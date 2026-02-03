Siêu sao chưa từng biết thua bại trận vì thành viên hát hay nhất BLACKPINK

Ngày 2/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh - Grammy 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều kết quả gây bất ngờ và gây chú ý trong cộng đồng yêu nhạc toàn cầu. Trong số đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Bruno Mars - nam nghệ sĩ từng sở hữu chuỗi thành tích “bất bại” tại Grammy suốt hơn một thập kỷ, kể từ năm 2016 đến nay.

Tại Grammy năm nay, Bruno Mars bắt tay cùng Rosé (BLACKPINK) trong bản hit APT., qua đó giúp cả hai góp mặt ở loạt hạng mục quan trọng gồm Record of the Year (Bản ghi âm của năm), Song of the Year (Bài hát của năm) và Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn song ca/nhóm Pop xuất sắc nhất). Dù nhận được nhiều kỳ vọng, trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nặng ký, cả ba hạng mục đều gọi tên những nghệ sĩ khác, khiến Bruno Mars và Rosé ra về “trắng tay”.

Bruno Mars và Rosé ra về “trắng tay” tại Grammy 2026 (Ảnh: X)

Kết quả này càng khiến khán giả tiếc nuối khi trước đó, APT. từng tạo nên cơn sốt trên phạm vi toàn cầu, liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục và thu về hàng tỷ lượt nghe, lượt xem trên YouTube, Spotify cùng nhiều nền tảng nhạc số. Chính sức lan tỏa mạnh mẽ ấy khiến công chúng tin rằng ca khúc sẽ tạo được dấu ấn tại Grammy 2026. Việc không giành được bất kỳ giải thưởng nào là điều khó lường, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên chuỗi thành tích bất bại của Bruno Mars tại Grammy chính thức bị gián đoạn.

Không chỉ dừng lại ở kết quả giải thưởng, câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Rosé và Bruno Mars lặng lẽ hướng ánh mắt về sân khấu sau khi biết tin không chiến thắng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Biểu cảm thất vọng của cả hai tạo nên sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ, giúp bài đăng thu hút hơn 5,1 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy một ngày, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Rosé và Bruno Mars lặng lẽ hướng ánh mắt về sân khấu sau khi biết tin không chiến thắng

Đáng chú ý, Rosé bất ngờ bị đẩy vào tâm điểm tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng màn hợp tác với nữ thần tượng Kpop đã khiến Bruno Mars không còn duy trì được chuỗi thành tích ấn tượng tại Grammy. Trên mạng xã hội, xuất hiện không ít bình luận cho rằng sự kết hợp này là “kém duyên” về mặt giải thưởng, thậm chí đặt dấu hỏi về việc Rosé có đủ sức nặng khi đứng cạnh một nghệ sĩ vốn được xem là “bảo chứng kèn vàng” suốt nhiều năm.

Rosé bất ngờ bị đẩy vào tâm điểm tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng màn hợp tác với nữ thần tượng Kpop đã khiến Bruno Mars không còn duy trì được chuỗi thành tích (Ảnh: X)

Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích nhanh chóng vấp phải phản ứng ngược. Nhiều khán giả cho rằng việc quy trách nhiệm cho Rosé là thiếu cơ sở và mang tính cảm tính. Trên thực tế, APT. là sản phẩm chung của cả hai nghệ sĩ, còn kết quả Grammy phản ánh lựa chọn của hội đồng chấm giải chứ không phải thước đo duy nhất cho năng lực hay sức ảnh hưởng của cá nhân nào.

Trên mạng xã hội, xuất hiện không ít bình luận cho rằng sự kết hợp này là “kém duyên” về mặt giải thưởng (Ảnh: X)

Nhìn lại những năm trước đó, Bruno Mars gần như gắn liền với các mùa Grammy bằng loạt bản hit đình đám như Just The Way You Are, Grenade, Locked Out of Heaven, Uptown Funk, 24K Magic, That’s What I Like hay Leave The Door Open. Những ca khúc này không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế mà còn giúp nam ca sĩ liên tục ghi dấu ấn tại Grammy, mang về những chiếc kèn vàng danh giá và củng cố vị thế ngôi sao hàng đầu của làng nhạc thế giới.

Bruno Mars là một trong nhữung nghệ sĩ được xem là “bảo chứng kèn vàng” suốt nhiều năm (Ảnh: X)

Nhìn lại những năm trước đó, Bruno Mars gần như gắn liền với các mùa Grammy bằng loạt bản hit đình đám (Ảnh: X)

Chính vì vậy, việc Bruno Mars không được xướng tên tại Grammy 2026 đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả toàn cầu. Lần đầu ra về tay trắng sau hơn một thập kỷ không chỉ là một cú trượt giải đơn thuần, mà còn khép lại chuỗi thành tích hiếm hoi trong lịch sử Grammy - điều mà rất ít nghệ sĩ có thể duy trì bền bỉ ở đỉnh cao trong thời gian dài.