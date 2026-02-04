Nữ ca sĩ được bầu làm Thị trưởng: Ê chề vì 1 chú bồ câu, bị chỉ trích thậm tệ

Màn trình diễn của Sabrina Carpenter tại lễ trao giải Grammy 2026 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội, khi nữ ca sĩ vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng và các tổ chức bảo vệ động vật. Nguyên nhân đến từ một chi tiết tưởng chừng chỉ mang tính nghệ thuật, nhưng lại bị cho là phản cảm và thiếu trách nhiệm: một chú chim bồ câu sống xuất hiện ngay trên sân khấu.

Cụ thể, trong tiết mục Manchild , sân khấu được dàn dựng theo concept sân bay cổ điển, với Sabrina Carpenter diện trang phục lấy cảm hứng từ phi công thập niên cũ. Màn trình diễn mang màu sắc kịch tính, pha trộn yếu tố trình diễn sân khấu và ảo thuật. Đỉnh điểm là khoảnh khắc một ảo thuật gia rút chú bồ câu trắng từ chiếc mũ và trao cho Sabrina cầm trên tay. Chi tiết này khiến khán giả tại khán phòng reo hò, được xem như “điểm nhấn” của tiết mục.

Chi tiết khiến khán giả tại khán phòng reo hò, được xem như “điểm nhấn” của tiết mục (Ảnh: X)

Ngay sau khi tiết mục được phát sóng, chi tiết này đã trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội. Tổ chức bảo vệ động vật PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) công khai bày tỏ quan điểm phản đối, cho rằng việc đưa động vật sống lên sân khấu biểu diễn là không phù hợp. PETA gọi hành động này là “ngu ngốc, chậm chạp, vô ích và tàn nhẫn”.Tổ chức này viết: “Sabrina Carpenter thực sự mang một con chim sống lên sân khấu Grammy 2026 sao? Ca sĩ Manchild đang thể hiện hành vi trẻ con. Hãy để động vật ra khỏi #GRAMMYs!”

Tổ chức bảo vệ động vật PETA công khai bày tỏ quan điểm phản đối hành động này của nữ ca sĩ (Ảnh: X)

Chưa dừng lại ở đó, PETA tiếp tục chỉ trích việc sử dụng động vật sống trong môi trường giải trí khắc nghiệt: “ Ánh đèn chói chang, âm thanh lớn và việc bị cầm nắm giữa đám đông gây ra sự hoảng loạn và căng thẳng cho một con chim vốn thuộc về bầu trời rộng mở - nơi nó được tự do bay lượn.”

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng chi tiết sử dụng chim bồ câu là không cần thiết về mặt nghệ thuật. Một số ý kiến khác lại cho rằng đây là một yếu tố trình diễn mang tính biểu tượng, song cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong bối cảnh các vấn đề về quyền động vật ngày càng được quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, Sabrina Carpenter chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến tranh cãi này.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ đối mặt với các ý kiến trái chiều về lựa chọn nghệ thuật. Trước đó, album Man’s Best Friend phát hành vào tháng 8/2025 từng gây tranh luận khi ca từ bị cho là mang nội dung nhạy cảm, đồng thời phần hình ảnh quảng bá cũng vấp phải nhiều phản ứng khác nhau từ công chúng. Một số khán giả cho rằng hình ảnh trong album có thể gây hiểu lầm hoặc tạo cảm giác không phù hợp với các thông điệp xã hội hiện nay.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ đối mặt với các ý kiến trái chiều về lựa chọn nghệ thuật (Ảnh: X)

Ở một diễn biến khác, Sabrina Carpenter từng được nhắc tên trong một cuộc bầu chọn thị trưởng thành phố New York. Dù không có giá trị pháp lý hoàn toàn và chỉ mang tính giải trí, sự kiện này vẫn thu hút sự chú ý khi nữ ca sĩ nhận được phiếu bầu bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Trên mạng xã hội, sự việc này từng tạo ra nhiều nội dung mang tính hài hước và thảo luận sôi nổi từ người hâm mộ.

Sabrina Carpenter từng được nhắc tên trong một cuộc bầu chọn thị trưởng thành phố New York (Ảnh: X)

Sabrina Carpenter sinh ngày 11/5/1999 tại Lehigh Valley, Pennsylvania. Cô được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong series Girl Meets World của Disney Channel, sau đó phát triển song song sự nghiệp diễn xuất và âm nhạc. Trước năm 2024, các sản phẩm âm nhạc của Sabrina được đánh giá ở mức ổn định nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn trên thị trường quốc tế.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đến vào năm 2024, khi loạt ca khúc Please Please Please, Espresso và Taste đạt thành công thương mại và giúp cô mở rộng độ nhận diện trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về mức độ nổi tiếng, những lựa chọn nghệ thuật của Sabrina Carpenter cũng nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá đa chiều hơn từ công chúng.