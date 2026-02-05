Phía sau thu nhập 'khủng' của sao từ YouTube

Tận dụng lợi thế của nghệ sĩ

Ở thời buổi mạng xã hội phát triển, những “thánh soi” có mặt khắp mọi ngóc ngách nhưng bật mí “lương” từ YouTube của Quang Lê không bị gắn mác “nổ”, bởi lẽ anh có cơ sở để chứng minh.

Giọng ca Đập vỡ cây đàn sở hữu kênh Quang Lê Official với 1,51 triệu người đăng ký đăng tải nhiều sản phẩm ca nhạc của anh và của những ca sĩ anh nâng đỡ hoặc hợp tác. Những MV, những màn trình diễn triệu lượt xem rất nhiều. MV Tìm lại người xưa của ca sĩ Ngọc Linh, đạt 37 triệu lượt xem. Màn trình diễn Sầu tím thiệp hồng của Quang Lê và Lệ Quyên cũng đã đạt 28 triệu lượt xem.

Màn trình diễn Tình lỡ của Lệ Quyên trong liveshow Quang Lê cán mốc 23 triệu lượt xem. Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi và Trương Quân Bảo đạt 20 triệu lượt xem. Bản karaoke Về đâu mái tóc người thương đạt 23 triệu lượt xem…

Quang Lê và Thuý Nga tung hứng về nguồn thu trên YouTube

Quang Lê còn sở hữu một kênh YouTube khác. Đó là bức tranh về cuộc sống riêng tư, sinh hoạt cho đến sân khấu của giọng ca Đập vỡ cây đàn . Tại đây, khán giả thường xuyên gặp mặt hàng loạt “sao” Việt. Nhờ mối quan hệ rộng rãi và thân thiết với đồng nghiệp trong giới nên Quang Lê khai thác được những mảng đề tài mà những YouTuber nổi tiếng khác khó làm được.

Anh đưa khán giả khám phá nhà nghệ sĩ Hương Lan, lộ diện ông xã U80 của giọng ca Cây đàn bỏ quên . Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Hà Thanh Xuân… cũng bước vào kênh YouTube của Quang Lê với những hình ảnh phía sau hào quang. Anh còn gặp gỡ những nghệ sĩ lão làng như NSND Thu Hiền, nghệ sĩ Hồng Nga, nữ quái kiệt của sân khấu Sài Gòn một thuở…

Chính những cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ “cây đa cây đề” đã vắng bóng trong các sự kiện giải trí lại giúp Quang Lê “ăn nên làm ra”. Video thăm nghệ sĩ Hồng Nga đã đạt hơn 1 triệu lượt xem, video Quang Lê “thỉnh giáo” NSND Thu Hiền đã đạt gần 800.000 lượt xem.

Muôn màu muôn vẻ, không thiếu “chiêu”

Không phải nghệ sĩ nào cũng có khả năng “câu view” qua bức tranh đời thường. Ngoài khả năng ca hát, Quang Lê ăn nói có duyên, dẫn chuyện thông minh, hài hước. Người được mệnh danh lắm chiêu cũng tung chiêu khi làm YouTube. Quang Lê nói: “Đừng bao giờ khoe tiền”. Nhưng trên thực tế anh vẫn dùng sự lấp lánh của vật chất làm “mồi câu” trong những video của mình. Chẳng hạn, MV Tìm lại người xưa được Quang Lê quảng cáo “được đầu tư siêu khủng, 1 triệu USD”.

Nam ca sĩ cũng đưa người xem trải nghiệm chốn giàu sang trong giới, như thăm biệt thự triệu đô của anh ruột, ca sĩ Nguyên Lê hay thăm nhà ca sĩ Lệ Quyên “hơn 200 tỷ có cả bảo vệ”. Đến nay, màn khám phá nhà giọng ca Giấc mơ có thật đã kéo về hơn 1 triệu lượt xem.

Một số đoạn video gây xôn xao quay lại cảnh Quang Lê đưa xấp tiền cho Như Quỳnh và nói: “Đây là cát-xê của Như Quỳnh”. Khi những người có mặt trong video trầm trồ về mức cát-xê của giọng ca Duyên phận , Quang Lê lại nói: “Ca sĩ Sơn Tùng bây giờ đi sô năm chục ngàn (USD). Như Quỳnh có nhiêu đây thì đáng là bao”.

Đoạn video này từng được chia sẻ rầm rộ, khán giả không chỉ tò mò về cát-xê của Như Quỳnh, mà còn tò mò hơn nữa về cát-xê của giọng ca Lạc trôi . Liệu có đúng như lời Quang Lê nói? Như Quỳnh cũng từng bị Quang Lê bóc chuyện riêng tư. Anh tiết lộ, giọng ca Duyên phận đang hạnh phúc trong tình yêu với người tình kém 12 tuổi.

Nhờ kênh YouTube của nghệ sĩ mà khán giả biết danh hài Thúy Nga ngoài diễn hài còn kinh doanh. Chị bán rất nhiều thứ từ trái cây tới thuốc giúp mọc tóc.

Nữ nghệ sĩ hài biến kênh YouTube của mình thành một cuốn nhật ký để chia sẻ các sản phẩm nghệ thuật cũng như cuộc sống thường ngày của gia đình, bạn bè. Muốn biết cha của ca sĩ nhí đình đám một thời Xuân Mai bây giờ ra sao, vào kênh của Thúy Nga có câu trả lời.

Đặc biệt, Thúy Nga nắm rõ thông tin về Kim Ngân, ca sĩ gợi cảm một thời giờ sống cảnh lang thang, tinh thần bất ổn. Trên kênh YouTube của Thúy Nga có khá nhiều video về Kim Ngân, từng gây nên những cơn sốt trong dư luận.

Nhưng kiếm tiền qua YouTube không dễ. Nghệ sĩ hài than: “Cứ dính đến hát hò thì kết quả số tiền nhận được chỉ là 28 USD (hơn 700.000 đồng), kể cả có hút đến vài trăm ngàn lượt xem”. Chị giãi bày, nhiều lúc đến chương trình nào đó thì nổi hứng quay, dựng, đưa lên YouTube hút tới 300.000 lượt xem mà số tiền nhận được vẫn bèo bọt. Ca sĩ Quang Lê khẳng định điều Thúy Nga chia sẻ là đúng, tiền thu được ít, thậm chí “âm” vì bị “đánh” bản quyền âm nhạc. “Được 28 USD đã là mừng rồi”, nam ca sĩ an ủi diễn viên hài.

Quang Lê khoe clip về Lệ Quyên không dính bản quyền âm nhạc, thu được 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng). “Vì chưa ai coi nhà Lệ Quyên hết”, anh giải thích. Những khoảng thời gian “vàng” như Noel hay Tết, Quang Lê rủng rỉnh.

Có mùa Tết anh thu được 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng). Còn năm nào tháng 12 anh cũng thu được 24.000 USD (khoảng 624 triệu đồng). Nhưng đừng tưởng nam ca sĩ được “ăn” hết. Bên tác quyền cũng lấy nhiều, chia cho nhà mạng 50%, Quang Lê còn 12.000 USD (khoảng 312 triệu đồng). Đó là tháng cao điểm. Tháng bình thường anh kiếm được cỡ 200 triệu đồng.

Thúy Nga bình luận, những video ca nhạc bài nào hay thì được “cày” quanh năm. Có những video ban đầu chỉ “gặt” một, hai triệu lượt xem, sau vài năm đã tăng hơn mười triệu thậm chí vài chục triệu lượt xem. Chị tổng kết: “Những người làm về nhạc trên YouTube có tiền đều hơn. Còn làm vlog như Thúy Nga thì các video hút khách ban đầu, sau đó gần như… giậm chân tại chỗ”.

Xu hướng ăn theo “ngôi sao” Ðể “câu view”, nhiều YouTuber đã làm loạn tang lễ của người nổi tiếng. Những khoảnh khắc đời thường của “sao” cũng được các YouTuber nhiệt tình săn lùng. Người hâm mộ của các “sao” ca nhạc tích cực mua vé ủng hộ Idol. Sau đó, họ quay những màn trình diễn của thần tượng đăng tải trên kênh của mình, hút lượt xem không nhỏ. Một fan cứng của ca sĩ Hồ Văn Cường lập kênh YouTube chỉ chuyên nói về Hồ Văn Cường từ lịch biểu diễn tới tổng kết quà tặng ở mỗi show của Hồ Văn Cường, bênh vực thần tượng khi nam ca sĩ bị tấn công… Kênh YouTube này đứng được nhờ gia đình Ðọt Chuối Xanh (cộng đồng yêu thích Hồ Văn Cường) ủng hộ.

Các ca sĩ ở ta hầu hết đều sở hữu kênh YouTube để đăng tải hoạt động của mình. Muốn nghe nhạc đỏ vào kênh YouTube của Trọng Tấn, Đăng Dương... Muốn nghe bolero vào kênh của Như Quỳnh, của Quang Lê, Phương Anh, Phương Ý…

Những ngôi sao đình đám một thời cũng làm YouTube và tạo hiệu ứng đáng kể. Kênh của Siu Black thu hút ở sự giản dị, chân chất. Chị giới thiệu phong tục của đồng bào Ba Na trong tang lễ, trong lễ cưới, chia sẻ cảnh sinh hoạt đời thường của chị.

Kênh YouTube của Siu Black được yêu mến nhờ sự giản dị, mộc mạc

Những thần tượng của giới trẻ sở hữu kênh YouTube hút khán giả. Kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có hơn 1 triệu người đăng ký . Kênh YouTube của Hòa Minzy hơn 3 triệu người đăng ký...

Cuối năm 2025, theo các thống kê từ Social Blade , trang web chuyên theo dõi và ước tính thu nhập của các kênh YouTube, kênh YouTube của Hòa Minzy ước tính có thể mang lại cho cô nguồn thu lên tới 52 tỷ đồng. Thực hư thế nào chỉ người trong cuộc biết. Danh hài Thúy Nga nói rằng, tính tiền trên YouTube khiến chị… rối não.

Dù vậy, “mảnh đất” này vẫn đầy hấp dẫn. Đạo diễn Hoàng Nam sau thua lỗ nặng từ phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích đã tuyên bố dừng làm phim trở lại làm YouTuber.