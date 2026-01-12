Sơn Tùng chăm chỉ tập gym cuối cùng cũng có thành quả

Tối 10/1, sự xuất hiện của Sơn Tùng tại một đại nhạc hội quy mô lớn ở TP.HCM nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Đây cũng là sân khấu đầu tiên của nam ca sĩ trong năm 2026, khiến bầu không khí đêm nhạc trở nên nóng hơn với những tiếng reo hò vang dội từ hàng nghìn người hâm mộ tham dự trực tiếp.

Với phong cách biểu diễn quen thuộc, Sơn Tùng mang đến loạt ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi, nhưng được làm mới bằng những bản phối bắt tai. Đáng chú ý nhất là màn tái xuất của Không Phải Dạng Vừa Đâu, bản hit từng làm mưa làm gió khoảng năm 2015. Việc ca khúc này được vang lên trên một sân khấu lớn sau nhiều năm hiếm hoi tái hiện đã khiến khán giả không giấu nổi sự phấn khích.

Sơn Tùng phô diễn kỹ năng nhảy tiến bộ trong tiết mục Không Phải Dạng Vừa Đâu (Nguồn: q.baosky96)

Dù đã gần một thập kỷ trôi qua, Không Phải Dạng Vừa Đâu vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt. Sự pha trộn giữa hiphop và pop hiện đại, giai điệu bắt tai cùng thần thái tự tin, có phần ngông nghênh đặc trưng của Sơn Tùng đã đưa người xem trở lại giai đoạn được xem là thời kỳ hoàng kim của Vpop.

Khoảnh khắc Sơn Tùng quậy “đục nước” với ca khúc Không Phải Dạng Vừa Đâu khiến dân tình chợt nhận ra nam ca sĩ đã cải thiện khả năng vũ đạo. Tuy các động tác không quá phức tạp, không đòi hỏi cường độ cao nhưng Sơn Tùng vẫn bắt kịp nhịp độ vũ đạo với dàn dancer hùng hậu. Vừa nhảy, vừa tương tác với khán giả mà Sơn Tùng vẫn duy trì giọng hát live ổn định.

Vừa nhảy, vừa tương tác với khán giả mà Sơn Tùng vẫn duy trì giọng hát live ổn định

Nhiều khán giả thừa nhận họ bất ngờ trước khả năng theo kịp đội hình dancer đông đảo của nam ca sĩ, đặc biệt là ở những đoạn vũ đạo có tiết tấu nhanh, liên tục di chuyển nhưng không hề cho thấy dấu hiệu hụt hơi hay xuống sức.

Được biết, để chuẩn bị cho set diễn vừa qua, Sơn Tùng đã chăm chỉ tập nhảy trong studio với team dancer. Việc biên đạo Dương Anh Mỹ còn kèm cặp 1:1 để Sơn Tùng có thể khớp đội hình đồng đều và đẹp mắt.

Sơn Tùng chăm chỉ tập luyện vũ đạo với team dancer và học 1:1 với biên đạo Dương Anh Mỹ

Người hâm mộ còn chỉ ra, một yếu tố giúp Sơn Tùng thích nghi tốt với những routine vũ đạo nhanh như này, một phần là do thói quen tập gym. Mấy tháng qua, Sơn Tùng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện trong phòng gym, cho thấy sự lột xác rõ rệt về hình thể. Không còn hình ảnh thư sinh, có phần mảnh mai quen thuộc, nam ca sĩ xuất hiện với thân hình săn chắc, bờ vai nở rộng và ánh mắt tập trung vào các bài tập.

Đáng chú ý, các phụ kiện tập luyện như khẩu trang hay găng tay mà Sơn Tùng sử dụng đều đến từ những thương hiệu quen thuộc trong giới thể hình, phần nào cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho việc rèn luyện sức khỏe, chứ không đơn thuần là tạo dáng chụp ảnh. Có thể thấy quyết định chăm chỉ tập gym của Sơn Tùng không chỉ mang lại sự thay đổi về ngoại hình, mà còn góp phần hoàn thiện phong độ trình diễn, mở ra một hình ảnh mới mẻ và đa diện hơn.

Sơn Tùng thời gian qua nỗ lực "độ body"

Trên mạng xã hội, nhiều netizen nhận định việc Sơn Tùng đầu tư bài bản cho thể lực và vũ đạo trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nền tảng thể lực được cải thiện giúp nam ca sĩ tăng sức bền, kiểm soát chuyển động tốt hơn, từ đó tự tin thể hiện những set diễn có cường độ cao. Sự thay đổi này khiến khán giả tin rằng quá trình tập gym và nâng cấp khả năng trình diễn đang giúp Sơn Tùng duy trì phong độ ổn định, đồng thời củng cố sức hút của anh trên các sân khấu lớn.