Bắt mạch chuyển động concert 2026

“Đu” concert là cụm từ phổ biến trong năm 2025. Những “bữa tiệc” âm nhạc thịnh soạn không chỉ nhắm đến đối tượng khán giả trẻ mà lôi cuốn nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề. Tần suất concert trong năm cũng dày chưa từng thấy…

“Đỉnh nóc kịch trần” vẫn nằm ở tương lai

Giải mã “kỳ tích” concert 2025, nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương cho rằng, đó là sự tích hợp của nhiều yếu tố, trong đó không thể không nhắc đến sự kiện A50, A80 với hàng loạt những concert quốc gia quy tụ lượng khán giả khổng lồ, thức tỉnh lòng yêu nước, yêu bản sắc văn hóa dân tộc.

Cần nhắc đến tiền đề cho một năm bùng nổ concert. Nếu không có những chương trình truyền hình như Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG), Anh trai say hi (ATSH), Em xinh say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, liệu có một mùa concert bội thu như 2025? ATVNCG là chương trình truyền hình thực tế âm nhạc phiên bản Việt Nam của show Call me by fire (Trung Quốc). Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng là sản phẩm Việt hóa. Chi Pu từng sang Trung Quốc tham gia đạp gió tưng bừng và lên hương.

Chuyện phiên bản vượt qua bản gốc đã xảy ra. Chưa chắc Call me by fire của Trung Quốc đã tạo dư chấn mạnh mẽ, thậm chí thành bước ngoặt đối với công nghiệp giải trí của một đất nước như ATVNCG đã làm được. Phải khẳng định, đó là phiên bản Việt hóa thành công vượt mong đợi, là bước đệm rất cần thiết cho những concert bùng cháy về sau.

Khép lại 2025 bằng đại nhạc hội hút 90.000 khán giả, Y-Concert, quy tụ dàn anh tài, chị đẹp đông đảo. Chính đại nhạc hội siêu dài, 10 tiếng, đã khiến các gai con lại “nhớ nhà”. Họ đang “khều” day 9 (đêm thứ 9) của concert ATVNCG. Nếu diễn ra thì concert ATVNCG day 9 cũng sẽ là một dấu ấn của concert 2026. Y-Concert cũng xác lập hàng loạt kỷ lục về sân khấu, về tích hợp công nghệ góp phần đẩy cảm xúc khán giả thăng hoa.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhận định: “Năm 2025 chỉ mới là cú hích cho sự bùng nổ của concert. Từ năm 2026 trở đi mới là thời điểm bùng nổ concert, bởi vì kể từ bây giờ concert đã trở thành tiêu chí của nghệ sĩ, của nhãn hàng tài trợ, của khán giả”. Đừng chỉ lấy “chuẩn” từ Y-Concert, coi đó như “đỉnh nóc kịch trần”, theo nhạc sĩ Đông Thiên Đức concert Việt muốn vươn xa cần nhìn xa để học hỏi.

Nhạc sĩ 8x chia sẻ: “So với concert của những nước khác, tôi thấy họ hơn ta nhiều về quy mô, âm thanh, hiệu ứng sân khấu. Tôi tin sắp tới sẽ có những concert mang lại cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời. Tôi từng may mắn được đi xem một concert ở Trung Quốc, nó tuyệt vời đến mức tôi không biết phải tả thế nào. Họ làm hiệu ứng sân khấu thật kỳ diệu. Khán giả ngồi xem mà lạc vào kịch bản lúc nào không hay”.

Một khán giả chuyên “đu” concert dự đoán: “Nhu cầu và thị trường giải trí ở ta vẫn căng đầy năng lượng. Concert lớn và hiện đại tiếp tục bùng nổ. Xu hướng sẽ càng ngày càng đa dạng, không chỉ dừng ở pop, rock… Khán giả thế hệ mới đòi hỏi nhiều dạng nghe-nhìn mới, nên format sự kiện sẽ đổi mới hơn so với trước.

Mới đầu năm thị trường giải trí đã cực kỳ sôi động: Hà Anh Tuấn với concert ở Đà Lạt ngày 17/1, Trạm yêu 3 diễn ra ngày 11/1 quy tụ hàng loạt cái tên ăn khách như Soobin Hoàng Sơn, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Vũ Cát Tường…”.

Bức tranh không phủ hoa hồng

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương cho rằng: “Khó dự đoán xu hướng concert 2026. Nhưng tôi nghiêng về xu hướng có bùng nhưng không cháy như 2025. Sẽ có cả pháo nổ lẫn pháo xịt”. Khi có nhiều kinh nghiệm đu concert khán giả sẽ càng khắt khe, khó tính hơn. “Nghệ thuật phải mới, sáng tạo. Giới trẻ cần các Idol mới”, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhận định.

Ngay cả những Idol lớn, có chỗ đứng vững chắc như Mỹ Tâm cũng có thể bị lung lay. Cuối năm 2025, concert See The Light hút chừng 40.000 khán giả, tái khẳng định vị trí “Chị Đại” của Mỹ Tâm.

Giọng ca Hẹn ước từ hư vô có quyền tự hào về concert cá nhân đông khán giả nhất ở ta cho đến thời điểm này, song cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những phàn nàn, phản ứng tiêu cực của một bộ phận “thượng đế” quanh See The Light, chẳng hạn mua vé tham dự concert của Mỹ Tâm phải mở thẻ ngân hàng, vị trí chỗ ngồi chưa thỏa đáng, âm thanh chưa tốt, màn hình LED chưa đã...

Đứng sau những concert khổng lồ thường là các nhà tài trợ có tiềm lực. Hiện nay, các ngân hàng chăm bảo trợ concert. Nhưng đơn vị tổ chức cần cân bằng quyền lợi của nhà tài trợ và khán giả. Đã có những Idol mới sẵn sàng chiêu đãi khán giả miễn phí.

Ngày 10/1/2026 diễn ra đêm nhạc Lò Cò, Phương Mỹ Chi tri ân khán giả. Cổng đăng ký miễn phí mở 3 phút đã kín chỗ. Ban tổ chức lại mở tiếp cổng đăng ký đợt 2, để đáp lại thịnh tình của người hâm mộ. Phương Mỹ Chi xứng đáng là một trong những Idol chiều fan bậc nhất hiện nay nên lực lượng fan của cô ngày một lớn mạnh.

Năm 2026 concert quốc gia sẽ ít hơn

Với kinh nghiệm gần 20 năm làm nghề “bầu sô”, ông Hoàng Tiến không lạc quan về bức tranh concert 2026. Ông phân tích: “Sau những đợt thiên tai bão lũ, thế giới có nhiều biến động dẫn đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng trầm trọng.

Những gì chưa hay, chưa đẹp ở những concert cuối năm 2025 cũng ảnh hưởng tâm lý khán giả. Những sự cố hủy sô khiến khán giả dè chừng hơn, rơi rụng ít nhiều niềm tin vào đơn vị tổ chức lẫn nghệ sĩ.

Thêm vào đó là tâm lý bão hòa sau quá nhiều sô trùng lặp ý tưởng, cách làm đi theo lối mòn, thành phần nghệ sĩ na ná… Cho nên, năm 2026 sẽ là một năm khó khăn đối với kinh tế nói chung, với nghệ thuật nói riêng”. Ông Tiến cũng chỉ ra sự cạnh tranh khó lường: “Bây giờ công nghệ phát triển siêu nhanh, có nhạc sĩ AI, có ca sĩ AI. Xem, nghe nhạc AI đang thành xu hướng nên ca sĩ, nhạc sĩ và các concert sẽ ảnh hưởng ít nhiều”.

“Âm nhạc luôn có những cú twist bất ngờ nên khả năng concert Việt thu hút khán giả nước ngoài, như khán giả Đông Nam Á, hoàn toàn có thể xảy ra”, nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhận định. Cơ sở để tác giả Ai chung tình được mãi lạc quan xuất phát từ thực tế Việt Nam đã có những ca khúc “phủ sóng” châu Á. Tuy nhiên, anh thừa nhận đó vẫn chỉ là “trend” nhất thời: “Cần lắm những nghệ sĩ hoạt động có kế hoạch, có tâm có tầm như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Sơn Tùng M-TP… Tôi nghĩ họ sẽ là những người có thể đem khán giả của khu vực về Việt Nam”.

Đạo diễn Việt Tú dự đoán: “Tôi cho rằng 2026 sẽ là một năm thử thách. Chúng ta vừa trải qua một năm rực rỡ với rất nhiều concert thị trường, concert quốc gia hay các world tour của các ngôi sao thế giới.

Bên cạnh tín hiệu rất đáng để lạc quan đó là văn hóa mua vé, văn hóa tiêu dùng nghệ thuật đã được hình thành, tiêu chuẩn các sự kiện nội địa được nâng tầm, không còn bị lép vế khi so sánh trực diện với các sự kiện quốc tế. Nhưng vấn đề là concert (bao gồm các world tour) vẫn đang phụ thuộc vào bầu sữa của các nhà tài trợ là những thương hiệu lớn nhất Việt Nam”.

Việc bán hết vé thường xuyên vẫn chưa hoàn toàn là nguồn thu chính mang lại lợi nhuận để các nhà sản xuất có thể đứng độc lập lâu dài. Vốn là yếu tố bắt buộc của thị trường giải trí đúng nghĩa, mà vẫn chỉ như một nguồn thu đi kèm, mặc dù nguồn thu này đã giá trị hơn rất nhiều so với thời điểm trước đây.

“Cần phải nói thêm, việc các nghệ sĩ quốc tế chấp nhận rẽ ngang tới với chúng ta hoàn toàn chưa phải là một tính toán trong kế hoạch từ đầu mà vẫn chủ yếu dựa vào sự hấp dẫn mà các thương hiệu mang lại”, anh Tú nói.

Theo đạo diễn Việt Tú, năm 2026 mảng concert quốc gia sẽ ít đi do không còn là năm kỷ niệm chẵn. Anh cũng nhận thấy các thương hiệu concert lớn trên thị trường đang có dấu hiệu chững lại. Nếu các nhà sản xuất không sáng tạo ra thêm những sản phẩm mới, đa dạng và đột phá thì khó tiếp tục duy trì được sự phát triển cho thị trường và tiếp tục có các thành công lớn như họ đã tạo ra trong năm qua.