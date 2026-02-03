Tổng đạo diễn Trần Thành Trung và cuộc chơi lớn mở màn Gala Nhạc Việt Tết 2026

Tổng đạo diễn - Nhà sản xuất Trần Thành Trung, nhà sáng lập Gala Nhạc Việt, cho biết "Năm nay con ngựa" đã thuyết phục được ê-kíp bởi sự phù hợp không khí năm mới. Anh tiết lộ, ban đầu tiết mục dự định chỉ có khoảng 3 đến 4 người hát, nhưng sau đó ban tổ chức đã quyết định mời thêm các khách mời đặc biệt cũng mang tuổi Ngựa (như BB Trần, Tăng Phúc) để tạo nên sự bất ngờ lớn cho khán giả. Việc chia sẻ trước bài hát thông qua MV Lyric cũng nằm trong tính toán của ê-kíp nhằm tạo nên hiệu ứng lan tỏa trước ngày ghi hình.

Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phạm Đạt sáng tác, với phần sản xuất âm nhạc của nhạc sĩ - giám đốc âm nhạc Châu Đăng Khoa. Phần ý tưởng sân khấu do Theron Thanh và Kiora Khang Ngô đảm nhận, với nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo, mang đến cho khán giả sân khấu mở màn chương trình thật hoành tráng. Trong khi đó, phần trang phục do giám đốc thời trang Kye Nguyễn phụ trách, tạo cho 5 ca sĩ 5 hình ảnh mang tính đột phá và màu sắc riêng biệt

Đúng như dự đoán và thoả lòng mong chờ của đông đảo khán giả, "Năm nay con Ngựa" được nhiều khán giả nhận xét là một màn trình diễn bùng nổ về âm thanh, ánh sáng, ca từ, giai điệu… Sự cộng hưởng của 5 giọng ca mang 5 màu sắc đặc biệt đã khiến người xem phải nhún nhảy theo.

Có thể nói, năm nào Gala Nhạc Việt cũng đầu tư "khủng" về âm nhạc lẫn sân khấu. Tuy nhiên, tiết mục đầu tiên mà chương trình chiêu đãi khán giả vẫn chưa hết làm người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sân khấu mãn nhãn, ấn tượng về mặt thị giác, âm thanh "dát vàng" lỗ tai… là những mỹ từ không hề quá lời khi nói về tiết mục này. 5 ca sĩ đã mặc 5 bộ trang phục mỗi người một màu như đỏ, vàng, xanh… đều là những màu rực rỡ biểu trưng cho ngày Tết, càng làm cho màn trình diễn thêm thu hút. Chưa kể, vũ đạo cực cuốn từ những chàng trai được dự đoán sẽ "làm mưa làm gió" mạng xã hội trong năm con Ngựa này.

Trước đó, vào tối 4/1, chương trình Gala Nhạc Việt chính thức ra mắt MV Lyric ca khúc "Năm Nay Con Ngựa". Đây là lần đầu tiên Gala Nhạc Việt chủ động tung MV Lyric trước ngày quay hình với mong muốn mang đến một món quà bất ngờ, tạo sức hút sớm cho khán giả.

Vừa ra mắt, bài hát đã đạt vị trí top 1 iTunes và vũ điệu con ngựa bùng nổ khắp mạng xã hội. Nhiều khán giả cho biết họ bị mê hoặc bởi năng lượng rộn ràng, giai điệu tươi vui mà ca khúc đem lại.

Nhạc sĩ trẻ Phạm Đạt - tác giả ca khúc - chia sẻ bài hát được viết dựa trên những biến cố thăng trầm của năm 2025. Trong một năm có nhiều diễn biến buồn hơn vui, nhạc sĩ đã chọn lọc những cảm xúc đó để viết nên lời ca với tiêu chí "Chuyện gì qua thì đã qua rồi, cố gắng làm lại; còn sức khỏe là còn gỡ quẻ". Câu hát chủ đạo "Năm nay con ngựa, nên anh em bớt bựa" xuất hiện ngẫu hứng trong quá trình sáng tác và trở thành điểm nhấn của bài hát.

Mỗi nghệ sĩ tham gia đều có những cảm nhận riêng biệt về sức hút của ca khúc. Ngô Kiến Huy đánh giá bài hát dễ viral nhờ ca từ gần gũi, tưng bừng, cực kỳ phù hợp để "quẩy" trong dịp Tết. Gin Tuấn Kiệt cho biết đây là kiểu hát anh chưa từng thử nên đã dùng 100% công lực để thu âm. Tiêu Minh Phụng tiết lộ sự khác biệt nằm ở chất liệu rap mang hơi thở nghệ thuật dân tộc được làm mới.

Về sự kết hợp này, Gin Tuấn Kiệt nhận xét mỗi người mang một màu sắc khác nhau: từ sự tinh nghịch của Ngô Kiến Huy, vẻ "xéo xắt" của Tăng Phúc đến phong cách miền Tây của Tiêu Minh Phụng và hình ảnh "ông bố bỉm sữa" của bản thân. Riêng BB Trần thì đùa thế mạnh của anh là sự "ngựa" và mong muốn được chiếm trọn hào quang trong các khung hình. Thông qua ca khúc, các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần "Phi nước đại", mong muốn một năm 2026 bứt phá mạnh mẽ.

Sau một năm 2025 đầy biến động, thách thức và không ít khó khăn, tất cả mọi người đều mang trong mình mong ước về một chương trình mang lại sự khởi đầu tươi sáng. Thấu hiểu hành trình nỗ lực và chia sẻ ước vọng đó cùng khán giả, năm nay Gala Nhạc Việt đã chính thức lựa chọn "Năm Mới Khởi Sắc" làm chủ đề. Đây không chỉ đơn thuần là một lời chúc đầu năm, mà còn là nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ mọi người gạt bỏ mọi lo toan của năm cũ để "phi nhanh như ngựa", sẵn sàng đón nhận những cơ hội và sự phát triển rực rỡ phía trước. Năm nay, chương trình tiếp tục được T Production đầu tư sản xuất với quy mô vượt trội và một tinh thần hoàn toàn mới. Khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian âm nhạc đẳng cấp với 10 ca khúc sáng tác mới độc quyền, những màn kết hợp đột phá lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu cùng sự góp mặt của gần 70 văn nghệ sĩ hàng đầu được yêu thích nhất. Tất cả hứa hẹn tạo nên một sân khấu hoành tráng, bùng nổ với chất lượng sản xuất đạt chuẩn quốc tế, xứng danh là đại tiệc âm nhạc không thể bỏ lỡ trong dịp Tết này.

Gala Nhạc Việt ra mắt từ năm 2013, do đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung sáng lập, T Production thực hiện. Đây là một chương trình đại nhạc hội âm nhạc quy mô lớn, nổi bật là các số phát hành dịp Tết Nguyên Đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam với sân khấu được đầu tư công phu, mang đến các tiết mục ca nhạc mới lạ, đặc sắc và đậm chất xuân. Gala Nhạc Việt được coi là thương hiệu chương trình Tết lớn bậc nhất Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ qua.