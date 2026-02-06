Màn comeback không thể hời hợt hơn của BLACKPINK

Sau khi chính thức khép lại world tour DEADLINE, BLACKPINK trở lại đúng vào thời điểm người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu cho một màn tái xuất xứng tầm. Thế nhưng, thay vì bùng nổ như kỳ vọng, những thông tin đầu tiên xoay quanh album comeback của nhóm lại đang đẩy BLACKPINK vào tâm điểm chỉ trích dữ dội, thậm chí xuất hiện làn sóng kêu gọi tan rã đầy tiêu cực trên MXH.

Theo đó, album mới mang tên DEADLINE của BLACKPINK dự kiến phát hành vào ngày 27/2. Đây lẽ phải là cú "đánh úp" đúng nghĩa sau album BORN PINK ra mắt từ năm 2022 và mini album thứ 2 Kill This Love phát hành từ 2019. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Sự chờ đợi kéo dài vốn đã khiến fan sốt ruột, nhưng điều khiến tranh cãi thực sự bùng nổ là khi nhóm công bố tracklist chính thức vào ngày 5/2. Album chỉ gồm vỏn vẹn 5 ca khúc gồm single đã phát hành - Jump, ca khúc chủ đề Go, Champion, My And My và một bản b-side có tên gọi gây nhiều tranh cãi là Fxxxboy.

Tracklist mini album DEADLINE của BLACKPINK được công bố (Ảnh: X)

Hình ảnh công bố concept của nhóm từng làm cộng đồng fan nhốn nháo cách đây ít ngày (Ảnh: X)

Với vị thế của một nhóm nhạc nữ toàn cầu, số lượng bài hát ít ỏi trong một mini album bị cho là không tương xứng với thời gian chuẩn bị cũng như kỳ vọng của người hâm mộ. Không ít ý kiến cho rằng đây là một sản phẩm được thực hiện cho có và thiếu đầu tư.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng phản đối còn bị đẩy lên cao trào khi những ca khúc từng bị cho là "nhạc leak" xuất hiện cách đây khoảng 2 tháng bất ngờ lại trùng khớp đến lạ thường. Cụ thể, các đoạn nhạc của Me And My và Champion từng được lan truyền trước khi bị gỡ bỏ do vi phạm bản quyền khiến nhiều người tin rằng đây chỉ là sản phẩm chỉnh sửa hoặc dựng bởi AI.

Việc những bản nhạc này nay được xác nhận là ca khúc chính thức trong album đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy bị "qua mặt". Thay vì háo hức, phản ứng chung lại là thất vọng và tức giận. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến chỉ trích ca từ của Me And My mang màu sắc phân biệt giới tính - điều đặc biệt nhạy cảm khi xuất hiện trong sản phẩm của một nhóm nhạc nữ.

Ca khúc Champions...

và Me And My từng có phiên bản được cho là bị leak xuất hiện tràn lan trên MXH từ khoảng 2 đến 3 tháng trước (Ảnh: YouTube)

Bên cạnh nội dung âm nhạc, cách triển khai album cũng trở thành mục tiêu công kích. Poster tracklist bị nhận xét là sơ sài, thiếu sáng tạo và không mang lại cảm giác đây là màn comeback được chuẩn bị công phu sau một giai đoạn dài vắng bóng. Nhiều bình luận thẳng thừng cho rằng BLACKPINK đang có một màn trở lại hời hợt, thiếu điểm nhấn và không tương xứng với danh tiếng mà nhóm đã xây dựng trong gần 10 năm qua.

Từ việc trì hoãn comeback, phát hành single thay thế, đến album chỉ có 5 bài và sử dụng lại những ca khúc từng bị leak, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên cảm giác hời hợt trong mắt công chúng. Ở thời điểm hiện tại, album mới của BLACKPINK vẫn chưa chính thức phát hành, song những phản ứng tiêu cực đang phủ bóng lên toàn bộ màn tái xuất này. Từ kỳ vọng lớn đến thất vọng nối tiếp thất vọng, BLACKPINK đang đối mặt với một trong những đợt chỉ trích nặng nề nhất trong sự nghiệp.