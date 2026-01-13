Mỹ nhân bị loại khỏi show năm mới: Hơn 80 nghìn người đòi cấm sóng, nửa thập kỷ làm "bản sao" người khác

SM Entertainment mới đây đã chính thức thông báo thành viên Ningning sẽ không tham gia biểu diễn tại NHK Kouhaku Uta Gassen lần thứ 76, chương trình âm nhạc cuối năm mang tính biểu tượng của Nhật Bản. Theo phía công ty, quyết định này xuất phát từ tình trạng sức khỏe của nữ idol chưa hồi phục hoàn toàn sau khi được chẩn đoán mắc cúm. Ba thành viên còn lại gồm Karina, Giselle và Winter sẽ đại diện aespa tham gia sân khấu năm nay.

Ba thành viên còn lại gồm Karina, Giselle và Winter sẽ đại diện aespa tham gia sân khấu NHK Kouhaku Uta Gassen (Ảnh: X)

Trong thông báo, SM cũng đề cập đến việc gần đây đã xuất hiện nhiều ý kiến xoay quanh bài đăng trên mạng xã hội của Ningning. Công ty khẳng định bài đăng này không mang bất kỳ chủ ý hay thông điệp đặc biệt nào, song thừa nhận đã gây ra lo ngại và cho biết sẽ thận trọng hơn trong các hoạt động truyền thông trong thời gian tới.

Nguyên văn từ SM: "Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn dành tình cảm và sự ủng hộ cho aespa. Chúng tôi xin thông báo về việc tham gia NHK Kohaku Uta Gassen lần thứ 76 của aespa. Thời gian gần đây chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến xoay quanh về nội dung được thành viên Ningning đăng tải trên mạng xã hội. Mặc dù bài đăng này không mang bất kỳ mục đích hay chủ ý đặc biệt nào nhưng đã gây ra một số lo ngại. Chúng tôi hứa sẽ thận trọng hơn trong các hoạt động truyền thông trong thời gian tới. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Ningning vẫn chưa hồi phục oàn toàn. Sau khi thăm khám tại bệnh viện, cô ấy được chẩn đoán mắc cúm và đã được bác sĩ khuyến nghị cần nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi trao đổi với phía NHK, chúng tôi đã đi đến quyết định rằng ba thành viên Karina, Giselle và Winter sẽ đại diện nhóm tham gia biểu diễn tại Kohaku Uta Gassen năm nay. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi vì thông báo gấp gáp này và rất mong nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ."

SM đề cập đến việc gần đây đã xuất hiện nhiều ý kiến xoay quanh bài đăng trên mạng xã hội của Ningning (Ảnh: X)

Tuy nhiên, ngay sau khi thông báo được công bố, làn sóng nghi vấn và chỉ trích từ cư dân mạng tiếp tục bùng lên, trong đó không ít ý kiến nhắm trực tiếp vào Ningning. Nhiều netizen cho rằng lý do sức khỏe chỉ là bề nổi, trong khi nguyên nhân sâu xa có thể liên quan đến những tranh cãi nhạy cảm trước đó, đặc biệt là bài đăng về chiếc đèn ngủ từng gây phản ứng tiêu cực trong dư luận Nhật Bản.

Cùng với đó, một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng với cách ứng xử trước đó của Ningning, cho rằng nữ idol thiếu sự cẩn trọng cần thiết khi hoạt động quốc tế. Đồng thời, dư luận cũng đặt câu hỏi về cách quản lý thiếu nhất quán của SM Entertainment. Nhiều ý kiến cho rằng công ty có phần buông lỏng trong việc kiểm soát phát ngôn, hình ảnh và hoạt động cá nhân của nghệ sĩ, dẫn đến việc tranh cãi lặp đi lặp lại. Việc Ningning được cho là đã đánh mất hợp đồng đại ngôn với thương hiệu trang sức cao cấp càng khiến công chúng tin rằng những ồn ào gần đây đã để lại hệ quả thực tế, không chỉ dừng lại ở tranh luận trên mạng.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng với cách ứng xử trước đó của Ningning (Ảnh: X)

Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng đưa ra những lập luận phản bác các thuyết suy diễn xoay quanh việc Ningning không tham gia Kouhaku. Theo fan, việc nữ idol không biểu diễn không phải là quyết định phát sinh vào phút chót, mà đã được cân nhắc từ trước. Một trong những chi tiết được nhắc đến là việc bốn bộ trang phục biểu diễn của aespa chỉ được hoàn thiện sát ngày diễn ra chương trình, cho thấy ban đầu cả bốn thành viên đều được lên kế hoạch tham gia, khó có khả năng Ningning bị “loại bỏ” từ sớm vì tranh cãi.

Bốn bộ trang phục biểu diễn của aespa chỉ được hoàn thiện sát ngày diễn ra chương trình (Ảnh: Facebook)

Ngoài ra, fan cũng nhấn mạnh rằng nếu tranh cãi về chiếc đèn thực sự là nguyên nhân khiến Ningning bị loại khỏi chương trình, chính phía NHK đã có thể là bên hủy bỏ sự tham gia của cô. Trong khi đó, ban tổ chức vẫn xác nhận mời aespa biểu diễn, và quyết định để Ningning vắng mặt được cho là xuất phát từ phía SM Entertainment sau khi cân nhắc tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ. Về vấn đề sức khỏe, nhiều người hâm mộ chỉ ra rằng Ningning đã bị bệnh từ đầu tháng 12, thậm chí vẫn trong tình trạng không ổn định khi tham dự các lịch trình trước đó như MMA. Do đó, fan cho rằng việc cô không tham gia Kouhaku là kết quả của tình trạng sức khỏe kéo dài, chứ không phải là quyết định “giả bệnh” hay né tránh tranh cãi như một số suy đoán tiêu cực.

Fan cho rằng việc Ningning không tham gia Kouhaku là kết quả của tình trạng sức khỏe kéo dài (Ảnh: X)

Trước đó, Ningning từng trở thành tâm điểm tranh cãi tại Nhật Bản liên quan đến một tin nhắn gửi trên ứng dụng dành cho người hâm mộ vào năm 2022, trong đó nữ idol chia sẻ hình ảnh một chiếc đèn ngủ hình nấm mới mua. Gần đây, nội dung này bị “đào lại” và gây tranh cãi. Trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X (Twitter), nhiều netizen Nhật đã chỉ trích Ningning gay gắt, thậm chí cáo buộc nữ idol có ý xúc phạm hoặc chế giễu các nạn nhân, dù chưa có bằng chứng cho thấy đây là chủ đích của Ningning. Khi aespa được công bố sẽ tham gia NHK Kouhaku Uta Gassen, làn sóng phản đối tiếp tục gia tăng. Một bản kiến nghị yêu cầu loại bỏ aespa khỏi chương trình được cho là đã thu về hơn 84.000 chữ ký, hơn 220.000 lượt thích và gần 110 triệu lượt xem trên nền tảng X.

Ningning đã chia sẻ hình ảnh một chiếc đèn ngủ hình nấm mới mua gây tranh cãi (Ảnh: X)

Ningning, sinh ngày 23/10/2002 tại Trung Quốc, là thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc nữ aespa, trực thuộc SM Entertainment. Ningning được SM phát hiện thông qua một cuộc tuyển chọn trực tuyến và gia nhập công ty từ năm 2016, trải qua khoảng 4 năm đào tạo trước khi chính thức ra mắt cùng aespa vào tháng 11/2020. Trong nhóm, Ningning đảm nhận vị trí main vocal, được đánh giá cao nhờ chất giọng nội lực, dải giọng rộng và khả năng xử lý live ổn định.

Ningning là thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc nữ aespa (Ảnh: X)

Ngay từ khi ra mắt, Ningning đã thu hút sự chú ý lớn nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất sân khấu, song cũng thường xuyên trở thành tâm điểm tranh luận. Ningning từng bị một bộ phận cư dân mạng so sánh với Jennie (BLACKPINK), thậm chí bị gọi là “bản sao Jennie” trong sự nghiệp gây nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo thời gian, Ningning dần cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh và phong cách riêng. Dù vẫn còn đối mặt với không ít áp lực và tranh cãi trong quá trình hoạt động quốc tế, nữ idol được nhìn nhận là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ Kpop mới.

Mới đây, netizen còn phát hiện Jennie và Ningning cùng diện chung một thiết kế (Ảnh: X)