Các biện pháp an toàn được tính toán trước buổi biểu diễn của BTS tại Gwanghwamun

Ảnh: BigHit

Nguy cơ quá tải đám đông ở khu vực trung tâm

Cảnh sát Thủ đô Seou (Hàn Quốc) xác nhận đã tiến hành cuộc họp với đại diện của Hybe để trao đổi về kế hoạch đảm bảo an toàn và kiểm soát đám đông trước buổi biểu diễn của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun. Các biện pháp cụ thể hiện vẫn đang được thảo luận và dự kiến sẽ được thống nhất sau cuộc họp của Ủy ban Quản lý An toàn thành phố, diễn ra vào ngày 24/2.

Phía Hybe được cho là đã đề xuất sử dụng Quảng trường Gwanghwamun với sức chứa khoảng 18.000 người. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhận định con số người tham dự thực tế có thể vượt xa mức này, do đây là sự kiện miễn phí, tổ chức ngoài trời và diễn ra tại không gian công cộng ở trung tâm Seoul.

Cầu thang quảng bá cho sự trở lại của BTS vào tháng 3 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong ở Seoul (Ảnh: Yonhap)

Ước tính ban đầu của cảnh sát cho thấy lượng người tập trung tại khu vực Gwanghwamun và các tuyến phố lân cận có thể vượt quá 200.000 người, bao gồm cả những khán giả không có vị trí gần sân khấu. Việc tập trung đông người trong thời gian ngắn có thể gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, không gian công cộng cũng như các tuyến thoát hiểm quanh khu vực tổ chức.

Ngoài nguy cơ chen lấn trong ngày diễn ra sự kiện, khả năng người hâm mộ đến từ rất sớm, thậm chí từ đêm hôm trước để giành vị trí thuận lợi, cũng được xem là một thách thức lớn đối với công tác đảm bảo an ninh. Việc tụ tập kéo dài nhiều giờ trước thời điểm biểu diễn có thể làm gia tăng rủi ro mất an toàn và gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát đám đông

Đóng ga tàu điện ngầm và phối hợp liên ngành

Trước các nguy cơ tiềm ẩn, chính quyền thành phố Seoul đã đưa ra một số phương án phòng ngừa, trong đó có đề xuất tạm thời đóng cửa các ga tàu điện ngầm gần địa điểm tổ chức sự kiện. Theo kế hoạch đang được thảo luận, các đoàn tàu sẽ đi qua các ga này mà không dừng lại trong khoảng một giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Hoạt động bình thường chỉ được khôi phục sau khi sự kiện kết thúc và đám đông đã giải tán. Biện pháp này nhằm hạn chế dòng người đổ dồn về khu vực trung tâm cùng thời điểm, qua đó giảm áp lực lên không gian tổ chức và các tuyến giao thông xung quanh.

Bìa album Ariang (Ảnh: BigHit)

Song song với các phương án về giao thông, buổi họp tiếp theo giữa cảnh sát và Hybe đang được lên kế hoạch với sự tham gia của các cơ quan liên quan như chính quyền thành phố và lực lượng cứu hỏa. Nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn thiện quy trình đảm bảo an toàn, từ kiểm soát đám đông, phân luồng giao thông đến phương án ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Một quan chức cảnh sát cho biết đến ngày 24/2, các đơn vị an ninh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp nếu cần thiết để rà soát và điều chỉnh phương án. "Mục tiêu là để người dân có thể theo dõi buổi biểu diễn trong điều kiện an toàn, không xảy ra thương tích", người này nói.

Buổi biểu diễn dự kiến tại Quảng trường Gwanghwamun được xem là sự kiện đánh dấu lần trở lại sân khấu đầu tiên của BTS sau gần 4 năm, kể từ khi các thành viên lần lượt nhập ngũ. Hiện tại, Hybe vẫn chưa công bố chính thức ngày diễn cụ thể cũng như lịch trình chi tiết. Đại diện công ty cho biết sẽ đưa ra thông báo sau khi các vấn đề liên quan đến địa điểm và an toàn được xác nhận đầy đủ.

Buổi biểu diễn miễn phí tại Gwanghwamun chỉ được cấp phép chính thức khi có biện pháp an toàn tuyệt đối (Ảnh: BigHit)

Sức hút du lịch và những phản ứng từ quốc tế

Thông báo về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp tới của BTS đã tạo ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ đối với Hàn Quốc như một điểm đến du lịch. Dữ liệu của ngành du lịch nước này cho thấy lượng tìm kiếm của du khách đối với Seoul và Busan đều tăng mạnh,

Ảnh hưởng của BTS cũng vượt ra ngoài phạm vi châu Á. Tại Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã đưa ra đề nghị chính thức, kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tác động để BTS tổ chức thêm các buổi biểu diễn tại nước này, ngoài 3 đêm diễn đã được lên lịch tại Sân vận động GNP Seguros ở Thành phố Mexico vào các ngày 7, 9 và 10/5.

Khán giả quốc tế cũng đang sôi sục săn vé cho các buổi diễn của BTS (Ảnh: BigHit)

Lời đề nghị trên tiếp tục cho thấy mức độ nổi tiếng đặc biệt của BTS tại Mexico. Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ cộng đồng người hâm mộ cho rằng các buổi hòa nhạc của nhóm là hoạt động do doanh nghiệp tư nhân tổ chức, không phải sự kiện do nhà nước tài trợ. Việc đề nghị một nguyên thủ quốc gia can thiệp vào lịch trình biểu diễn của một công ty giải trí tư nhân, theo đánh giá của khán giả, là chưa phù hợp.