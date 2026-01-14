Cơ hội nào cho Việt Nam trong World Tour của BTS?

0h ngày 14/1 (theo giờ Hàn Quốc), BigHit Music chính thức công bố thông tin về world tour quy mô stadium của BTS diễn ra trong giai đoạn 2026–2027. Đây là chuyến lưu diễn sân vận động đầu tiên của nhóm sau 7 năm, kể từ Map of the Soul, đồng thời đánh dấu sự trở lại đầy đủ của cả 7 thành viên trên sân khấu hậu xuất ngũ. Với quy mô dự kiến hơn 81 đêm diễn tại 34 thành phố toàn cầu, tour diễn này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ quốc tế, trong đó có Việt Nam.

BigHit Music công bố thông tin World Tour 2026-2027 của BTS (ảnh: BigHit)

Theo thông tin công bố, chuyến lưu diễn mang tên BTS WORLD TOUR 2026-2027 được xem là hành trình âm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm tính đến thời điểm hiện tại. Tour mở màn tại Hàn Quốc, sau đó trải dài qua Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và châu Á. BigHit Music nhấn mạnh đây là giai đoạn 1 của lịch trình, đồng nghĩa với việc nhiều thành phố khác vẫn sẽ tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới, đặc biệt là các điểm dừng trong năm 2027.

Song song với chuyến lưu diễn, BTS đang rục rịch trở lại với album mới dự kiến phát hành vào tháng 3 (ảnh: Instagram V)

Trong năm 2026, BTS sẽ khởi động tour bằng loạt concert tại sân vận động Goyang vào tháng 4, trước khi di chuyển sang Nhật Bản và Bắc Mỹ. Tháng 5, nhóm tiếp tục biểu diễn tại các sân vận động lớn ở Mexico City và Las Vegas. Sang tháng 6, BTS trở lại Busan để kỷ niệm FESTA 13 năm, sau đó mở màn chặng châu Âu tại Madrid. Tháng 7 là chuỗi đêm diễn tại London, Paris và Berlin, trước khi nhóm quay lại Bắc Mỹ vào tháng 8 với các điểm dừng như Toronto, Chicago và SoFi Stadium ở Los Angeles. Đến cuối năm, tháng 12/2026 được xác nhận là thời điểm BTS tập trung cho khu vực Đông Nam Á với các thành phố đã công bố gồm Bangkok, Singapore và Jakarta.

Concert BTS gây bão (ảnh: HYBE)

Song song với tour diễn, BTS cũng xác nhận sẽ phát hành album phòng thu mới vào ngày 20/3/2026. Đây là album được phát hành ngay trước khi tour bắt đầu, tạo điều kiện để người hâm mộ làm quen với các ca khúc mới trước khi thưởng thức trực tiếp trên sân khấu. Kế hoạch bán vé được triển khai theo hai giai đoạn quen thuộc: presale dành cho ARMY Membership trên Weverse diễn ra trong hai ngày 22–23/1/2026, sau đó là đợt bán vé công khai vào ngày 24/1/2026. BigHit Music đồng thời đưa ra khuyến cáo người hâm mộ cần chuẩn bị kỹ tài khoản và phương thức thanh toán do nhu cầu dự kiến sẽ vượt xa số lượng vé phát hành.

Người hâm mộ phân tích khả năng Việt Nam được xướng tên trong World Tour của BTS (ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, trong danh sách các thành phố được công bố ở giai đoạn đầu, Việt Nam chưa xuất hiện. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Việt Nam, khả năng BTS tổ chức concert tại Việt Nam vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 đang được bàn luận sôi nổi. Một bài đăng được chia sẻ rộng rãi đã chỉ ra rằng, với mật độ biểu diễn dày đặc gần như mỗi tuần, lịch tour hiện vẫn còn trống ở các mốc tháng 9, tháng 11 và tháng 1. Theo phân tích từ cộng đồng fan, tháng 9 có thể được bổ sung thêm các chặng Bắc Mỹ và Nam Mỹ, trong khi tháng 11 và tháng 1 là khoảng thời gian tiềm năng để mở rộng chặng châu Á. Trong kịch bản lạc quan nhất, nếu danh sách “& MORE” bao gồm Việt Nam, người hâm mộ trong nước vẫn còn ít nhất hai cơ hội: hoặc là một điểm dừng châu Á vào tháng 11, hoặc là concert diễn ra sát dịp Tết vào tháng 1.

Trong danh sách các thành phố được công bố ở giai đoạn đầu, Việt Nam chưa xuất hiện (ảnh: X)

Những suy đoán này không phải không có cơ sở. Trong vài năm trở lại đây, sức mua và độ chịu chi của fan Việt đã được chứng minh rõ ràng qua các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Hai ví dụ tiêu biểu là concert của BLACKPINK tại Hà Nội năm 2023 và G-DRAGON tại Hưng Yên năm 2025, đều ghi nhận hiệu ứng vé mạnh mẽ cùng sức lan tỏa truyền thông lớn. Những dữ kiện này cho thấy Việt Nam đang dần trở thành một thị trường đáng cân nhắc trên bản đồ tour thế giới của các nghệ sĩ hàng đầu.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin liên quan đến khả năng BTS biểu diễn tại Việt Nam vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ người hâm mộ. BigHit Music chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc bổ sung điểm dừng tại Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo của tour. Do đó, người hâm mộ được khuyến cáo cần giữ sự tỉnh táo, theo dõi thông tin từ các kênh chính thống của đơn vị quản lý BTS, tránh tâm lý fomo và đặc biệt cảnh giác trước các chiêu trò của phe vé không chính thức.

Người hâm mộ Việt hoàn toàn có thể kì vọng về tương lai concert BTS ở Việt Nam, nhưng cần chú ý theo theo dõi đúng thông tin chính thức - tránh bị phe vé lợi dụng (ảnh: HYBE)

World tour 2026-2027 của BTS rõ ràng là sự kiện âm nhạc mang tính lịch sử với quy mô chưa từng có. Cơ hội dành cho Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ, nhưng trong bối cảnh thị trường concert trong nước ngày càng sôi động và được quốc tế chú ý, việc Việt Nam được gọi tên ở một chặng nào đó của tour là điều có thể hi vọng. Điều cần thiết lúc này, với người hâm mộ, là chờ đợi thông tin xác thực và chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng có thể xảy ra.