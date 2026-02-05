7 chàng trai "báu vật quốc gia" bị miệt thị, gắn mác vô danh ngay trên sóng truyền hình

Mới đây, một chương trình giải trí tại Mexico bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau khi các khách mời đưa ra nhiều phát ngôn mang tính miệt thị nhắm vào nhóm nhạc toàn cầu BTS và cộng đồng người hâm mộ ARMY.

Một chương trình giải trí tại Mexico bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau khi các khách mời đưa ra nhiều phát ngôn mang tính miệt thị nhắm vào BTS (Ảnh: X)

Cụ thể, trong chương trình Chismorreo phát sóng trên Kênh 6 Multimedios, các khách mời đã bàn luận xoay quanh sự kiện “BTS World Tour - Mexico City Concert”, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 tới. Tuy nhiên, thay vì tập trung phân tích khía cạnh âm nhạc hay sức ảnh hưởng của tour diễn, cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển hướng sang những tranh cãi tiêu cực liên quan đến sơ đồ chỗ ngồi chưa được công bố, nghi vấn đầu cơ vé và tình trạng vé chợ đen bị đẩy giá lên mức không tưởng.

Trong bối cảnh đó, phát thanh viên Luisa Fernanda lấy ví dụ từ concert của Shakira - nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia khi cho rằng việc vé bán hết không phải điều hiếm gặp. Cô phát biểu: “Mọi người cảm thấy bị bóc lột vì giá vé quá cao, nhưng nhận thức của họ chỉ đến thế mà thôi” , hàm ý chỉ trích người hâm mộ sẵn sàng chi tiền lớn để xem concert.

Các khách mời đã bàn luận xoay quanh sự kiện “BTS World Tour - Mexico City Concert” (Ảnh: X)

Phát ngôn gây tranh cãi nhất đến từ khách mời Fabián Lavalle. Khi hình ảnh và video của BTS đang được chiếu trên màn hình trường quay, ông buông lời: “Nếu tôi có con gái 17 tuổi, tôi sẽ bắt nó làm bài tập về nhà. Đây không phải là lúc để khóc lóc và than vãn vì một buổi hòa nhạc của một ca sĩ vô danh nào đó. ” Phát biểu này bị cho là cố tình hạ thấp BTS và xúc phạm trực tiếp cộng đồng người hâm mộ trẻ tuổi.

Dù người dẫn chương trình đã cố gắng “giảm nhiệt” bằng câu nói: “Ước mơ của tôi là nhiều trẻ em có thể tận mắt nhìn thấy BTS”, nhưng Luisa Fernanda vẫn tiếp tục với phát ngôn gây sốc: “Tôi đảm bảo với bạn rằng một nửa số người hâm mộ còn chưa học xong tiểu học mà vẫn muốn đi xem concert. ”

Phát biểu của khách mời cho là cố tình hạ thấp BTS và xúc phạm trực tiếp cộng đồng người hâm mộ trẻ tuổi (Ảnh: X)

Ngay sau khi chương trình lên sóng, các đoạn clip cắt từ Chismorreo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Mexico và quốc tế, kéo theo làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ. Nhiều khán giả địa phương cho rằng những phát ngôn trên không còn dừng ở mức tranh luận giải trí, mà đã mang tính miệt thị, phân biệt và xúc phạm giới trẻ.

Trên nền tảng X (Twitter), các hashtag liên quan đến BTS và ARMY tại Mexico đồng loạt lọt top thịnh hành, với hàng loạt bình luận chỉ trích thái độ của các khách mời. Không ít ý kiến nhấn mạnh rằng việc gọi BTS là “ca sĩ vô danh” là điều phi lý, khi nhóm nhạc này sở hữu hàng loạt kỷ lục âm nhạc toàn cầu, từng đứng đầu Billboard, giành nhiều giải thưởng quốc tế và có sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi Kpop.

Các đoạn clip cắt từ Chismorreo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Mexico và quốc tế, kéo theo làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ (Ảnh: X)

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng việc người trẻ yêu thích âm nhạc, thần tượng và concert là điều bình thường, không thể dùng định kiến để phủ nhận hay hạ thấp đam mê của thế hệ trẻ. Một số khán giả còn yêu cầu kênh Multimedios và ê-kíp chương trình phải lên tiếng xin lỗi công khai vì đã để những phát ngôn mang tính xúc phạm xuất hiện trên sóng truyền hình.

Trong khi đó, thực tế cho thấy mức độ quan tâm dành cho BTS tại Mexico là điều không thể phủ nhận. Các buổi hòa nhạc của nhóm tại Mexico City được lên lịch vào ngày 7 và các ngày 9-10/5, và đã nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” vé ngay từ khi mở bán. Theo thống kê, hơn 1 triệu người dùng tại Mexico đã đồng loạt truy cập hệ thống bán vé để săn vé cho 3 đêm concert ARIRANG của BTS, nhưng toàn bộ vé đều bán hết chỉ trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, trước sức nóng vượt ngoài dự đoán này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo đã chính thức lên tiếng. Trong một phát biểu gần đây, bà cho biết đã chủ động gửi thư tới Thủ tướng Hàn Quốc, đề nghị xem xét khả năng bổ sung thêm các đêm diễn của BTS tại Mexico. Tổng thống nhấn mạnh rằng giới trẻ Mexico xứng đáng có thêm cơ hội tiếp cận với những nghệ sĩ mang tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời coi đây là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Hàn Quốc tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Tổng thống Mexico đã chủ động gửi thư tới Thủ tướng Hàn Quốc, đề nghị xem xét khả năng bổ sung thêm các đêm diễn của BTS tại Mexico (Ảnh: X)

Theo thông tin đã được công bố, BigHit Music chính thức xác nhận kế hoạch world tour sân vận động của BTS trong giai đoạn 2026-2027, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của nhóm. Đây là tour stadium đầu tiên của BTS sau 7 năm, kể từ Map of the Soul, đồng thời cũng là lần tái xuất sân khấu của đầy đủ 7 thành viên sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Ngay khi thông tin được công bố, kế hoạch gồm hơn 81 đêm diễn tại 34 thành phố trên toàn cầu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi từ công chúng và người hâm mộ quốc tế.