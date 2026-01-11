GDA 2026: Jennie - G-DRAGON thay nhau “ẵm” Daesang, dàn sao hot không cứu được mùa giải nhạt nhoà

Golden Disc Awards 2026 (lần thứ 40) diễn ra vào ngày 10/1/2026 tại Taipei Dome (Đài Bắc, Đài Loan), đánh dấu cột mốc 40 năm của một trong những lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất Hàn Quốc. Sự kiện tiếp tục tôn vinh các nghệ sĩ, album và ca khúc K-pop nổi bật trong năm qua, dựa trên doanh số album, thành tích nhạc số cùng đánh giá từ hội đồng chuyên môn. Lễ trao giải quy tụ loạt tên tuổi quen thuộc của Kpop như Jennie (BLACKPINK), Stray Kids, LE SSERAFIM, IVE, ENHYPEN, ATEEZ, ZEROBASEONE, MONSTA X, BOYNEXTDOOR, NCT WISH, TWS.. thu hút sự quan tâm của khán giả.

Bên cạnh hai giải Daesang quen thuộc gồm Album of the Year và Digital Song of the Year, năm nay Golden Disc Awards lần đầu tiên giới thiệu thêm hạng mục Artist of the Year, nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng toàn diện của nghệ sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Jennie giật trọn spotlight

Jennie (BLACKPINK) là một trong những nghệ sĩ tạo dấu ấn đậm nét nhất tại Golden Disc Awards 2026 khi xuất sắc giành Daesang Artist - Artist of the Year. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn được vinh danh ở hạng mục Global Impact, ghi nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trên quy mô toàn cầu, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở thời trang và truyền thông quốc tế.

Jennie (BLACKPINK) là một trong những nghệ sĩ tạo dấu ấn đậm nét nhất tại Golden Disc Awards 2026 (Ảnh cap màn hình)

Ở mảng nhạc số, Jennie tiếp tục góp mặt trong danh sách Bonsang Digital với ca khúc like JENNIE, phản ánh thành tích ổn định trên các nền tảng nghe nhạc trong suốt năm qua. Việc liên tiếp được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng giúp Jennie trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất tại lễ trao giải, đồng thời củng cố hình ảnh một nghệ sĩ solo toàn diện với sức lan tỏa mạnh mẽ.

Về phía BLACKPINK cũng ghi dấu ấn khi album JUMP được trao Bonsang Album. Dù không hoạt động nhóm quá dày đặc trong năm, BLACKPINK vẫn cho thấy độ nhận diện cao và sức hút bền bỉ trên thị trường, tiếp tục là một trong những cái tên có ảnh hưởng lớn của Kpop. Ngoài ra, Jennie còn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người hâm mộ BLINK, bày tỏ sự trân trọng trước tình yêu và sự ủng hộ không ngừng mà fan dành cho cô trong cả hành trình hoạt động solo lẫn cùng BLACKPINK.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Jennie liên tiếp được xướng tên ở ba hạng mục lớn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ ca sĩ không giấu được sự bối rối khi vừa bước xuống sân khấu đã tiếp tục được gọi tên, tạo nên tình huống đáng yêu khiến khán giả bật cười. Thậm chí, ngay sau khi vừa hoàn thành phần trình diễn và chưa kịp trở về chỗ ngồi, Jennie đã phải quay trở lại sân khấu để nhận giải tiếp theo. Chuỗi khoảnh khắc bất ngờ này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, trở thành điểm nhấn thú vị của đêm trao giải.

Ngay sau khi vừa hoàn thành phần trình diễn và chưa kịp trở về chỗ ngồi, Jennie đã phải quay trở lại sân khấu để nhận giải tiếp theo

G-DRAGON khẳng định đẳng cấp ông hoàng Kpop

G-DRAGON khẳng định đẳng cấp ông hoàng Kpop với giành Daesang Digital - Song of the Year với ca khúc Home Sweet Home kết hợp cùng Taeyang và Daesung. Giải thưởng danh giá này được xem là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng bền bỉ của một biểu tượng Kpop dù đã hoạt động nhiều năm trong ngành. Do không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải, G-DRAGON đã gửi lời nhắn cảm ơn tới người hâm mộ và ban tổ chức, bày tỏ sự trân trọng trước tình yêu và sự ủng hộ không ngừng dành cho âm nhạc của mình.

G-DRAGON đã gửi lời nhắn cảm ơn tới người hâm mộ (Ảnh cap màn hình)

Không dừng lại ở đó, G-DRAGON còn tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Bonsang Digital với chính ca khúc này, đồng thời giành thêm Bonsang Album cho album Übermensch. Việc đồng thời góp mặt ở cả ba hạng mục quan trọng giúp G-DRAGON trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất mùa giải năm nay, khẳng định sự trở lại đầy thuyết phục cả về giá trị âm nhạc lẫn sức lan tỏa.

CORTIS tiếp tục chứng minh sức hút

Bên cạnh những tên tuổi lớn, CORTIS cũng là cái tên đáng chú ý khi được xướng tên ở hạng mục Rookie Artist - Tân binh của năm. Giải thưởng này cho thấy sự ghi nhận rõ rệt của giới chuyên môn dành cho nhóm trong năm debut, khi CORTIS mới ra mắt chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn.

CORTIS cũng là cái tên đáng chú ý khi được xướng tên ở hạng mục Rookie Artist (Ảnh cap màn hình)

Đáng chú ý, Golden Disc Awards 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích khi CORTIS liên tục càn quét các giải thưởng Tân binh của năm tại nhiều lễ trao giải âm nhạc cuối năm, khẳng định tiềm năng và sức bật mạnh mẽ của một tân binh đang lên. Không chỉ gây chú ý về thành tích, CORTIS còn được xem là gương mặt tân binh “hot” của Kpop hiện tại, liên tục thu hút lượng fan ngày càng đông nhờ hình ảnh trẻ trung, năng lượng. Việc được vinh danh tại Golden Disc Awards 2026 vì thế càng củng cố vị thế của CORTIS trong thế hệ nghệ sĩ mới, mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường phát triển sắp tới.

Không chỉ gây chú ý bằng thành tích, phản ứng có phần “đứng hình” và ngỡ ngàng của các thành viên khi được xướng tên chiến thắng còn khiến khán giả bật cười, trở thành khoảnh khắc dễ thương được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Phản ứng ngỡ ngàng của các thành viên khi được xướng tên

Ở mảng album, Stray Kids xuất sắc giành Daesang Album - Album of the Year với Karma, qua đó cho thấy sức ảnh hưởng ổn định và dấu ấn rõ nét của nhóm trong thị trường Kpop hiện nay. Cùng với đó, nhóm còn được vinh danh ở hạng mục Bonsang Album với cùng album càng củng cố sự ghi nhận từ ban tổ chức đối với chất lượng âm nhạc, tư duy sản xuất và quá trình hoạt động bền bỉ của nhóm. Karma không chỉ đạt thành tích tốt về doanh số mà còn nhận được phản hồi tích cực nhờ màu sắc âm nhạc đặc trưng, phản ánh rõ bản sắc của Stray Kids.

Stray Kids xuất sắc giành Daesang Album - Album of the Year với Karma (Ảnh cap màn hình)

Dàn sao hot không cứu được mùa giải nhạt nhoà

Dù quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và được xem là cột mốc kỷ niệm 40 năm của Golden Disc Awards, mùa giải 2026 vẫn để lại cảm giác khá trầm lắng về mặt truyền thông. So với những năm trước, lễ trao giải thiếu vắng các khoảnh khắc thực sự bùng nổ hay những sân khấu tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Phần lớn diễn biến được nhận xét là an toàn, ít bất ngờ, khiến sức nóng của sự kiện không duy trì được lâu sau đêm trao giải.

Dù quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và được xem là cột mốc kỷ niệm 40 năm của Golden Disc Awards, mùa giải 2026 vẫn để lại cảm giác khá trầm lắng về mặt truyền thông (Ảnh: X)

Trong bối cảnh đó, Jennie gần như trở thành điểm sáng hiếm hoi đủ sức giữ nhịp thảo luận cho Golden Disc Awards 2026. Từ thành tích giải thưởng, phần trình diễn cho đến những khoảnh khắc đời thường trên sân khấu, nữ ca sĩ liên tục được nhắc tên và chia sẻ rộng rãi, nổi bật rõ rệt giữa một mùa giải có nhiều ngôi sao nhưng thiếu cú hích truyền thông rõ nét. Điều này cũng phần nào cho thấy, dù dàn line-up quy tụ nhiều cái tên “hot”, sức hút tổng thể của Golden Disc Awards năm nay vẫn chưa đạt kỳ vọng của khán giả.