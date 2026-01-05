Thời gian qua, cái tên Thái Y Lâm trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi cô không ngần ngại dốc hầu bao thực hiện một 'siêu concert' với mức kinh phí đầu tư khổng lồ. Được mệnh danh là "nữ hoàng Cpop", nữ ca sĩ sinh năm 1980 đã không ngần ngại chi mạnh tay để tạo nên một dấu ấn để đời trong sự nghiệp. Chuỗi đêm diễn kéo dài ba ngày đã thu hút tổng cộng 120.000 khán giả lấp đầy sân vận động, mang về doanh thu vé ước tính khoảng 560 triệu Đài tệ (hơn 470 tỷ đồng).

photo_6255814240123947965_y-190802.jpg

Tuy nhiên, con số doanh thu khổng lồ này vẫn chưa thấm vào đâu so với mức độ chịu chơi của nữ ca sĩ. Theo các số liệu được công bố, toàn bộ hệ thống sân khấu, bao gồm phần cứng, đạo cụ và khâu vận chuyển phức tạp đã tiêu tốn của ê-kíp khoảng 900 triệu Đài tệ (tương đương 760 tỷ đồng). Sự chênh lệch này biến sự kiện trở thành concert tốn kém nhất lịch sử Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc), đồng thời cho thấy Thái Y Lâm chấp nhận lỗ vốn để mang lại trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao.

Sân khấu tạo hình cả con mãng xà của Thái Y Lâm

Thái Y Lâm còn tạo hình cả loạt linh vật theo concept "khu vườn lạc thú"

Điểm khiến công chúng bàn tán nhiều nhất không chỉ nằm ở con số kinh phí kỷ lục mà là concept của đêm diễn độc lạ đến mức gây "sốc". Sân khấu xây dựng theo concept tiểu thuyết ngụ ngôn huyền bí tái hiện hình ảnh Khu vườn lạc thú trần gian. Không khí tại sân khấu bùng bổ khi Thái y Lâm xuất hiện đầy quyền lực trên một mô hình trăn khổng lồ dài 30m và di chuyển vòng quanh sân vận động. Chưa dừng lại ở đó, sự điên rồ của đêm concert còn thể hiện qua nhiều tiết mục khác. Điển hình như trong màn trình diễn ca khúc Blood Mary, khán giả được chứng kiến hình ảnh một coin heo vàng khổng lồ bất ngờ biến thành “máy rải tiền” tung hàng loạt tờ tiên xuống khu vực khán giả.

Hình ảnh choáng ngợp

Sân khấu của Thái Y Lâm như một bữa tiệc của muôn thú khi có đến 20 loài sinh vật kỳ ảo như trâu khổng lồ, ngựa bay, hưu cao cổ,... xuất hiện trên sân khấu. Chính sự xuất hiện của các biểu tượng tâm linh khổng lồ và thần thoại, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng ma mị, đã khiến không khí tại Taipei Dome trở nên huyền ảo và thần bí. Nhiều khán giả khi xem qua các đoạn video ghi lại đã không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí để lại nhiều bình luận cho rằng nhìn thoáng qua cứ tưởng cô ca sĩ đang thực hiện một nghi thức hay một buổi "lễ tế" quy mô lớn chứ không đơn thuần là một buổi biểu diễn.

Những hình ảnh siêu thực tại concert 760 tỷ đồng của Thái Y Lâm (ảnh: Weibo):

Trong phần giao lưu với người hâm mộ, Thái Y Lâm còn khiến khán giả kinh ngạc khi tiết lộ cô đã chuẩn bị tới hơn 200 đôi giày chỉ để tiện thay đổi và thực hiện các động tác vũ đạo mạnh một cách hoàn hảo nhất. Chính sự tỉ mỉ cùng sự đầu tư "khủng" này đã khiến nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây là "bữa tiệc khổng lồ và tham vọng bậc nhất" từng xuất hiện tại Đài Bắc.

Sắc vóc tuổi U50 đỉnh cao của Thái Y Lâm (ảnh: Weibo)

Giữa không gian nghệ thuật mang đậm màu sắc ma mị và hoành tráng đó, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ phát hiện một chi tiết thú vị liên quan đến thời trang. Trong số các bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ cho đêm diễn, thương hiệu LSOUL đến từ Việt Nam đã vinh dự được góp mặt, góp phần tạo nên vẻ ngoài hào nhoáng và sắc sảo cho Thái Y Lâm. Nhan sắc và vóc dáng của Thái Y Lâm cũng gây chú ý. Ở tuổi U50, “thiên hậu Cpop” vẫn trẻ trung, dáng vóc nóng bỏng không kém idol gen Z. Dân tình càng nể mức độ bảo dưỡng nhan sắc, đặt biệt danh mỹ nhân “không tuổi” cho Thái Y Lâm.

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Thái Y Lâm, sinh năm 1980 bắt đầu ca hát từ năm 18 tuổi và nhanh chóng vươn lên vị trí ngôi sao hạng A nhờ giọng hát quyến rũ cùng khả năng vũ đạo điêu luyện. Cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Giai điệu vàng lần thứ 18, Giải Nghệ sĩ Thời trang Quốc tế của MTV châu Á 2006 và Nghệ sĩ Châu Á Xuất sắc nhất tại MAMA 2015.

Thái Y Lâm bị chặn nhạc ở Trung Quốc nhưng vẫn tổ chức concert chuẩn sao hạng S (ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hoạt động của cô tại thị trường nội địa gặp nhiều hạn chế. Năm 2021, trong chiến dịch thanh lọc làng giải trí xứ Trung, Thái Y Lâm được cho là nằm trong diện bị "phong sát ngầm". Tên tuổi và các sản phẩm âm nhạc của cô bị hạn chế xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống cũng như hệ thống karaoke tại Trung Quốc. Bất chấp những rào cản đó, việc tổ chức thành công concert tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc với quy mô và chất lượng nghệ thuật không tưởng là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho vị thế không thể lung lay của Thái Y Lâm trong lòng người hâm mộ.