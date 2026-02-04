Việt Nam có 3 ngôi sao “đủ nắng hoa sẽ nở”: Tài năng top đầu, nhạc hay có sẵn, toả sáng đúng lúc

Ngày 2/2, WeChoice Awards 2025 chính thức phát hành album chủ đề mang thông điệp Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Trong tổng thể 5 ca khúc quy tụ 27 nghệ sĩ, track thứ 5 cũng là bài hát khép lại album - Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở do Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh thể hiện nhanh chóng được đón nhận như một bản nhạc cổ vũ tinh thần mới của giới trẻ.

“Đã biết bao đêm chẳng thể ngủ được, không biết bao nhiêu lần muốn bỏ cuộc…” là những câu hát không hướng đến một cá nhân cụ thể, mà phản chiếu tâm trạng chung của rất nhiều người trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ. Với màu sắc pop giàu cảm xúc, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở kể lại câu chuyện của những con người âm thầm đi qua hoài nghi, va vấp và chờ đợi. Ca từ giản dị nhưng trực diện, bài hát đóng vai trò như một lời nhắc nhẹ nhàng về niềm tin vào bản thân: mọi nỗ lực và sự bền bỉ đều xứng đáng được chờ đến ngày hái quả ngọt.

Đáng chú ý, ba nghệ sĩ thể hiện Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở đều là những cái tên theo đuổi nghệ thuật bền bỉ. Họ không né tránh khó khăn, không đốt cháy giai đoạn, chấp nhận những năm tháng bị nghi ngờ, bị từ chối để chờ đến thời điểm chín muồi nhất. Sau quãng đường lặng lẽ đó, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở trở thành khoảnh khắc cả ba cùng xuất hiện ở vị thế rực rỡ, đúng thời điểm, đúng tinh thần của thông điệp mà WeChoice Awards 2025 muốn lan tỏa.

Văn Mai Hương - ca sĩ chăm ra album nhất Vbiz

Văn Mai Hương là một trong số ít giọng ca thế hệ 9x duy trì được phong độ bền bỉ suốt hơn một thập kỷ hoạt động. Từ hình ảnh “tiểu thư” 16 tuổi bước ra từ Vietnam Idol, cô chọn con đường rèn giũa kỹ thuật, tư duy âm nhạc và định vị bản thân như một nghệ sĩ làm album đúng nghĩa, thay vì chạy theo nhịp phát hành đĩa đơn ngắn hạn của thị trường.

Văn Mai Hương là một trong số ít giọng ca thế hệ 9x duy trì được phong độ bền bỉ suốt hơn một thập kỷ hoạt động (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1994 tại Hà Nội, Văn Mai Hương sớm được ghi nhận về chuyên môn khi vừa là Á quân Vietnam Idol 2010, vừa là Thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc – Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô sở hữu chất giọng giàu kỹ thuật, có thể xử lý những tác phẩm đòi hỏi chuyên môn cao nhưng vẫn giữ được khả năng kết nối với khán giả đại chúng.

Trong bối cảnh V-pop ngày càng chuộng single, “gia tài” 5 album phòng thu của Văn Mai Hương là minh chứng rõ ràng cho sự bền bỉ hiếm thấy. Hãy mỉm cười (2011) ghi lại năng lượng của một ca sĩ trẻ mới vào nghề; Mười tám + (2013) đánh dấu sự chuyển mình về hình ảnh; Hương (2021) tạo cú hích lớn nhờ sự đồng hành của Hứa Kim Tuyền; Minh Tinh (2023) khẳng định vị thế nghệ sĩ album; và Giai Nhân (2025) là dự án tham vọng nhất, nơi cô kết hợp tinh thần Á Đông với các chất liệu hiện đại như Afrobeat, City Pop hay Bossa nova.

Nếu 10 năm đầu sự nghiệp là giai đoạn xây móng bằng thực lực, thì giai đoạn 2023–2025 chính là lúc Văn Mai Hương gặt hái thành quả (Ảnh: FBNV)

Nếu 10 năm đầu sự nghiệp là giai đoạn xây móng bằng thực lực, thì giai đoạn 2023–2025 chính là lúc Văn Mai Hương gặt hái thành quả. Minh Tinh giúp cô chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả, trong khi Giai Nhân tiếp tục nâng tầm hình ảnh một nghệ sĩ nữ chín muồi, duy mỹ và sẵn sàng thử nghiệm. Không scandal, không chiêu trò, hành trình của Văn Mai Hương cho thấy thành công bền vững đến từ kỷ luật, sự nghiêm túc và thái độ tôn trọng âm nhạc.

(S)TRONG Trọng Hiếu mất 10 năm mới tìm được “kho báu”

(S)TRONG Trọng Hiếu là trường hợp điển hình của một nghệ sĩ thực lực phải mất trọn một thập kỷ để tìm được thời điểm bùng nổ đúng nghĩa. Là Việt kiều Đức, anh được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Vietnam Idol 2015 với phong cách trình diễn phóng khoáng, hiện đại và kỹ năng hát - nhảy thuộc nhóm hàng đầu Vpop.

(S)TRONG Trọng Hiếu là trường hợp điển hình của một nghệ sĩ thực lực phải mất trọn một thập kỷ để tìm được thời điểm bùng nổ đúng nghĩa (Ảnh: FBNV)

Sau chiến thắng đó, Trọng Hiếu liên tục ra mắt các sản phẩm chất lượng như Con đường tôi, Anh đổ rồi đấy, Vì anh là vậy và ghi dấu ấn ở mảng vũ đạo khi tham gia Street Dance Vietnam. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, anh vẫn bị xem là “đi ngược dòng”. Âm nhạc mang màu sắc quốc tế khiến anh khó tiếp cận số đông, trong khi thị trường lại ưu tiên những xu hướng dễ nghe, dễ viral.

Chính Trọng Hiếu từng thừa nhận có giai đoạn không có show, gặp khó khăn tài chính và chịu áp lực tâm lý nặng nề khi liên tục ra sản phẩm nhưng thiếu một bản hit đủ sức định danh. Việc đổi nghệ danh thành (S)TRONG Trọng Hiếu vào năm 2024 cũng là bước đi cho thấy mong muốn tìm lại bản sắc và sự vững vàng nội tại. (S)TRONG liên tục thử sức mình, anh đạt giải 3 tại Eurovision 2023, là Anh Tài được yêu thích của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dần dần, (S)TRONG Trọng Hiếu được khán giả công nhận như 1 hình mẫu nghệ sĩ đa năng đáng ngưỡng mộ.

Bước ngoặt đến vào tháng 7/2025 với ca khúc Kho Báu do Hứa Kim Tuyền sáng tác. Lần này, Trọng Hiếu tiết chế cái tôi, chọn Ballad/Retro Pop nhẹ nhàng hơn, phù hợp với cảm xúc số đông. Kho Báu nhanh chóng trở thành bản hit thực thụ, mang ý nghĩa đặc biệt khi anh khẳng định “kho báu” lớn nhất chính là khán giả - những người đã ở lại suốt 10 năm chật vật. Trong live concert kỷ niệm 10 năm ca hát cuối 2025, những giọt nước mắt trên sân khấu là dấu mốc cho một hành trình dài cuối cùng cũng được ghi nhận.

Bước ngoặt đến vào tháng 7/2025 với ca khúc Kho Báu do Hứa Kim Tuyền sáng tác (Ảnh: FBNV)

(S)TRONG là cái tên không thể phù hợp hơn để thể hiện Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Chia sẻ trên Threads sau khi ca khúc này lên sóng, nam ca sĩ bồi hồi “"Xì Tron cần dành 10 năm để có được bài hát Kho Báu. Bài hát này tui vinh dự được collab cùng Văn Mai Hương và Phùng Khánh Linh và mún dành cho tất cả mn ai mà đang hoặc đã hoài nghi, mệt mỏi và mất nièm tin vào chính mình. Nếu bạn k quay lưng với ước mơ của mình, không bỏ cuộc thì tui tin rằng thời điểm của bạn nhất định sẽ đến. Đủ nắng hoa sẽ nở thui".

Cuối cùng giữa một vạn người, cũng đã nhận ra Phùng Khánh Linh

Verse của Phùng Khánh Linh trong Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở nhanh chóng trở thành phân đoạn gây xúc động và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những câu hát: “Em sẽ vẫn là em; Khi em ngồi hát ngân nga một mình; Em sẽ vẫn là em; Hay khi được đứng trước một vạn người; Cả nước mắt và nụ cười; Cùng lấp lánh và rạng ngời” được xem như bản tóm lược cho chính hành trình làm nghề của Phùng Khánh Linh.

Khác với hình dung lãng mạn về một nghệ sĩ chỉ sống bằng cảm hứng, Phùng Khánh Linh đối diện với thực tế “cơm áo gạo tiền” suốt nhiều năm (Ảnh: FBNV)

Khác với hình dung lãng mạn về một nghệ sĩ chỉ sống bằng cảm hứng, Phùng Khánh Linh đối diện với thực tế “cơm áo gạo tiền” suốt nhiều năm. Cô thừa nhận vẫn duy trì bán hàng online để có kinh phí đầu tư cho các dự án âm nhạc, từ thu âm, phát hành đĩa vật lý đến những chuyến làm nhạc tại nước ngoài. Dù là Thủ khoa trường Sư phạm, Linh chấp nhận làm việc như một người lao động bình thường để bảo vệ sự tự do sáng tạo của mình.

Sau The Voice 2015 và bản hit Hôm nay tôi buồn, Phùng Khánh Linh trải qua quãng thời gian dài bị xem là “không thể bật lên”. Các album như Yesteryear hay CITOPIA được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng chưa mang lại thành công thương mại tương xứng. Cái mác “flop” từng đeo bám cô suốt gần một thập kỷ, thậm chí đi kèm những danh xưng châm biếm.

Sau The Voice 2015 và bản hit Hôm nay tôi buồn, Phùng Khánh Linh trải qua quãng thời gian dài bị xem là “không thể bật lên” (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt đến vào năm 2025-đầu 2026 với album Giữa Một Vạn Người. Đây là dự án mang đậm dấu ấn cá nhân sau những biến cố lớn trong đời, từ mất mát gia đình đến khủng hoảng tinh thần. Album nhanh chóng đạt Top 1 trên các nền tảng nhạc số, cho thấy Alternative/Dream Pop vẫn có chỗ đứng khi được làm đến nơi đến chốn. Những ca khúc như Giữa Một Vạn Người, Ước Anh Tan Nát Con Tim hay Em Đau giúp Phùng Khánh Linh phá vỡ rào cản “khó gần” và đưa cô trở lại vị trí trung tâm của đời sống âm nhạc đương đại.

Bước ngoặt đến với Phùng Khánh Linh vào năm 2025-đầu 2026 với album Giữa Một Vạn Người (Ảnh: FBNV)

Hành trình của Phùng Khánh Linh, cũng như của Văn Mai Hương và (S)TRONG Trọng Hiếu, cho thấy thành công không nhất thiết phải đến sớm. Khi đủ nắng, hoa sẽ nở - và ba nghệ sĩ này là minh chứng rõ ràng cho việc tài năng, sự bền bỉ và thời điểm phù hợp sẽ tạo nên những khoảnh khắc tỏa sáng thuyết phục nhất.