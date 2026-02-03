“Hòa nhạc Ánh sáng 2026” – Bản hòa ca của ánh sáng, di sản và khát vọng Việt Nam

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Sun Bright là đơn vị sáng tạo và thực hiện, tiếp nối thành công của "Hòa nhạc Ánh sáng" lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2025.

Lấy cảm hứng từ niềm tin vững bền và kỳ vọng lớn lao được lan tỏa từ thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026" không chỉ là một sự kiện biểu diễn quy mô lớn, mà còn hàm chứa thông điệp văn hóa – chính trị sâu sắc, giàu tính biểu tượng.

Chia sẻ trong phần mở đầu chương trình, ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: "Chúng tôi chọn tên gọi chương trình là "Ánh sáng" bởi ánh sáng là biểu tượng của chân lý, của sự dẫn dắt tiên phong. Đó là Ánh sáng của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, ngọn đuốc soi đường đã đưa dân tộc ta vượt qua mọi gian khó để có được cơ đồ vị thế như ngày hôm nay. Đó là Ánh sáng của Di sản và Bản sắc, nơi Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, xứng danh là "Thành phố Sáng tạo", "Thành phố vì Hòa bình"."

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, chương trình còn hướng tới Ánh sáng của tương lai – nơi mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hội nhập, cùng thắp lên ngọn lửa rực rỡ đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.

Được tổ chức ngay phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội - không gian di sản đặc biệt giữa lòng Thủ đô, chương trình là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc trẻ đương đại và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại, mang đến cho công chúng Thủ đô và du khách một "bữa tiệc tinh thần" giàu cảm xúc. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo, gần gũi, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải các giá trị chính trị, văn hóa một cách mềm mại, sinh động, góp ib phần đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền của Báo Nhân Dân trong đời sống đương đại.

"Hòa nhạc Ánh sáng 2026" quy tụ dàn nghệ sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam qua nhiều thế hệ: Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, Hiền VK cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power. Sự hội tụ này góp phần tạo nên diện mạo nghệ thuật đa sắc màu, giàu sức lan tỏa và kết nối các thế hệ khán giả.

Với chủ đề "Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ", chương trình được cấu trúc thành ba chương: Ánh sáng niềm tin, Ban mai lấp lánh và Việt Nam rực rỡ. Thông qua các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, chương trình dẫn dắt khán giả từ chiều sâu của truyền thống và niềm tin, đến vẻ đẹp tươi mới, trẻ trung, và khép lại bằng tinh thần lạc quan, rực rỡ – đại diện cho hình ảnh một Việt Nam đang vững vàng tiến bước trên con đường phát triển bền vững.