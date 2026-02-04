Nữ ca sĩ được Bộ VH-TT-DL vinh danh: Tổ chức fan-concert 8000 người, cả dàn sao hạng A góp vui

Sau năm 2025 đại thắng, Hòa Minzy viết tiếp chuỗi kỷ lục của mình bằng fan-concert Bắc Bling tổ chức tại TP.HCM ngày 1/2 vừa qua. Sự kiện không chỉ đánh dấu lần đầu Hòa Minzy tổ chức fan-concert mà còn là lời khẳng định rõ ràng cho vị thế hạng A mà cô bền bỉ gây dựng suốt hơn một thập kỷ làm nghề.

Hòa Minzy viết tiếp chuỗi kỷ lục của mình bằng fan-concert Bắc Bling tổ chức tại TP.HCM ngày 1/2 vừa qua (Ảnh: FBNV)

Sự kiện không chỉ đánh dấu lần đầu Hòa Minzy tổ chức fan-concert mà còn là lời khẳng định rõ ràng cho vị thế hạng A của nữ ca sĩ (Ảnh: FBNV)

Fan concert Bắc Bling được tổ chức tại The Global City với quy mô khoảng 8.000 khán giả. Toàn bộ vé được tiêu thụ trong thời gian ngắn. Với mong muốn được gặp nhiều khán giả nhất có thể, Hòa Minzy giữ vé ở mức giá dễ tiếp cận, trung bình chỉ vài trăm nghìn đồng. Đáng nói, sự “chiều fan” này không đồng nghĩa với việc cắt giảm chất lượng. Trái lại, chương trình được đầu tư với kinh phí lớn, từ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng tổng thể đều đạt chuẩn concert quy mô lớn. Sân khấu do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đảm nhiệm, thiết kế hoành tráng kết hợp pháo hoa và hiệu ứng thị giác, tạo nên không gian trình diễn đậm tính nghệ thuật.

Sân khấu đêm nhạc được đầu tư với kinh phí lớn (Ảnh: FBNV)

Trên sân khấu, Hòa Minzy thể hiện gần 20 tiết mục kéo dài suốt chương trình, bao gồm các bản ballad quen thuộc lẫn những ca khúc được làm mới theo hướng dân gian đương đại - màu sắc đã làm nên thương hiệu của cô trong năm qua. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của chương trình là tiết mục Bắc Bling với sự tham gia của hơn 300 vũ công và học sinh tiểu học, tạo nên một bức tranh sân khấu đông đảo, giàu tính cộng đồng và đậm bản sắc văn hóa.

Hòa Minzy thể hiện gần 20 tiết mục kéo dài suốt chương trình: (Ảnh: FBNV)

Fan concert còn trở thành cuộc hội ngộ hiếm hoi của dàn nghệ sĩ tên tuổi. Bộ ba Hoa Dâm Bụt gồm Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik cùng xuất hiện để ủng hộ “chị cả”. Chương trình cũng quy tụ nhiều khách mời thuộc nhiều thế hệ, từ NSND Xuân Hinh đến các nghệ sĩ như Quốc Thiên, RHYDER, Suboi, Tuấn Cry. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Hương Giang, Tiểu Vy, Thanh Thủy, Võ Hoàng Yến trong vai trò trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Kinh Bắc đã tạo thêm điểm nhấn thị giác, giúp concept của concert được triển khai trọn vẹn và nhất quán.

Đông đảo các nghệ sĩ có mặt để ủng hộ nữ ca sĩ (Ảnh: FBNV)

Cuối chương trình, dòng chữ “Hà Nội Coming Soon” xuất hiện trên màn hình lớn, chính thức xác nhận kế hoạch mang Bắc Bling ra Hà Nội trong thời gian tới. Với Hòa Minzy, đây không chỉ là bước đi tiếp theo về mặt quy mô biểu diễn mà còn mang ý nghĩa tri ân quê hương Bắc Ninh - vùng đất Kinh Bắc đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt cho dự án âm nhạc giúp cô bứt phá mạnh mẽ.

Hòa Minzy, tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của Vpop thế hệ hiện tại. Sau hơn 10 năm hoạt động kể từ khi giành Quán quân Học viện Ngôi sao 2014 , năm 2025 được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô. MV Bắc Bling ra mắt trong năm này đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi kết hợp chất liệu quan họ, chèo với âm nhạc điện tử hiện đại, hiện gần đạt 300 triệu lượt xem và vươn lên Top 2 Trending toàn cầu. Thành công của sản phẩm không chỉ nằm ở con số mà còn ở việc đưa hình ảnh, văn hóa Bắc Ninh đến gần hơn với khán giả trẻ, vươn ra quốc tế.

Sau hơn 10 năm hoạt động, năm 2025 được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoà Minzy với Bắc Bling (Ảnh: FBNV)

Song hành với Bắc Bling , Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là dấu ấn quan trọng giúp Hòa Minzy khẳng định vai trò nghệ sĩ vì cộng đồng trong năm 2025. Ca khúc nhạc phim Mưa Đỏ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh khi lọt Top 1 MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu trên YouTube trong tuần đầu phát hành, đồng thời dẫn đầu bảng Daily Viral Songs trên Spotify Việt Nam dù mang màu sắc ballad lịch sử. Tác phẩm mang về cho Hòa Minzy Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2025, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng trong năm 2025, Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất tại các giải thưởng lớn. Nhờ những sức lan tỏa của Bắc Bling, Hòa Minzy được nhận bằng khen của tỉnh Bắc Ninh, được Thủ tướng Phạm Minh Chính khen ngợi và sự ghi nhận từ các cơ quan quản lý văn hóa, trong đó có việc được Bộ VH-TT-DL vinh danh vì những đóng góp trong quảng bá văn hóa và hoạt động cộng đồng.

Cũng trong năm 2025, Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất tại các giải thưởng lớn: (Ảnh: FBNV)

Bước sang năm 2026, fan concert Bắc Bling với quy mô 8.000 khán giả được xem là minh chứng rõ nét cho vị thế hạng A thế hệ mới của Hòa Minzy. Không chỉ thể hiện khả năng hát live, làm chủ sân khấu, cô còn cho thấy sức hút thương hiệu cá nhân ổn định, hình ảnh tích cực từ âm nhạc, đời sống đến các hoạt động xã hội. Trong bối cảnh Vpop ngày càng cạnh tranh, Hòa Minzy đang cho thấy con đường phát triển bền vững, gắn thành công cá nhân với giá trị văn hóa và cộng đồng - yếu tố giúp cô đứng vững ở vị trí hàng đầu.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, Hòa Minzy còn tạo dấu ấn khi xuất hiện trong danh sách đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn góp mặt trong hạng mục Giải trí Rapper/ca sĩ được yêu thích nhất, bản hit Bắc Bling cũng được gọi tên ở Bài hát của năm. Việc nữ ca sĩ hiện diện song song với tư cách cá nhân và thông qua sản phẩm âm nhạc cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rõ nét của Hòa Minzy trên thị trường nhạc Việt, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm lớn mà khán giả dành cho Bắc Bling cũng như fan-concert cùng tên ngay từ khi được công bố.

