Quyết định của Xuân Hinh

Mới đây, Hòa Minzy công bố Xuân Hinh sẽ là nghệ sĩ khách mời đặc biệt trong fanconcert Bắc Bling diễn ra tại TP.HCM vào ngày 2/1. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là dịp hiếm hoi “vua hài đất Bắc” nhận lời xuất hiện trong một concert cá nhân của nghệ sĩ trẻ, đồng thời đánh dấu màn hội ngộ đặc biệt giữa Xuân Hinh và Hòa Minzy sau dấu ấn hợp tác gây tiếng vang với Bắc Bling.

Xuân Hinh chính là khách mời của Hòa Minzy tại fanconcert sắp diễn ra

Bắc Bling không chỉ là một sản phẩm âm nhạc thành công về mặt lượt xem hay độ lan tỏa, mà còn được xem là hiện tượng văn hóa khi khéo léo kết nối chất liệu dân gian với ngôn ngữ giải trí hiện đại. Trong MV, vai trò của Xuân Hinh không dừng lại ở sự xuất hiện mang tính biểu tượng. Ông góp phần tạo nên “linh hồn” cho tác phẩm bằng lối diễn duyên dáng, tiết chế, đúng tinh thần văn hóa Bắc Bộ, giúp câu chuyện trong MV trở nên gần gũi nhưng vẫn đủ mới mẻ để chinh phục khán giả trẻ. Sự hiện diện của Xuân Hinh được đánh giá là yếu tố then chốt giúp Bắc Bling vượt ra khỏi khuôn khổ một sản phẩm giải trí thuần túy, trở thành cầu nối giữa các thế hệ khán giả.

Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong Bắc Bling góp phần giúp bản hit của Hòa Minzy lan tỏa (ảnh: FB)

Chính từ màn hợp tác này, mối quan hệ giữa Xuân Hinh và Hòa Minzy được nhìn nhận như bước sang một chương mới. Trong bối cảnh Xuân Hinh vốn rất chọn lọc lời mời biểu diễn, đặc biệt là các concert cá nhân của nghệ sĩ khác, quyết định vào TP.HCM ủng hộ Hòa Minzy được xem là một ngoại lệ đáng chú ý. Nhiều người trong giới cho rằng đây không chỉ là sự trân trọng dành cho Hòa Minzy, mà còn là sự ghi nhận dành cho cách cô theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc, tôn trọng giá trị văn hóa truyền thống.

Khi Hòa Minzy ngỏ ý hợp tác, Xuân Hinh đồng ý ngay, còn không quan trọng tiền cát xê (ảnh: FBNV)

Sau Bắc Bling, việc Xuân Hinh giúp đỡ nghệ sĩ trẻ được nhắc nhiều trên các trang mạng xã hội. Vua hài đất Bắc cởi mở chia sẻ, ông không ngại đọc rap hay làm những điều mới mẻ. Đó là lý do khi Hòa Minzy ngỏ ý hợp tác, Xuân Hinh đồng ý ngay, còn không quan trọng tiền cát xê. Xuân Hinh bày tỏ mong muốn được thường xuyên xuất hiện trong các dự án mang tính bảo tồn, lan tỏa văn hóa dân gian, sẵn sàng đứng cạnh lớp nghệ sĩ kế cận nếu cảm nhận được sự chỉn chu và tinh thần học hỏi. Cách hỗ trợ của Xuân Hinh không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để tạo động lực và uy tín cho những gương mặt trẻ đang tìm đường khẳng định mình. Chính thái độ này khiến quyết định lần này của ông nhận được nhiều sự nể phục từ cả khán giả lẫn đồng nghiệp.

Xuân Hinh nhiều lần đồng hành cùng Hòa Minzy trong các sân khấu Bắc Bling (ảnh: FB)

Với Hòa Minzy, năm 2025 được xem là giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp. Sau Bắc Bling, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu bằng các hoạt động âm nhạc ổn định, hình ảnh cá nhân được xây dựng nhất quán và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng. Fanconcert Bắc Bling tại TP.HCM không chỉ là cột mốc tổng kết một chặng đường thành công, mà còn cho thấy tham vọng dài hơi của Hòa Minzy trong việc tạo dựng dấu ấn riêng. Sự đồng hành của Xuân Hinh trong sự kiện này vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một màn khách mời, trở thành biểu tượng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ và cho lựa chọn đáng chú ý của Xuân Hinh trong bối cảnh ông luôn rất khắt khe với những lần “tái xuất” đặc biệt.