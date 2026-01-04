Hành trình 10 năm sự nghiệp của Tzuyu (TWICE) có thể gói gọn bằng ba từ: nổi tiếng sớm, nhiều áp lực và nỗ lực không ngừng. Từ một cô gái 16 tuổi gây sốt vì nhan sắc cho đến nghệ sĩ trưởng thành sau hàng loạt biến cố, Tzuyu luôn là cái tên được nhắc đến nhiều, dù không phải lúc nào cũng theo cách dễ chịu. Sinh năm 1999 tại Đài Loan, Trung Quốc, Tzuyu được phát hiện trong một buổi tuyển chọn của JYP Entertainment năm 2012. Năm 2015, cô tham gia chương trình sống còn SIXTEEN. Dù không được ban giám khảo chọn vào đội hình cuối cùng, Tzuyu vẫn debut nhờ đứng đầu bình chọn khán giả, chính thức trở thành thành viên của TWICE.

160717musiktzuyu1-1468770803547-160913.jpg

Visual và body nổi bật của Tzuyu thời mới debut (ảnh: topstarnews)

Ngay khi TWICE ra mắt, Tzuyu nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình nổi bật. Với gương mặt thanh tú, chiều cao 1m70 và thần thái sáng sân khấu, Tzuyu trở thành “visual quốc dân”, góp phần giúp TWICE bùng nổ với loạt hit như Cheer Up, TT, Likey, What Is Love,... Suốt nhiều năm, Tzuyu là một trong những idol nữ có lượng fan quốc tế đông đảo nhất Kpop.

Tzuyu là em út của TWICE (ảnh: Kpopping)

Danh xưng “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” gắn liền với Tzuyu nhờ các bảng xếp hạng nhan sắc uy tín. Năm 2019, em út nhóm TWICE đứng hạng 1 “100 Gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Lisa (BLACKPINK). Ngoài ra, Tzuyu liên tục góp mặt trong danh sách này suốt hơn 10 năm, với thứ hạng cao và ổn định. Đến năm 2025, Tzuyu vẫn nằm trong Top 20 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Khoảnh khắc làm nên huyền thoại nhan sắc Tzuyu (ảnh: MBC)

Tzuyu có nhiều khoảnh khắc viral nhan sắc (ảnh: X)

Tzuyu có nhiều khoảnh khắc viral nhan sắc như màn “hất tóc” bắn cung tại Idol Star Athletics Championships năm 2016. Nữ idol được gọi với danh xưng “visual của các visual” do chính đồng nghiệp trong ngành bình chọn. Ngoại hình giúp Tzuyu luôn giữ được độ nhận diện mạnh mẽ, ngay cả khi hoạt động nhóm hay cá nhân không quá dồn dập.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Tzuyu sớm vướng biến cố. Năm 16 tuổi, cô dính tranh cãi trong một chương trình giải trí Hàn Quốc, dẫn đến làn sóng tẩy chay lớn tại Trung Quốc. Các hợp đồng quảng cáo lớn bị hủy bỏ, TWICE gần như không thể xuất hiện trên các kênh truyền hình Trung Quốc. Video xin lỗi với hình ảnh Tzuyu cúi đầu từng gây chấn động dư luận và trở thành ký ức khó quên. Suốt nhiều năm sau đó, Tzuyu gần như bị “cấm sóng” tại thị trường tỷ dân.

Tzuyu thường bị gắn mác “bình hoa di động”, nổi tiếng nhờ nhan sắc hơn là kỹ năng (ảnh: Kpopping)

Không chỉ vậy, Tzuyu còn đối diện định kiến kéo dài về năng lực. Tzuyu hát nhảy đều không quá nổi bật. So với những thành viên có giọng hát nổi bật như Jihyo, Nayeon, cỗ máy nhảy Momo hay bộ đôi hút fan Mina, Sana, Tzuyu thường bị gắn mác “bình hoa di động”, nổi tiếng nhờ nhan sắc hơn là kỹ năng. Dù vậy, Tzuyu vẫn âm thầm cải thiện qua từng tour diễn và album.

Tzuyu thay đổi hình tượng nữ tính, trưởng thành (ảnh: JYP)

Tháng 9/2024, Tzuyu ra mắt solo với album abouTZU và ca khúc Run Away. Sản phẩm được đầu tư hình ảnh chỉn chu nhưng an toàn, không tạo được cú bứt phá mạnh về thành tích nhạc số tại Hàn Quốc và châu Á. Điều này khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về sức hút cá nhân của cô khi tách khỏi TWICE.

Tzuyu - Run Away M/V

TWICE thay đổi định hướng hình ảnh, Tzuyu cũng dần trưởng thành và ghi dấu với phong cách nữ tính, gợi cảm. Tháng 10/2024, Tzuyu cùng Momo, Nayeon và Jihyo vinh dự biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Dù hát live gây tranh cãi, nhưng Tzuyu cũng là nhân tố hot nhất bởi màn khoe body chấn động. Vòng 1 bốc lửa giúp mẫu áo bra của Victoria's Secret, cháy hàng trên mọi mặt trận. Hình ảnh nóng bỏng của Tzuyu gây bão MXH từ Âu đến Á. Cô nàng đẹp hết nấc với phong cách quyến rũ, trưởng thành, khác xa hình tượng “em út hiền lành” trước đây. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, giúp Tzuyu được nhìn nhận như một biểu tượng sexy mới.

Dù hát live gây tranh cãi, nhưng Tzuyu là nhân tố hot nhất bởi màn khoe body chấn động

Tzuyu và chùm ảnh gây bão ở Victoria's Secret (ảnh: X):

Tháng 11/2025, TWICE tổ chức concert tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, đánh dấu lần hiếm hoi Tzuyu biểu diễn chính thức tại quê nhà sau 10 năm. Thành phố thắp sáng các tòa nhà bằng ánh xanh - màu đại diện của cô nàng như một lời chào đón đầy cảm xúc. Với Tzuyu, đó không chỉ là một đêm diễn, mà là cột mốc khép lại quãng thời gian dài bị cấm sóng ở quê nhà.

Tháng 11/2025, TWICE tổ chức concert tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, đánh dấu lần hiếm hoi Tzuyu biểu diễn chính thức tại quê nhà sau 10 năm (ảnh: X)

Đài Loan (Trung Quốc) chào đón sự trở lại của Tzuyu và concert This Is For hồi tháng 11/2025 (ảnh: X)

Sau 10 năm, Tzuyu có thể không phải là idol toàn năng hay nghệ sĩ solo nổi bật nhất, nhưng việc vẫn đứng vững trong một môi trường khắc nghiệt, vượt qua biến cố, định kiến tài năng và áp lực danh tiếng, cho thấy Tzuyu không chỉ là “bình hoa di động” như nhiều người nhận xét. Sau hơn 10 năm hoạt động, mỹ nhân đẹp nhất thế giới dần gỡ bỏ định kiến của công chúng.