tới đây.