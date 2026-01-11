Sơn Tùng M-TP giao diện như lão hoá ngược, tự nhận quay lại 2013 nhưng “cấn” 1 điều

Tối 10/1, Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM, đánh dấu sân khấu đầu tiên “mở bát” năm 2026 của nam ca sĩ. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng SKY, không chỉ bởi đây là sân khấu “mở bát” 2026 của Sơn Tùng tái xuất sau một thời gian dài không ra sản phẩm mới, mà còn bởi phần intro biểu diễn hoàn toàn mới, chi tiết vốn luôn được xem là “đặc sản” trong các sân khấu gần đây của anh.

Sơn Tùng và intro mới toanh trong đêm diễn 10/1

Vẫn trung thành với set nhạc quen thuộc được làm mới bằng các bản phối khác nhau, Sơn Tùng chưa có bất kỳ động thái “nhá hàng” chính thức nào cho dự án âm nhạc tiếp theo. Trong bối cảnh đó, intro trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất. Ở sân khấu lần này, Sơn Tùng lựa chọn một intro thuần rap, mang tinh thần flex về hành trình hơn 10 năm hoạt động, nhấn mạnh vị thế cá nhân và sự bền bỉ của tên tuổi M-TP trong làng nhạc Việt.

Giao diện Sơn Tùng gây sốt vì quá trẻ trung

Sân khấu kết hợp vũ đạo hoành tráng, đậm chất Hiphop

Cách thể hiện này gợi nhớ khá rõ đến hình ảnh Sơn Tùng giai đoạn 2012-2013, thời điểm anh được biết đến với màu sắc hip-hop, rap melody và thái độ tự tin. Phần dàn dựng sân khấu với vũ công đông đảo, bố cục hoành tráng tiếp tục củng cố cảm giác xa hoa và “đẳng cấp sân khấu” mà Sơn Tùng vẫn duy trì suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, intro rap mới lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội như những lần trước. Một trong những nguyên nhân dễ nhận thấy đến từ chính nội dung và cách khai thác rap của Sơn Tùng. Phần lời mang đậm tinh thần tuyên ngôn, với những câu chữ quen thuộc về vị thế, thành tích và sự tồn tại bền bỉ của bản thân: “Hình như là phiên bản Sơn Tùng M-TP 2013 đã quay trở lại; Đừng nhớ về những gì anh đã tỏ ra; Hãy nhớ về tinh thần và khẩu khí anh để lại; Anh chưa bao giờ đến để thắng một khoảnh khắc; Mà anh đến để lịch sử chuyển hướng sang chương 2; Đây không phải rap; Đây là tuyên ngôn 13 năm bản nháp mới chỉ là dạo chơi; Tôi không cần suy tôn; Leo lên đỉnh tháp, đứng thật hiên ngang; Ăn chơi và lột xác từ máu và nước mắt ta vượt qua mọi giới hạn; Không cần tung hô, không cần lên bệ; Thứ anh sẽ tồn tại cả khi anh lặng lẽ; Họ đếm thành tích, anh đếm chu kỳ; Họ hỏi bao lâu nữa, anh hỏi bao nhiêu thế kỷ; Mỗi lần anh im lặng là một lần em nín thở; Không phải vì anh trốn tránh mà vì anh đang chọn giờ.”

Viết rap, đi vần và xử lý flow chưa bao giờ là thế mạnh nổi trội của Sơn Tùng

Viết rap, đi vần và xử lý flow chưa bao giờ là thế mạnh nổi trội của Sơn Tùng. Trong intro này, sự “khớp” nhẹ có thể cảm nhận khá rõ khi anh vừa phải flex bản thân, vừa phải ép vần để tạo giai điệu liền mạch. So với intro “Hơn 10 năm rồi” từng gây sốt cuối năm 2025, bản intro mới có tiết tấu ngang hơn, ít cao trào và thiếu một câu hook đủ mạnh để khán giả lập tức ghi nhớ, tạo độ viral như “flop quá thì cứ ghi tên anh vào”. Những thông điệp như “Không cần tung hô, không cần lên bệ; Thứ anh sẽ tồn tại cả khi anh lặng lẽ” không còn xa lạ, thậm chí đã được Sơn Tùng lặp lại dưới nhiều biến thể trong các lần xuất hiện trước đó. Chính sự quen thuộc này khiến intro lần này chủ yếu tạo hiệu ứng trong cộng đồng fan, nhưng thiếu yếu tố lan truyền để thực sự “gây bão” trên diện rộng.

Sơn Tùng đã khá lâu không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, trong khi thị trường và công chúng liên tục có thêm nhiều gương mặt, xu hướng và câu chuyện để bàn luận

Việc intro không tạo sóng lớn cũng phản ánh một thực tế khác: Sơn Tùng đã khá lâu không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, trong khi thị trường và công chúng liên tục có thêm nhiều gương mặt, xu hướng và câu chuyện để bàn luận. Độ nóng vì thế khó tránh khỏi việc bị phân tán. Để kéo dài và củng cố sức ảnh hưởng, điều Sơn Tùng cần lúc này không phải là thêm một lời khẳng định vị thế, mà là một sản phẩm âm nhạc đủ tầm, đủ mới và đủ sức thuyết phục công chúng. Đây có lẽ là thời điểm nam ca sĩ cần nghiêm túc đầu tư cho một chiến lược âm nhạc dài hơi, thay vì tiếp tục thử thách giới hạn bằng những mảnh ghép trình diễn ngắn hạn.